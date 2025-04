Palpite Corinthians x Huracán - Sul-Americana - 02/04/2025

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira após o empate heroico diante do Bahia no jogo do final de semana.

Mesmo com o título paulista e o bom resultado contra o Bahia, o técnico do Corinthians segue pressionado e a equipe ainda corre riscos de ter que escolher pela demissão do seu comandante.

Diante do Huracán, o time vai encarar uma equipe argentina que promete dar trabalho, mesmo que não tenha muita qualidade. O adversário do Timão vem apresentando uma ascensão interessante nos últimos anos, principalmente com a queda de rendimento de Boca Juniors e River Plate e é a favorita para conquistar a classificação.

Mercado Palpite Odds na bet365 Escanteios Para o jogo ter mais de 9,5 escanteios 1.87 Cartões Mais de 4,5 cartões 1.65 Gols Menos de 2,5 gols 1.75

Odds sujeitas a alteração. Última atualização feita 02/04/2025, às 12 pm.

Corinthians quer esquecer qualquer possibilidade de surpresa

Classificado para a Libertadores, o Timão acabou frustrando as expectativas do seu torcedor e foi facilmente superado pelo Barcelona de Guayaquil, ainda na fase de eliminatórias da Libertadores. No jogo de ida, o time até chegou a vencer, mas não foi o suficiente para evitar uma eliminação precoce.

Com a queda na Libertadores, sobrou a Sul-Americana para ser disputada e, mesmo que com um nível mais abaixo, ela se mostra um torneio traiçoeiro. Todos os primeiros colocados dos grupos se classificam automaticamente e os melhores segundo colocados vão para uma fase de eliminatórias contra as equipes que não conseguiram classificação na fase de grupos da Libertadores. Um pequeno desvio já poderá ser fatal para qualquer equipe que disputa o torneio.

Escalações Prováveis para Corinthians x Huracán

Escalação esperada do Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez e André Carrillo; Ángel Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Escalação esperada do Huracán: Hernán Galíndez; Hernán de la Fuente, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino e César Ibáñez; Emmanuel Ojeda e Leornado Gil; Walter Mazzantti, Makto Milijevic e Gabriel Alanis; Matías Tissera (Ramón Ábila). Técnico: Frank Kudelka

Para o jogo ter mais de 9,5 escanteios

A aposta em escanteio para esse jogo é um pouco arriscada, mas se observarmos alguns pontos conseguimos perceber que essa linha poderá ser batida com certa facilidade.

Jogando em casa, o Corinthians deve buscar o ataque ao longo da partida e conta com Memphis Depay e Yuri Alberto em boa fase, fator que poderá ser decisivo para que o Huracán decida por bolas de segurança para as laterais do campo. Além disso, o Corinthians costuma apresentar um cenário de muitos escanteios durante as suas partidas.

Nas últimas 8 partidas do Corinthians, em pelo menos 7 oportunidades tivemos a quebra da linha de mais de 9,5 escanteios. Por esse motivo e por ser ofensivamente mais superior, acreditamos que os paulistas vão superar essa marca no duelo contra o Huracán, inclusive sendo o time que mais irá apresentar escanteios nesse duelo.

Palpite 1 - Mais de 9,5 escanteios com odd 1.87 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Huracán nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Mais de 4,5 cartões

Outra aposta que aparece com muito valor é a de mais de 4,5 cartões para esse duelo. O árbitro responsável por apitar esse confronto será o chileno Cristhian Garay, que possui uma média de 4,41 cartões amarelos por jogo. Diante desse cenário, é preciso ficar atento ao fato de que se trata de um confronto entre brasileiros e argentinos, que geralmente é muito faltoso, além dos dois times terem um alto número de cartões aplicados nos seus jogos.

O Corinthians, por exemplo, teve a linha de 4,5 cartões quebrada em 7 dos seus últimos 8 jogos, enquanto o Huracán superou essa marca em todos os seus últimos 6 duelos. Diante desse cenário, nossa aposta é em mais de 5,5 cartões nesse jogo.

Palpite 2 - Mais de 4,5 cartões com odd 1.65 na bet365

Menos de 2,5 gols

Assim como no duelo do Cruzeiro contra o Unión, o confronto entre Corinthians e Huracán não deve ter um número alto de gols. Os dois times devem priorizar um estudo na parte inicial da partida e, devido ao equilíbrio dos times, não devem se jogar ao ataque diminuindo assim a possibilidade de termos um alto número de gols marcados.

Além disso, o Corinthians apresentou menos de 2,5 gols em 4 das suas últimas 5 partidas, enquanto o Huracán nos seus últimos 9 compromissos, em pelo menos 8 deles teve 3 ou menos gols marcados.

Palpite 3 - Mais de 2,5 gols com odd 1.75 na bet365