Palpite Corinthians x Fluminense - Brasileirão Série A - 16/04/2025

Corinthians em crise encara o embalado Fluminense. Tensão, gols e cartões à vista.

Apesar do título paulista, o Corinthians continua passando por um momento complicado na temporada e vai ter que lidar com a possibilidade do seu treinador ser desligado do cargo a qualquer momento. Para piorar a situação, o time irá enfrentar um Fluminense que vive um bom momento na temporada, após um período complicado com Mano Menezes.

O empate diante do América de Cali, que deixou remota as chances de uma classificação para a próxima fase da Sul-Americana e a derrota para o Palmeiras, em que o time foi batido de maneira muito tranquila, geraram diversas dúvidas e críticas por parte do torcedor, que já começa a se perguntar sobre até onde a equipe vai conseguir chegar.

Mercado Palpite Odds na Betano Gols Para Germán Cano marcar a qualquer momento 4,00 Gols Para o Fluminense ser o primeiro a marcar 1,70 Cartões Mais de 4,5 cartões 1,93

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 15/04, às 14h25.

Corinthians poderá ver o seu treinador balançando no cargo

Com esse cenário de incertezas, o Corinthians já começa a planejar como irá lidar com o fato de ter que optar pelo desligamento do seu treinador do cargo, ainda mais se o time novamente não jogar bem e repetir a atuação diante do Palmeiras.

Contra o Verdão, a equipe não jogou bem e por detalhe não foi goleada pelo seu rival. O time anteriormente já tinha se livrado de perder para Bahia e América de Cali e parece que, mesmo com Depay e Yuri Alberto, não consegue apresentar um bom desempenho. Para piorar, o Fluminense apresenta nos últimos jogos números bem interessantes e boas atuações.

Escalações prováveis para Corinthians x Fluminense

Escalação esperada do Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Escalação esperada do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Santos e Leo Jance; Bernal, Nonato e Ganso; Serna, Keno e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

Para Germán Cano marcar a qualquer momento

Artilheiro do time e uma das principais referências táticas e técnicas da equipe, Cano é hoje uma das armas mais letais do Fluminense.

Um dos artilheiros do time no ano e também com bons números no Campeonato Carioca, Germán Cano ainda não marcou gol no Brasileirão, mesmo tendo muitas chances. Contra uma defesa muito fraca, a equipe do Fluminense deve ter muitas chances e deve acionar o centroavante da equipe com certa facilidade, ainda mais pela necessidade de vitória.

Palpite 1 - Para Germán Cano marcar a qualquer momento com odd 4.00 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Fluminense nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Para o Fluminense ser o primeiro a marcar

Em crise na temporada, o Corinthians terá que lidar com outro problema diante do Fluminense. A equipe costuma nos últimos jogos ser a primeira a sofrer gols nas suas partidas e diante do Fluminense, com um ataque qualificado, deve apresentar muitos problemas em relação a isso, principalmente se observamos o histórico recente da equipe.

O Timão, por exemplo, nas suas últimas 5 partidas, viu o seu adversário marcar em pelo menos 4 oportunidades. Para piorar, os números também são favoráveis ao Fluminense. Os cariocas marcaram primeiro em 4 dos seus últimos 5 jogos, o que aponta um certo favoritismo para o Tricolor.

Palpite 2 - Para o Fluminense ser o primeiro a marcar com odd 1.70 na Betano

Mais de 4,5 cartões

Uma outra aposta interessante para esse confronto é a de que os times vão ter 5 ou mais cartões no jogo, ainda mais observando o histórico recente dos times. Diante do Palmeiras, por exemplo, tivemos um total de 11 cartões e o cenário deverá se repetir nesse jogo.

Nos últimos 6 jogos do Corinthians, em pelo menos 6 deles tivemos superada a linha de mais de 4,5 cartões. Além disso, em confrontos diretos entre os times, essa linha bateu em todos os últimos 5 jogos.

Palpite 3 - Mais de 4,5 cartões com odd 1.93 na Betano