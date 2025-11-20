+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palpites Corinthians x São Paulo
Palpite Corinthians x São Paulo - Brasileirão Série A - 20/11/2025

Confira os palpites Corinthians x São Paulo para o confronto em São Paulo, nesta quinta(20), às 19h30, pelo Brasileirão.

Corinthians e São Paulo se enfrentam em clássico pelo Brasileirão, com o Timão e o Soberano sonhando com uma vaga na Libertadores. 

Melhores palpites de apostas para Corinthians x São Paulo

  • Corinthians vence, com odds de 2.25 na Betano.
  • Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.55 na Betano.
  • Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.72 na Betano.

Em jogo equilibrado, o Corinthians vencerá o São Paulo por 1 a 0.

Nossa análise: Momento das equipes

Corinthians e São Paulo chegam ao Majestoso separados por apenas três pontos e em momentos de clara oscilação no Brasileirão. 

A proximidade na tabela aumenta o peso do clássico, que pode consolidar o vencedor na parte intermediária superior ou complicar ainda mais o panorama de quem sair derrotado. 

Com duas equipes instáveis, que alternam bons jogos e atuações irregulares, o confronto promete intensidade, cautela tática e disputa dura no meio-campo.

O Corinthians de Dorival Júnior chega ao duelo pressionado pela derrota para o Ceará, mas com sinais recentes de evolução. As três vitórias obtidas nas últimas rodadas deram novo fôlego à equipe, que encontrou maior consistência defensiva e presença ofensiva dentro da Neo Química Arena. 

Em casa, o Timão costuma ganhar intensidade, joga mais verticalmente e se impõe fisicamente sobre os adversários. Mesmo com falhas pontuais, o time tem conseguido competir bem e pode transformar o ambiente favorável em vantagem dentro de campo.

O São Paulo, por sua vez, enfrenta dificuldade para manter padrão de atuação. A derrota para o RB Bragantino expôs novamente a irregularidade do Tricolor, que ainda não conseguiu encontrar estabilidade sob o comando de Hernán Crespo. 

Fora de casa, o desempenho cai significativamente: o time produz menos, sofre mais na recomposição e perde força nas transições ofensivas. 

Ainda assim, o elenco tem qualidade técnica e costuma crescer em clássicos, principalmente quando encontra espaços para acelerar com seus pontas. 

O desafio será transformar essa competitividade em regularidade.

Prováveis escalações de Corinthians x São Paulo

  • Corinthians: Hugo Souza (Felipe Longo); João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Breno Bidon, Maycon e Matheus Bidu; Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.
  • São Paulo: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Bobadilla, Lucas e Enzo Díaz; Ferreirinha e Luciano.

Clássico marcado pela pressão e irregularidade

Corinthians e São Paulo entram em campo separados por apenas três pontos e em busca de estabilidade na reta final do Brasileirão. O Timão vive sequência positiva, com três vitórias recentes que deram ânimo ao elenco, mas a derrota para o Ceará em casa trouxe de volta a pressão e expôs novamente a fragilidade defensiva. 

Na Neo Química Arena, porém, o Corinthians costuma ser mais intenso, competitivo e com maior presença no campo ofensivo.

O São Paulo, por sua vez, chega de derrota para o RB Bragantino e ainda enfrenta dificuldade para manter regularidade sob o comando de Hernán Crespo. 

A equipe tem bom potencial técnico, mas oscila bastante, especialmente fora de casa. O Tricolor sofre para controlar o ritmo quando joga como visitante e tem encontrado dificuldades para reagir quando sai atrás. 

  • Palpite 1: Corinthians vence, com odds de 2.25 na Betano.

Ritmo travado e disputa intensa no meio-campo

O Majestoso tende a ser um jogo de forte marcação, poucas brechas e baixa fluidez ofensiva. Corinthians e São Paulo têm encontrado dificuldades para transformar a posse em chances claras, e ambos os treinadores adotam postura mais cautelosa em clássicos. 

A tendência é de partida truncada, com muitos duelos físicos e pouca liberdade criativa no setor central.

Além disso, os encontros recentes entre os rivais na Neo Química Arena costumam ter placares curtos. O São Paulo tem ataque irregular como visitante, enquanto o Corinthians depende muito de jogadas pontuais para criar oportunidades. Nesse contexto, um duelo de poucos gols é o cenário mais provável.

  • Palpite 2: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.55 na Betano.

Jogo com dificuldades ofensivas de ambos os lados

As duas equipes chegam vivendo momentos semelhantes no ataque: até criam, mas finalizam mal. O Corinthians depende de lances individuais e de bolas paradas, enquanto o São Paulo sofre com transições lentas e pouca profundidade — problemas que ficam ainda mais evidentes quando atua longe do Morumbis.

Somado a isso, o clássico tende a apresentar forte disputa física e pouca circulação de bola próxima às áreas. Com sistemas ofensivos irregulares e defesas que se ajustam melhor em jogos grandes, o Majestoso tem boa chance de terminar sem ambos os times balançando as redes, algo que se tornou mais comum do que deveria nos últimos clássicos.

  • Palpite 3: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.72 na Betano.