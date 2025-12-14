Palpite Corinthians x Cruzeiro - Copa do Brasil - 14/11/2025

Corinthians e Cruzeiro se reencontram em jogão valendo vaga na final da Copa do Brasil, com o Timão tendo a vantagem do empate após vencer a ida.

Melhores palpites de apostas para Corinthians x Cruzeiro

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Corinthians x Cruzeiro

Corinthians vence, com odds de 2.75 na bet365

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.65 na bet365

Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.80 na bet365

Em jogo truncado, o Corinthians vencerá o Cruzeiro por 1 a 0.

Nossa análise: Momento das equipes

Corinthians e Cruzeiro chegam para o jogo decisivo em cenários bem diferentes após o confronto de ida. O Corinthians surpreendeu, foi mais maduro taticamente e saiu do Mineirão com uma vitória fundamental.

O Cruzeiro, por outro lado, perdeu a solidez que vinha apresentando e agora precisa reverter um placar difícil em Itaquera — onde o adversário cresce muito e joga com forte apoio emocional.

O Corinthians vive seu melhor momento na temporada sob Dorival Júnior. A equipe mostrou organização defensiva, postura competitiva e leitura perfeita das fragilidades do Cruzeiro no primeiro jogo. O sistema compacto funcionou, a equipe controlou bem os espaços e transformou a disciplina em vantagem.

Agora, com o empate a seu favor e jogando em casa, o Corinthians tem condições de fazer um jogo mais estratégico, cadenciar o ritmo e explorar transições quando o Cruzeiro se expuser. O time chega confiante, focado e consciente do que precisa fazer para chegar à final.

O Cruzeiro vive situação oposta. A equipe de Leonardo Jardim não conseguiu executar seu modelo na ida, sofreu para criar e mostrou dificuldade contra o bloco baixo do Corinthians. Agora, pressionado pela necessidade de vitória, o time deve adotar postura mais agressiva, com linhas mais altas e maior volume ofensivo.

Isso pode gerar espaço, mas também aumenta o risco defensivo. A Raposa terá de equilibrar urgência com controle emocional — algo que faltou no jogo em Belo Horizonte. O peso do momento e o ambiente em Itaquera tornam a missão mais complexa.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Corinthians

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho; Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Charles, Maycon; Martínez; Garro, Yuri Alberto; Memphis

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira, Christian, Keny Arroyo (Sinisterra) e Kaio Jorge

Corinthians chega com força emocional e vantagem estratégica

O Corinthians volta para Itaquera com a confiança elevada depois de surpreender o Cruzeiro no Mineirão. Dorival Júnior montou um plano perfeito: linha compacta, meio reforçado, saída rápida e neutralização total das principais conexões ofensivas de Leonardo Jardim.

O resultado foi um 1 a 0 sólido, com maturidade tática e leitura precisa do jogo. Agora, jogando em casa, com a vantagem do empate e ambiente favorável, o Corinthians chega pronto para um duelo de controle psicológico e gestão do resultado.

O Cruzeiro, por outro lado, precisa reagir. A equipe não conseguiu impor seu estilo na ida e mostrou dificuldades para superar a marcação corintiana.

Agora, a Raposa entra pressionada: precisa vencer fora de casa, mudar postura e encontrar alternativas ofensivas que não apareceram no primeiro jogo.

Palpite 1: Corinthians vence, com odds de 2.75 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo deve começar mais estudado, mas ganhar ritmo com o desespero do Cruzeiro

Em jogos de volta de mata-mata, especialmente quando um time traz vantagem, o ritmo inicial costuma ser mais controlado. O Corinthians deve repetir o comportamento do jogo de ida: linhas compactas, meio adensado e prioridade total na segurança defensiva.

A equipe tende a cadenciar e “amarrar” o jogo sempre que possível.

O Cruzeiro, porém, precisará aumentar o ritmo cedo ou tarde. Se o gol não sair cedo, o time será obrigado a subir as linhas, arriscar mais e acelerar transições. Isso pode gerar um segundo tempo muito mais aberto, com espaço dos dois lados.

Mesmo assim, o histórico recente das equipes e a tensão do mata-mata sugerem placar mais baixo ou, pelo menos, jogo de poucas chances limpas.

Palpite 2: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.65 na bet365

Cenário novamente desfavorável ao Cruzeiro no ataque

O Corinthians mostrou na ida que sabe anular o Cruzeiro. Dorival montou encaixes curtos, bloqueou o corredor central e tirou profundidade dos pontas mineiros. Esse padrão deve se repetir, ainda mais em Itaquera, onde o Corinthians pressiona melhor, ganha mais duelos e controla melhor o espaço defensivo.

O Cruzeiro vai precisar assumir riscos. Ao subir as linhas, a equipe tende a ficar ainda mais vulnerável às transições corintianas — e, ao mesmo tempo, terá dificuldade para criar contra uma defesa bem posicionada.

Por isso, o cenário aponta novamente para baixa produtividade ofensiva da Raposa. Mesmo que o Cruzeiro tenha a bola por mais tempo, converter isso em finalizações claras será um desafio.

Palpite 3: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.80 na bet365