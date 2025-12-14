Palpite Corinthians x Cruzeiro - Copa do Brasil - 14/11/2025

Corinthians e Cruzeiro se reencontram em jogão valendo vaga na final da Copa do Brasil, com o Timão tendo a vantagem do empate após vencer a ida.
Melhores palpites de apostas para Corinthians x Cruzeiro
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Corinthians x Cruzeiro
- Corinthians vence, com odds de 2.75 na bet365
- Menos de 2.5 gols, com odds de 1.65 na bet365
- Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.80 na bet365
Em jogo truncado, o Corinthians vencerá o Cruzeiro por 1 a 0.
Nossa análise: Momento das equipes
Corinthians e Cruzeiro chegam para o jogo decisivo em cenários bem diferentes após o confronto de ida. O Corinthians surpreendeu, foi mais maduro taticamente e saiu do Mineirão com uma vitória fundamental.
O Cruzeiro, por outro lado, perdeu a solidez que vinha apresentando e agora precisa reverter um placar difícil em Itaquera — onde o adversário cresce muito e joga com forte apoio emocional.
O Corinthians vive seu melhor momento na temporada sob Dorival Júnior. A equipe mostrou organização defensiva, postura competitiva e leitura perfeita das fragilidades do Cruzeiro no primeiro jogo. O sistema compacto funcionou, a equipe controlou bem os espaços e transformou a disciplina em vantagem.
Agora, com o empate a seu favor e jogando em casa, o Corinthians tem condições de fazer um jogo mais estratégico, cadenciar o ritmo e explorar transições quando o Cruzeiro se expuser. O time chega confiante, focado e consciente do que precisa fazer para chegar à final.
O Cruzeiro vive situação oposta. A equipe de Leonardo Jardim não conseguiu executar seu modelo na ida, sofreu para criar e mostrou dificuldade contra o bloco baixo do Corinthians. Agora, pressionado pela necessidade de vitória, o time deve adotar postura mais agressiva, com linhas mais altas e maior volume ofensivo.
Isso pode gerar espaço, mas também aumenta o risco defensivo. A Raposa terá de equilibrar urgência com controle emocional — algo que faltou no jogo em Belo Horizonte. O peso do momento e o ambiente em Itaquera tornam a missão mais complexa.
Prováveis escalações de Cruzeiro x Corinthians
- Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho; Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Charles, Maycon; Martínez; Garro, Yuri Alberto; Memphis
- Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira, Christian, Keny Arroyo (Sinisterra) e Kaio Jorge
Corinthians chega com força emocional e vantagem estratégica
O Corinthians volta para Itaquera com a confiança elevada depois de surpreender o Cruzeiro no Mineirão. Dorival Júnior montou um plano perfeito: linha compacta, meio reforçado, saída rápida e neutralização total das principais conexões ofensivas de Leonardo Jardim.
O resultado foi um 1 a 0 sólido, com maturidade tática e leitura precisa do jogo. Agora, jogando em casa, com a vantagem do empate e ambiente favorável, o Corinthians chega pronto para um duelo de controle psicológico e gestão do resultado.
O Cruzeiro, por outro lado, precisa reagir. A equipe não conseguiu impor seu estilo na ida e mostrou dificuldades para superar a marcação corintiana.
Agora, a Raposa entra pressionada: precisa vencer fora de casa, mudar postura e encontrar alternativas ofensivas que não apareceram no primeiro jogo.
Palpite 1: Corinthians vence, com odds de 2.75 na bet365
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Jogo deve começar mais estudado, mas ganhar ritmo com o desespero do Cruzeiro
Em jogos de volta de mata-mata, especialmente quando um time traz vantagem, o ritmo inicial costuma ser mais controlado. O Corinthians deve repetir o comportamento do jogo de ida: linhas compactas, meio adensado e prioridade total na segurança defensiva.
A equipe tende a cadenciar e “amarrar” o jogo sempre que possível.
O Cruzeiro, porém, precisará aumentar o ritmo cedo ou tarde. Se o gol não sair cedo, o time será obrigado a subir as linhas, arriscar mais e acelerar transições. Isso pode gerar um segundo tempo muito mais aberto, com espaço dos dois lados.
Mesmo assim, o histórico recente das equipes e a tensão do mata-mata sugerem placar mais baixo ou, pelo menos, jogo de poucas chances limpas.
Palpite 2: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.65 na bet365
Cenário novamente desfavorável ao Cruzeiro no ataque
O Corinthians mostrou na ida que sabe anular o Cruzeiro. Dorival montou encaixes curtos, bloqueou o corredor central e tirou profundidade dos pontas mineiros. Esse padrão deve se repetir, ainda mais em Itaquera, onde o Corinthians pressiona melhor, ganha mais duelos e controla melhor o espaço defensivo.
O Cruzeiro vai precisar assumir riscos. Ao subir as linhas, a equipe tende a ficar ainda mais vulnerável às transições corintianas — e, ao mesmo tempo, terá dificuldade para criar contra uma defesa bem posicionada.
Por isso, o cenário aponta novamente para baixa produtividade ofensiva da Raposa. Mesmo que o Cruzeiro tenha a bola por mais tempo, converter isso em finalizações claras será um desafio.
Palpite 3: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.80 na bet365