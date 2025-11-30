Palpite Corinthians x Botafogo - Brasileirão Série A - 30/11/2025

Equipes se enfrentam pelo Brasileirão, com o duelo sendo essencial para as pretensões de ambos os times.

Melhores palpites para Corinthians x Botafogo:

Botafogo vence, com odds de 3.05 na Betano;

Mais de 2.5 gols, com odds de 2.20 na Betano;

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.83 na Betano.

Em jogo duro, o Botafogo vencerá o Corinthians por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Corinthians e Botafogo chegam para o duelo em situações muito diferentes no campeonato. O Timão ainda tenta se afastar da parte baixa da tabela, enquanto o Botafogo briga por vaga direta na Libertadores e vive seu melhor momento na temporada.

O confronto reúne dois estilos distintos e coloca frente a frente um Corinthians em crise e um Botafogo mais confiante e organizado.

O Corinthians chega pressionado. A derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro expôs as fragilidades defensivas da equipe, que sofre para se recompor e perde intensidade ao longo do jogo.

Nos últimos jogos, o time oscila bastante, cria pouco e tem dificuldade para controlar o meio-campo.

Mesmo atuando na Neo Química Arena, onde geralmente apresenta melhora, o Corinthians ainda não consegue transformar a posse em finalizações perigosas. A falta de regularidade pesa e interfere diretamente no nível de competitividade da equipe.

O Botafogo vive uma fase muito melhor. A equipe cresceu com Davide Ancelotti, encontrou equilíbrio e voltou a ser perigosa no ataque. A vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio confirmou a evolução.

O time pressiona alto, finaliza bastante e vem sendo mais decisivo na área. Além disso, o Botafogo ganhou solidez defensiva e perdeu menos confrontos diretos nas últimas rodadas.

Com confiança, intensidade e maior capacidade de ajuste ao longo do jogo, o Glorioso chega como o time mais preparado para o confronto.

Prováveis escalações de Corinthians x Botafogo

Corinthians: Felipe Longo, Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri, Hugo, Raniele, Breno Bidon e Garro, Gui Negão e Yuri Alberto;

Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo e Cuiabano, Danilo, Marlon Freitas e Savarino, Artur, Joaquín Correa e Kadir.

Botafogo chega mais forte e vive melhor momento

O Corinthians chega muito pressionado para o duelo. A derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro expôs, mais uma vez, os problemas defensivos da equipe. O time marca mal, perde duelos no meio e sofre quando o adversário acelera.

A fase recente, com três derrotas nos últimos cinco jogos, mostra uma equipe instável e com pouca confiança. Mesmo na Neo Química Arena, o Timão tem dificuldade para impor ritmo e controlar o jogo.

O Botafogo vive um momento muito mais sólido. A equipe de Davide Ancelotti embalou, venceu três dos últimos cinco jogos e chega empolgada após o 3 a 2 sobre o Grêmio.

O time está organizado, marca bem e aproveita muito bem os espaços. A confiança aumentou, as transições são rápidas e o ataque voltou a funcionar em alto nível.

Palpite 1 para Corinthians x Botafogo: Botafogo vence, com odds de 3.05 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo com tendência de movimentação e gols

O Corinthians vive fase defensiva ruim e sofre para controlar o ritmo dos jogos. A equipe dá espaço, perde cobertura e tem dificuldades para segurar pressão.

Isso tem deixado seus jogos mais abertos e com maior número de finalizações do adversário.

O Botafogo tende a aproveitar. O time acelera muito bem pelos lados, tem intensidade no último terço e finaliza bastante.

Além disso, o Corinthians, apesar das falhas, costuma ao menos buscar o gol em casa, o que ajuda a deixar o jogo mais movimentado.

Com dois ataques que produzem e uma defesa corintiana vulnerável, a tendência é de uma partida com boas chances de gol.

Palpite 2 para Corinthians x Botafogo: Mais de 2.5 gols, com odds de 2.20 na Betano.

Ataques devem aparecer dos dois lados

Mesmo em fase ruim, o Corinthians costuma marcar na Neo Química Arena. A equipe precisa responder à torcida, força algumas jogadas de área e encontra espaços quando joga em casa.

É um ataque irregular, mas que quase sempre cria ao menos uma chance clara. Em casa, o time de Dorival Júnior deve balançar as redes ao menos uma vez.

O Botafogo vive um momento ofensivo muito positivo. A equipe finaliza bastante, movimenta bem o ataque e pressiona com intensidade.

Com a defesa corintiana frágil e uma partida que deve ser aberta, o cenário favorece a presença de gols dos dois lados, já que as duas equipes têm bons homens ofensivos.