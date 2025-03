Palpite Colômbia x Paraguai - Eliminatórias - 25/03/2025

Voltando a atuar diante do seu torcedor, a Colômbia vai para esse jogo decepcionada após a derrota fora de casa para o Brasil.

O time começou atrás do marcador, conseguiu buscar o empate e pressionou o time brasileiro, mas acabou dando espaços para Vini Jr e viu o brasileiro dar números finais ao duelo.

Mercado Palpite Odds na Betano Escanteios Menos de 10.5 1.78 Gols Menos de 2.5 gols 2.15 Gols Para a Colômbia ser a primeira a marcar 1.47

As odds estão sujeitas a alteração. Última atualização feita dia 24/03 às 12 pm.

Para piorar a situação, o time irá encarar um Paraguai que vai para esse confronto embalado após os recentes resultados e que quer vencer o time colombiano para se aproximar ainda mais da possibilidade de voltar para uma Copa do Mundo.

Entretanto, é preciso destacar que a Colômbia venceu 3 dos últimos 5 confrontos recentes diante do Paraguai e empatou os outros 2 jogos. Inclusive, a Colômbia venceu 4 e perdeu apenas 1 dos seus últimos 5 confrontos em casa.

Pensando em se cadastrar? Veja a análise do código de indicação Betano .

. Saiba quais mercados e bônus estão disponíveis nas Betano apostas .

. Veja quais são as melhores casas de apostas do Brasil.

Colômbia só pensa em vencer o jogo

O desempenho recente da Colômbia começa a dar sinais de que o torcedor precisa começar a se preocupar com o time. Nos últimos cinco jogos que disputou, em pelo menos quatro oportunidades o time saiu derrotado e já são três derrotas seguidas.

Além das derrotas para Uruguai, Argentina e Brasil, o time acabou sendo superado por Bolívia e empatou com o Peru, duas equipes que não fazem um bom torneio.

O desempenho da equipe só não é pior justamente por conta do seu torcedor. Atuando em casa, são 4 vitórias e apenas 1 derrota nos últimos 5 jogos, o que demonstra a força da torcida colombiana.

Por outro lado, o Paraguai não é o favorito, mas vai mais tranquilo para esse jogo, principalmente porque não sofre com a pressão por resultados.

Escalações Prováveis para Colômbia x Paraguai

Escalação esperada do Colômbia: Camilo Vargas; Muñoz, Dávinson Sánchez, Lucumi e Mojica; Juan Portilla, Richard Ríos, Jhon Arias e James Rodríguez; Luis Díaz e Borré. Técnico: Néstor Lorenzo

Escalação esperada do Paraguai: Fernández; Caceres, Balbuena, Alderete e Alonso; Almirón, Cubas, Villasanti e Galarza; Enciso e Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

Menos de 10,5 escanteios

Por mais que esse seja um duelo muito disputado, existe uma característica em comum dos times que é a uma quantidade menor de escanteios nos seus jogos.

A Colômbia, por exemplo, teve menos de 10,5 escanteios em 5 dos seus últimos 6 jogos, enquanto no Paraguai essa linha é ainda mais impressionante.

Nas últimas 10 vezes em que jogou, em todas elas essa linha bateu. Contra o Chile, na vitória por 1 x 0, o jogo teve um total de 10 escanteios e a linha bateu novamente.

Enquanto que a Colômbia, diante do Brasil, teve apenas 6 escanteios totais, uma linha baixa considerando que os brasileiros estavam pressionando em busca do resultado.

Palpite 1 - Menos de 10,5 escanteios com odd 1.78 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Colômbia x Paraguai nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Menos de 2,5 gols

A vitória do Brasil sobre a Colômbia por 2 x 1 superou a marca de mais de 2.5 gols, mas para esse duelo, ainda mais observando o histórico recente de jogos entre os times, é forte a tendência de menos de 2,5 gols.

Ambos os times superam com facilidade os 3 ou mais gols nas suas partidas, mas é preciso destacar que o cenário muda quando ambos acabam se enfrentando.

Nos últimos 6 jogos disputados, em 5 deles tivemos menos de 2,5 gols. Inclusive a última vez que essa marca foi quebrada foi justamente na Copa América, quando a Colômbia venceu por 2 x 1.

Palpite 2 - Menos de 2,5 gols com odd 2.15 na Betano

Para a Colômbia marcar primeiro

Atuando em casa e com um poder ofensivo muito forte, a Colômbia deve adotar uma postura mais ofensiva e possui grandes chances de ser a primeira a balançar as redes, ainda mais se observarmos o histórico recente do time.

Nos últimos 9 duelos diante do Paraguai, em 7 deles tivemos o time colombiano marcando o primeiro gol do duelo.

Na vitória do time por 2 x 1, por exemplo, em jogo válido pela Copa América, a equipe não apenas marcou 1 gol, mas também balançou as redes em 2 oportunidades. Por esse motivo, nosso palpite é que a Colômbia irá marcar primeiro.

Palpite 3 - Para a Colômbia marcar primeiro com odd 1.47 na Betano