Palpite Colômbia x Bolívia - Eliminatórias da Copa do Mundo - 04/09/2025

Ainda sem vaga definida no próximo Mundial, Colômbia e Bolívia se enfrentam em jogo com clima de decisão.

Melhores apostas para Colômbia x Bolívia

Vitória da Colômbia com odd 1.17 na Betano

Mais 4,5 cartões com odd 1.87 na Betano

Menos 2,5 gols com odd 2.72 na Betano

Previsão de placar: Colômbia 1x0 Bolívia.

Nossa análise: momento das equipes

Sexta colocada na tabela com 22 pontos e a apenas duas rodadas do fim das Eliminatórias Sul-Americanas, a Colômbia ainda não garantiu de vez sua vaga na próxima Copa do Mundo.

A seleção comandada por Néstor Lorenzo amarga uma sequência de seis jogos sem vitória e, na última partida, empatou em 1x1 com a líder Argentina.

Já a Bolívia ocupa a oitava posição, com 17 pontos, apenas um a menos que a Venezuela, que está na zona de repescagem.

Na rodada anterior, os bolivianos venceram o Chile por 2x0 e, assim, encerraram uma incômoda série de seis partidas sem triunfo.

Prováveis escalações para Colômbia x Bolívia

Colômbia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; James Rodríguez, Jhon Arias e Luis Díaz; Jhon Córdoba.

Bolívia: Carlos Lampe; Yomar Rocha, Luis Haquín, Diego Arroyo, José Sagredo e Moisés Villarroel; Gabriel Villamil, Luis Paz e Henry Vaca; Miguel Terceros, Jeyson Chura.

Favoritismo colombiano

A Colômbia chega pressionada para este confronto, já que soma seis partidas sem vencer nas Eliminatórias. Apesar disso, o cenário é favorável para os cafeteros, que encaram a Bolívia, uma das seleções mais frágeis da competição.

Os bolivianos até quebraram a sequência negativa na última rodada, mas o triunfo foi diante do lanterna Chile, o que não muda muito o panorama de fragilidade da equipe.

Jogando diante de sua torcida, a Colômbia deve assumir o protagonismo desde o início da partida. Portanto, a tendência é de que os colombianos consigam finalmente conquistar três pontos importantes, ganhando fôlego na luta por uma vaga no Mundial de 2026.

Palpite 1: Vitória da Colômbia com odd 1.17 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Colômbia x Bolívia nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um jogo para cartões

Nos últimos cinco jogos, a Colômbia mostrou um índice alto de advertências, somando 11 cartões, sendo que em três desses confrontos o número total superou a linha de 4,5.

A Bolívia, por sua vez, teve média mais moderada, com seis cartões no mesmo período, mas justamente em seu duelo mais recente ultrapassou esse limite, inclusive com expulsão.

O cenário aumenta a expectativa de uma partida tensa. Isso porque restam apenas duas rodadas para o fim das Eliminatórias, e enquanto a Colômbia ainda busca confirmar sua vaga, a Bolívia joga suas últimas fichas para sonhar com classificação.

A necessidade de resultado, somada ao histórico recente de ambas, indica que não deve faltar intensidade, divididas fortes e até entradas mais ríspidas. Assim, o mercado de mais de 4,5 cartões ganha grande probabilidade neste confronto.

Palpite 2: Mais 4,5 cartões com odd 1.87 na Betano

Previsão de poucos gols

Considerando o desempenho recente das duas seleções, o duelo entre Colômbia e Bolívia tem fortes indícios de ser marcado por poucos gols. Isso porque ambas as equipes apresentam o mesmo padrão: em apenas duas das últimas cinco partidas o placar ultrapassou a marca de 2,5 gols.

A Colômbia, mesmo tendo maior poder ofensivo, tem encontrado dificuldades para transformar volume de jogo em bola na rede, enquanto a Bolívia costuma adotar postura mais cautelosa fora de casa, priorizando a defesa.

Esse panorama aponta para um confronto equilibrado, em que as chances de um festival de gols são reduzidas. Logo, a probabilidade de termos um jogo com menos de 2,5 gols surge como a tendência mais viável para este encontro.

Palpite 3: Menos 2,5 gols com odd 2.72 na Betano