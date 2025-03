Palpite Chile x Equador - Eliminatorias - 25/03/2025

Chile enfrenta o Equador em busca de vitória crucial para recuperar a moral e reacender esperanças.

Segundo lugar nas Eliminatórias, o Equador vai para esse confronto com uma grande expectativa, ainda mais pela vitória por 2 x 1 diante da Venezuela. Uma simples vitória no jogo dessa terça-feira, praticamente garante o time na próxima Copa do Mundo.

Já o Chile entra em campo precisando de uma vitória para retomar a moral do seu torcedor, que anda abalada por conta dos recentes resultados.

Mercado Palpite Odds na bet365 Escanteios Menos de 9,5 escanteios 1.40 Cartões Menos de 4,5 cartões 2.15 Vencedor Equador vence 2.87

As odds estão sujeitas a mudanças. Última atualização feita dia 25/03/2025 às 10 am.

Equador quer quebrar sequência negativa

Apesar de melhor posicionado e com uma campanha mais sólida, o Equador não costuma ter sorte quando enfrenta o Chile fora de casa. O time perdeu 4 dos últimos 5 jogos que encarou o seu adversário e, somente no último confronto, conseguiu um resultado positivo.

Entretanto, a partida diante da Venezuela mostrou que o time pode sonhar alto e possui altas chances de conseguir a vitória e virtualmente já se garantir em mais uma Copa do Mundo. A vaga garantida de maneira antecipada já facilita a vida da seleção, que poderá já se planejar para fazer um bom torneio em 2026.

Escalações Prováveis para Chile x Equador

Escalação Esperada do Chile: Cortés; Loyola, Maripán, Paulo Díaz, Suazo; Vidal, Echeverría; Cepeda, Aravena, Vicente Pizarro; Eduardo Vargas. Técnico: Ricardo Gareca.

Escalação Esperada do Equador: Galíndez; Ordóñez, Torres, Pacho, Estupiñán; Caicedo, Vite; Alan Franco, Plata, Corozo; Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece

Menos do que 9,5 escanteios

Para quem gosta de fugir um pouco do óbvio, um dos mercados mais interessantes é o de escanteios para esse jogo. Nesse caso a aposta é de under cantos para esse confronto e o histórico mostra uma grande possibilidade disto acontecer.

Nos últimos 5 jogos do Chile, em pelo menos 4 deles tivemos essa linha batendo. Enquanto isso, o Equador apresentou esse mesmo cenário em 7 dos seus últimos 9 confrontos, o que aumenta ainda mais as possibilidades disso acontecer também no confronto dessa terça-feira.

Outro ponto também que chama bastante atenção é que em confrontos diretos esse mercado apareceu em 7 dos últimos 8 duelos, o que faz com que nossa aposta seja em menos de 9.5 escanteios.

Menos de 4,5 cartões

As duas equipes possuem um número baixo de média de cartões por jogos, apesar de um número considerável de faltas. O Chile, dono da casa, tem uma média de 2.2 cartões amarelos por jogo, enquanto o Equador possui uma média de 1.2 cartões amarelos por partida.

Observando a média de falta das equipes nas eliminatórias, é possível afirmar que o Chile leva dois cartões amarelos a cada 12 faltas, enquanto o Equador leva um cartão a cada 13 faltas. Mesmo com o árbitro do jogo tendo uma média superior a 5 cartões por jogo, não é esperado um número alto de cartões, ainda mais pelo histórico recente dos times.

Equador vence

Mesmo não sendo favoritos para esse confronto, o Equador possui grandes chances de conseguir sair vencedor neste duelo. No comparativo entre as equipes, os visitantes são melhores na maioria das estatísticas.

Para se ter uma ideia, o Equador marcou 13 gols até aqui e sofreu 5, enquanto o Chile marcou 9 gols e sofreu impressionantes 21 gols. Além disso, o Chile possui 3.5 chutes a gols, enquanto o Equador possui uma média de 4.4 chutes à meta adversária. Outro ponto que conta de maneira positiva para os visitantes é que o Chile perdeu 3 dos últimos 5 compromissos diante do seu torcedor.

