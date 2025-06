Palpite Chile x Argentina - Eliminatórias - 05/06/2025

Argentina já classificada busca consolidar liderança, enquanto Chile tenta reacender chances de classificação.

Chile busca reacender suas chances de classificação para o Mundial. A Argentina, no entanto, entra em campo já com a vaga garantida. O duelo entre as seleções acontece na quinta-feira, às 22h, no Estádio Nacional, em Santiago. A partida será válida pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026.

Confira os melhores palpites, dicas de mercados, análises e prováveis escalações para Chile x Argentina.

Mercado Palpite Odds na Betsul Resultado Final Argentina 1.65 Total de Gols Mais 2,5 2.17 Quem Fará o 1º Gol Argentina 1.55

Odds atualizadas em 03/06, às 15h30.

Prováveis escalações

Chile: Brayan Cortés; Nico Fernández, Sierralta, Maripán e Gabi Suazo; Esteban Pavez, Rodrigo Echeverría e Marcelino Nuñez; Darío Osorio, Alexis Sánchez e Rodrigo Ureña.

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, Almada e De Paul; Messi e Álvarez.

Chile e Argentina vivem momentos opostos

A Argentina, atual campeã mundial, se destaca na corrida pela vaga na Copa do Mundo de 2026, liderando com 31 pontos. Mantendo-se invicta há três jogos, seu encontro mais recente nas eliminatórias ocorreu em março deste ano, onde derrotou o Brasil em Buenos Aires, com uma goleada de 4x1. Nesse mesmo mês, também garantiu uma vitória de 1x0 contra o Uruguai, em Montevideo. Em novembro do ano passado, venceu em casa o Peru pelo mesmo placar de 1x0.

No total, a seleção argentina tem a melhor campanha nas Eliminatórias Sul-Americana para o Mundial de 2026, acumulando dez vitórias, três a mais que o Equador, que ocupa o segundo lugar.

Por outro lado, o Chile enfrenta um cenário oposto, figurando na última posição da tabela com apenas dez pontos e sem chances de classificação direta para o próximo Mundial. Em seus dois jogos mais recentes nas Eliminatórias, não conseguiu triunfar, sofrendo uma derrota de 1x0 contra o Paraguai e, em seguida, empatando sem gols com o Equador.

Argentina deve vencer o Chile sem grandes surpresas

A equipe argentina não enfrenta grandes apreensões para o confronto marcado para esta quinta-feira. Como líder isolada nas Eliminatórias da Conmebol para a Copa do Mundo de 2026, a Albiceleste irá competir contra um Chile instável, que tem acumulado apenas dez pontos em 14 jogos, ocupando a lanterna da tabela.

Além do momento atual favorecer os argentinos, o histórico de encontros entre as seleções revela uma vantagem significativa dos hermanos, que não perdem para os chilenos desde 2008. Vale lembrar que, apesar de o Chile ter conquistado a Copa América em 2015 e 2016 ao derrotar a Argentina, a finais foram decididas nas cobranças de pênaltis.

Outro aspecto importante que reforça o favoritismo da Argentina nesta disputa é a volta de Messi, que estará à disposição do técnico Lionel Scaloni após ter ficado de fora das duas últimas Datas Fifa. A superioridade técnica da Argentina sem dúvida será um fator determinante neste jogo, aumentando as chances de vitória neste confronto.

Palpite 1- Vitória da Argentina com odd 1.65 na Betsul

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Team A x Team B nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols na partida

Nos números de gols nestas Eliminatórias, a Argentina já marcou 26 vezes, com metade desse total obtido nas últimas cinco partidas, nas quais o ataque da Albiceleste tem demonstrado seu melhor desempenho, conquistando duas vitórias significativas: a primeira foi um placar de 6x0 contra a Bolívia, na décima rodada, e, quatro rodadas depois, venceu o Brasil por 4x1. Ao todo, nessas cinco partidas recentes, em três delas, o número total de gols excedeu 2,5.

O Chile, por sua vez, enfrenta uma situação oposta, possuindo um dos piores ataques nas Eliminatórias com apenas nove gols marcados. Até agora, sem marcar gols neste ano, o último jogo em que a seleção chilena fez gols foi em novembro de 2024, na 12ª rodada, quando venceu a Venezuela por 4x2. A La Roja não enfrenta apenas dificuldades no ataque, mas também na defesa, que já cedeu 21 gols ao longo dessas 14 rodadas.

Apesar da solidez da defesa argentina, que sofreu apenas oito gols no total e foi superada somente duas vezes nos cinco jogos mais recentes, o Chile, jogando em casa, tentará obter resultados para manter viva a esperança de classificação para a Copa do Mundo de 2026, o que pode representar um desafio para a defesa argentina.

Assim, prevemos uma partida com grande potencial para gols de ambos os lados e uma quantidade significativa de pontos no marcador.

Palpite 2 - Mais 2,5 Gols com odd 2.17 na Betsul

Argentina sai à frente no placar

Analisando os oito encontros mais recentes da Argentina, todos pertencentes às Eliminatórias, a equipe Albiceleste conseguiu se colocar na frente em sete dessas partidas, e em quatro ocasiões conseguiu marcar o primeiro gol ainda no primeiro tempo.

Nos últimos três jogos em que levou gols, a equipe sempre abriu o placar antes do intervalo: contra a Venezuela, Otamendi fez o primeiro gol com 13 minutos jogados; depois, em confronto com o Paraguai, Lautaro Martínez marcou aos 11 minutos; e por último, diante do Brasil, Julián Álvarez colocou a Argentina em vantagem com um gol aos 4 minutos. Considerando a vulnerabilidade defensiva do Chile, há grandes chances de que essa tendência se repita.

Palpite 3 - Argentina para Marcar o Primeiro Gol com odd 1.55 na Betsul