Palpite Chelsea x Barcelona - Champions League - 25/11/2025

Nosso especialista em apostas espera um jogo emocionante que termine em uma vitória para o time da casa, com Pedro Neto marcando.

Dicas de apostas para Chelsea x Barcelona:

Mais de 3,5 gols, com odds de 2.00 na Betano;

Chelsea vence, com odds de 2.37 na Betano;

Pedro Neto marca a qualquer momento, com odds de 3.85 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Chelsea 3-2 Barcelona;

Palpite de artilheiros: Chelsea - João Pedro, Pedro Neto, Enzo Fernández; Barcelona - Robert Lewandowski, Lamine Yamal.

O Chelsea chega a este jogo em boa forma, tendo vencido quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições. Além disso, conquistaram uma vitória fora de casa por 2-0 sobre o Burnley na Premier League no sábado.

Entretanto, os Blues têm trabalho a fazer se quiserem garantir uma vaga entre os oito primeiros na Champions League. Eles apenas empataram 2-2 fora de casa contra o Qarabag em seu último jogo europeu.

O mesmo vale para o Barcelona, que tem um recorde idêntico de sete pontos em quatro partidas até agora.

Os catalães venceram por 4-0 no sábado contra o Athletic Club, em seu tão esperado retorno ao Camp Nou. A forma geral do Barça tem sido irregular, com cinco vitórias e três derrotas nos últimos nove jogos.

Escalações esperadas para Chelsea x Barcelona

Escalação esperada do Chelsea: Sánchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Fernández, Caicedo, Neto, Estevão, Garnacho, Pedro;

Escalação esperada do Barcelona: J. García, Koundé, E. García, Cubarsí, Balde, De Jong, Fermín, Yamal, Olmo, Ferran, Lewandowski.

Os gols vão rolar em Stamford Bridge

O Barcelona manteve um jogo sem sofrer gols no fim de semana, mas não conseguiu isso nos dez jogos anteriores. O time de Hansi Flick continua a correr riscos com sua linha alta. Frequentemente, eles têm sido vulneráveis fora de casa, sofrendo quatro gols contra o Sevilla e três contra o Club Brugge.

Todos os seus últimos quatro jogos produziram pelo menos quatro gols. O retorno de alguns jogadores-chave no ataque lhes deu um impulso.

Robert Lewandowski marcou quatro vezes nos últimos dois jogos do Barça, enquanto Raphinha voltou de lesão no sábado.

Os jogos recentes do Chelsea também têm sido emocionantes. Sete dos últimos nove em todas as competições produziram pelo menos três gols.

Dado o adversário, apostar em outro jogo de muitos gols dos Blues na terça-feira parece oferecer valor.

Dica de aposta 1 para Chelsea x Barcelona: Mais de 3,5 gols, com odds de 2.00 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Chelsea x Barcelona nas principais casas de apostas.

Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os Blues vão vencer um thriller

O time de Enzo Maresca é ligeiramente favorito para este jogo. Sua forma recente justifica esse status. Eles têm oito vitórias em 10 jogos no total, à medida que se aproximam da tarde de terça-feira.

Os londrinos também venceram quatro dos cinco jogos em Stamford Bridge. Isso inclui uma vitória dominante por 5-1 sobre o Ajax em seu último jogo em casa na Champions League.

O Barcelona oferecerá um teste mais rigoroso.

No entanto, os visitantes estarão sem seu meio-campista mais influente, Pedri, devido à lesão. Raphinha também não está totalmente em forma, então seus problemas defensivos não são os únicos.

Os catalães sofreram pelo menos dois gols em cada um dos últimos quatro jogos fora de casa em todas as competições. Isso sugere que há valor em apostar em uma vitória em casa, com uma probabilidade implícita de 43,5%.

Dica de aposta 2 para Chelsea x Barcelona: Chelsea vence, com odds de 2.37 na Betano.

Neto, em boa forma, vai marcar novamente

Com Cole Palmer fora, e Liam Delap ainda buscando forma, o Chelsea tem se apoiado na distribuição de gols nesta temporada. Eles têm feito isso com sucesso. João Pedro, Enzo Fernández e Pedro Neto são os artilheiros conjuntos do clube na Premier League.

Neto tem se destacado nas últimas semanas. O ponta português levou seu total de gols na Premier League para quatro ao marcar contra o Burnley no sábado. Ele também marcou no jogo anterior contra o Wolves.

O jogador de 25 anos se destacou após um forte Mundial de Clubes, onde marcou três vezes em seis jogos. Ele tem uma média de 1,5 chutes por jogo tanto na Premier League quanto na Champions League nesta temporada.

Enfrentando uma defesa pouco convincente do Barça, Neto tem bom valor para marcar a qualquer momento, com uma probabilidade implícita de apenas 23,8%.