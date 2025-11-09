Palpite Celta Vigo x Barcelona - La Liga - 09/11/2025

Nosso especialista em apostas espera um jogo com muitos gols em Vigo, com Borja Iglesias marcando para um time da casa competitivo.

Dicas de apostas para Celta Vigo x Barcelona:

Mais de 3,5 gols, com odds de 2.05 na Betano;

Celta Vigo marca mais de 1,5 gols, com odds de 2.60 na Betano;

Borja Iglesias marca a qualquer momento, com odds de 3.10 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Celta Vigo 2-2 Barcelona;

Palpite de artilheiros: Celta Vigo - Borja Iglesias, Bryan Zaragoza; Barcelona - Lamine Yamal, Marcus Rashford.

Os problemas de lesão do Barcelona contribuíram para uma queda acentuada em sua forma. Eles só conseguiram empatar 3-3 fora de casa contra o Club Brugge na Liga dos Campeões no meio da semana. O time de Hansi Flick venceu apenas três de seus últimos sete jogos, um período que inclui uma derrota por 2-1 para o Real Madrid.

Enquanto isso, o Celta Vigo está atualmente em uma sequência de cinco vitórias consecutivas em todas as competições. Os galegos não conseguiram vencer nenhum dos seus nove primeiros jogos de liga, empatando sete deles por 1-1. No entanto, sua forma melhorou recentemente, pois venceram por 3-0 contra o Dínamo Zagreb na Liga Europa na quinta-feira.

Escalações esperadas para Celta Vigo x Barcelona

Escalação esperada do Celta Vigo: Villar, Alonso, Starfelt, M. Fernandez, Mingueza, Moriba, Sotelo, Carreira, Jutgla, Zaragoza, Iglesias;

Escalação esperada do Barcelona: Szczesny, Balde, Cubarsi, Araujo, Kounde, Casado, De Jong, Rashford, Olmo, Yamal, Ferran.

Chuva de gols no Balaídos

Os confrontos diretos entre essas duas equipes costumam ser cheios de ação. Ambas as equipes marcaram em todos os seus últimos cinco encontros, com 22 gols no total. Metade desses gols foi na temporada passada, quando o Barcelona venceu por 4-3 em casa, mas só conseguiu empatar em 2-2 em Vigo.

A forma atual do Barça e os problemas defensivos sugerem outro jogo com muitos gols no domingo. Vale destacar que 93% dos jogos do clube catalão nesta temporada em todas as competições produziram pelo menos três gols. Seus últimos seis jogos tiveram um total de 28 gols.

O Celta também arrisca e procura jogar de forma agressiva quando possível. Seu ataque mostrou sinais mais claros de estar funcionando bem recentemente, à medida que as contratações de verão começam a se entrosar.

Dica de aposta 1 para Celta Vigo x Barcelona: Mais de 3,5 gols, com odds de 2.05 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Celta Vigo x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A defesa do Barça com dificuldades novamente

Os visitantes têm uma nova preocupação com a lesão de Eric Garcia, que talvez tenha sido seu defensor mais convincente nesta temporada. Eles cometeram erros novamente na Bélgica no meio da semana, enquanto sua linha alta continua exposta. O time de Flick agora está há nove jogos sem um clean sheet.

Isso aumentará a confiança ofensiva do Celta. Os galegos marcaram pelo menos duas vezes em todos os seus últimos cinco jogos em todas as competições. Eles criaram 1,0 xG ou mais em cada um dos seus últimos oito jogos, tendo feito isso em apenas dois de seus oito primeiros jogos.

Eles também têm velocidade para pegar o Barcelona no contra-ataque, especialmente com Bryan Zaragoza, que tem um ótimo histórico contra esse adversário. A rápida mudança de jogo não deve ser um problema, já que Claudio Giraldez tende a rodar bastante o time de jogo para jogo.

Dica de aposta 2 para Celta Vigo x Barcelona: Celta Vigo marca mais de 1,5 gols, com odds de 2.60 na Betano

Iglesias no alvo para os anfitriões

Um dos muitos jogadores poupados por Giraldez na Croácia no meio da semana foi Borja Iglesias. Ele tem sido a principal ameaça ofensiva do Celta, tendo marcado quatro vezes na La Liga nesta temporada. Ele está marcando a uma taxa de um gol a cada 164 minutos.

Iglesias também marcou duas vezes na Liga Europa e estará ansioso para marcar mais neste fim de semana. Sua forma impressionante recentemente rendeu ao jogador de 32 anos uma convocação para a seleção da Espanha, com o atacante do Celta almejando jogar na Copa do Mundo.

Ele também pode se inspirar em como os atacantes adversários têm se destacado contra o Barcelona recentemente. Os visitantes parecem vulneráveis no coração de sua defesa, com o atacante do Brugge, Nicolo Tresoldi, marcando após apenas seis minutos na quarta-feira. Atacantes como Gonçalo Ramos, Isaac Romero, Rafa Mir, Kylian Mbappe e Ayoub El Kaabi também marcaram contra o Barça desde o início de outubro.