Palpite Ceará x Vasco - Brasileirão Série A - 15/04/2025

Com 22 jogos de invencibilidade em casa, o Ceará defende seu território contra o Vasco.

O Ceará recebe o Vasco nesta terça-feira, na Arena Castelão, às 21h30. A bola irá rolar por partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira palpites, dicas de mercados e análises para Ceará x Vasco.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado Final Ceará 2.20 Total de Gols Mais 1,5 2.35 Escanteios Menos de 10 1.90

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 13/04, às 14h25.

Um pouco de contexto

Após ser derrotado pelo Juventude por 2 a 1 jogando fora de casa, o Ceará agora se concentra na partida desta terça-feira e conta com o fator casa para voltar a somar pontos na tabela. Em três partidas pelo Brasileirão, o clube registrou uma vitória, uma derrota e um empate.

O Vasco, por sua vez, vem de um bom resultado após vencer o Sport por 3 a 1 e somar mais 3 pontos na tabela. Os gols foram marcados por Pablo Vegetti, que anotou dois, e Rayan. No próximo duelo, a missão do Vasco será enfrentar o favoritismo do Ceará, que joga em casa e defende uma invencibilidade de 22 partidas.

Resultado Final

Jogando em casa, o Vozão detém a incrível marca de 22 jogos de invencibilidade, com sua última derrota ocorrendo contra o Mirassol por 2 a 1, na Série B do Brasileirão 2024, em 17 de agosto. Desde então, foram 19 vitórias e 3 empates para o Alvinegro.

Além disso, os resultados do Vasco da Gama como visitante reforçam ainda mais o favoritismo do Ceará neste jogo. Em 20

partidas na atual temporada, o Cruz-Maltino teve 10 jogos como visitante e ganhou apenas 3, perdeu 4 e empatou 3. A última vitória da equipe jogando fora de casa foi contra o Nova Iguaçu, na Copa do Brasil.

A força do Ceará jogando com o apoio da sua torcida, somada ao baixo desempenho do Vasco como visitante, torna o clima ainda mais favorável a uma vitória do time da casa.

Palpite 1 – Ceará Vence a Partida com odd 2.20 na bet365

Total de Gols

Até agora, nos três jogos do Brasileirão, o Ceará marcou pelo menos 2 gols por partida em todos eles. Considerando os 20 jogos da atual temporada, foram 13 jogos com mais de 1,5 gols marcados. Em números totais de gols na partida, apenas em seis jogos as redes foram balançadas menos de duas vezes.

O Vasco, por sua vez, terminou 14 das 20 confrontos desta temporada com dois ou mais gols na partida. Além disso, em oito desses jogos, o Gigante da Colina anotou mais de 1,5 gols contra o adversário.

As estatísticas das duas equipes mostram que a maioria dos jogos disputados pelos clubes alcançou dois ou mais gols. Portanto, esse mercado pode ser interessante para este jogo, com uma alta probabilidade de green.

Palpite 2 – Mais 1,5 Gols com odd 2.35 na bet365

Total de Escanteios

Escanteios não têm sido um ponto forte nos jogos mais recentes do Ceará. A equipe somou 19 escanteios a favor e 31 contra. Por outro lado, o Vasco também não tem uma alta quantidade de escanteios por jogo, na verdade, mais toma do que faz. Só no jogo contra o Melgar, na Sul-Americana, foram 16 escanteios para o time peruano e 0 para o clube carioca.

Nas últimas cinco partidas, o Vasco cobrou apenas 12 escanteios, enquanto cedeu 34. No geral, ambos vêm cedendo mais e cobrando menos escanteios. Esse fator pode ser determinante para uma possível baixa quantidade de escanteios neste jogo.

Palpite 3 – Menos de 10 Escanteios com odd 1.90 na bet365