Palpite Ceará x Palmeiras - Copa do Brasil - 30/04/2025

Ceará e Palmeiras disputam nesta quarta-feira o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola irá rolar no Estádio Castelão, às 19h30.

Em um jogo que promete ser eletrizante, o Ceará busca defender sua invencibilidade como mandante, enquanto o Palmeiras tenta manter seu bom desempenho como visitante.

Confia abaixo as melhores dicas de apostas, mercados, análises e prováveis escalações para Ceará x Palmeiras.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado Final Palmeiras 2.15 Total de Gols Mais 2,5 2.25 Ambas Marcam SIM 1.95

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 29/04, às 14h19.

Como chegam as equipes

O Ceará chega à terceira fase da Copa do Brasil após superar o Confiança nos pênaltis. Na primeira fase, o clube conquistou uma classificação tranquila ao vencer o Sergipe por 2x0. Agora, o foco está no duelo contra o Palmeiras.

No sábado (26), o Vozão ficou apenas no 1x1 com o São Paulo, pelo Brasileirão. Com mais essa igualdade no placar, agora são dois empates, mesmo número de vitórias e derrotas conquistadas pela equipe nessas seis rodadas de competição. Esses resultados colocam o Alvinegro na 9ª colocação da tabela.

Jogando em casa, o Palmeiras foi surpreendido com uma derrota nos acréscimos do segundo tempo para o Bahia, no domingo (27), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e viu a sua sequência de sete vitórias ir embora e com ela também a liderança. Agora, o Verdão é o vice-líder com 13 pontos. Além do nacional, o time de Abel Ferreira disputa também a Libertadores da América e está no topo da tabela do Grupo G com 100% de aproveitamento.

Prováveis escalações

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Benedetti e Piquerez; Richard Ríos, Lucas Evangelista e Maurício; Estêvão, Vitor Roque e Paulinho. Técnico: Abel Ferreira.

Palmeiras tem bom histórico como visitante

Neste ano, o Palmeiras só perdeu três partidas de 25 disputadas, com 15 vitórias e sete empates. Jogando fora de casa, o Palmeiras tem se mostrado um visitante indesejado, já que em 12 jogos com mando de campo adversário, obteve dez vitórias e dois empates.

Embora o Ceará mantenha uma sequência de 24 jogos de invencibilidade em casa, o elenco Alvinegro apresenta certa instabilidade, pois ainda não conseguiu manter uma sequência de resultados convincentes no início do Brasileirão.

No retrospecto de embates entre os clubes, o Verdão leva vantagem. Nas últimas cinco oportunidades, o Vozão venceu apenas uma, em 2021; desde então, foram quatro vitórias para o Palmeiras.

Considerando a superioridade técnica do elenco palmeirense, mesmo que o Ceará consiga se impor diante de sua torcida, a tendência é uma vitória do Alviverde nesta partida.

Palpite 1 - Vitória do Palmeiras com odd 2.15 na bet365

Partida com previsão de muitos gols

Com 39 gols marcados em 25 partidas, o ataque do Palmeiras tem demonstrado boa consistência ofensiva, com 1,56 gols por jogo. Em 11 desses jogos, o total de gols foi igual a três ou mais, e em 12 ocasiões o Verdão balançou as redes pelo menos duas vezes.

O Ceará apresentou resultados semelhantes, marcando 36 gols em 21 encontros, com uma média de 1,71 gols por duelo. Nas seis primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o número total de gols nos jogos do Ceará superou 2,5 em três ocasiões. No geral, em 11 partidas, o total de gols superou essa marca.

O bom desempenho do setor ofensivo de ambas as equipes indica uma alta probabilidade de uma disputa com muitos gols. Portanto, o palpite no mercado de mais de 2,5 gols pode ser uma boa opção.

Palpite 2 - Mais 2,5 Gols com odd 2.25 na bet365

Expectativa para ambas marcam

Além do bom sistema de ataque, as equipes também apresentam um aproveitamento satisfatório na defesa. O Vozão, com apenas 16 gols contra desde o início da temporada, tem mantido solidez na zaga. No entanto, nos últimos seis jogos, ficou sem tomar gol em apenas dois e levou seis gols no total.

O Palmeiras também conta com uma defesa eficiente, tendo tomado 18 gols até o momento. Apesar do bom desempenho defensivo de ambas as equipes, seus ataques têm números expressivos em 2025. Jogando em casa, o Ceará marcou 25 vezes, enquanto o Palmeiras, jogando fora de casa, marcou 28 vezes.

A expectativa é que os dois times consigam marcar neste jogo. Mesmo que a defesa do Palmeiras possa dificultar a vida do time alvinegro, o ataque cearense certamente tem capacidade para marcar ao menos um gol nos visitantes.

Palpite 3 - SIM para Ambas Marcam com odd 1.95 na bet365