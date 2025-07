Palpite Ceará x Corinthians - Brasileirão Série A - 16/07/2025

Com vantagem em casa e histórico recente favorável, o Vozão é favorito. Espera-se jogo competitivo, com ambos os times marcando e várias oportunidades de gol.

Em confronto na parte do meio da tabela, o Ceará conta com o fator casa para emplacar mais um resultado positivo, enquanto o Corinthians vem de cinco jogos sem vencer.

Ceará e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira na Arena Castelão, às 19h30. A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão.

Confira alguns palpites, dicas de mercados, análises e prováveis escalações para Ceará x Corinthians.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado Final Ceará 2.35 Ambas Marcam SIM 2.10 Chutes ao Gol Mais 7,5 1.72

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 15/07, às 15h38.

Prováveis escalações

Ceará : Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Bruno Tubarão (Aylon), Fernandinho.

: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Bruno Tubarão (Aylon), Fernandinho. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Cacá), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Talles Magno e Gui Negão (Kayke).

Como chegam as equipes

Após uma série de jogos sem conquistar vitórias, o Ceará conseguiu retomar bons resultados e chega para enfrentar o Corinthians após triunfar em três partidas consecutivas.

Na rodada anterior do Campeonato Brasileiro, obteve uma vitória fora de casa contra o Fortaleza, graças ao gol do atacante Galeano. Com esse resultado, alcançou a nona posição, totalizando 18 pontos até o momento. Em sua partida anterior a essa, conquistou a vaga nas semifinais da Copa do Nordeste ao vencer o Sport nas penalidades.

Por outro lado, o Corinthians não celebra uma vitória há cinco jogos, tendo sua última superioridade no placar em março, quando derrotou o Novorizontino por 1x0 na Copa do Brasil.

Desde então, foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Huracán e não conseguiu pontuar mais no Brasileirão. Atualmente, o Timão ocupa a 11ª posição com 16 pontos.

Ceará tem favoritismo contra o Corinthians

Certamente, o momento atual das equipes é favorável ao Vozão, que, além de ter elevado sua confiança com os resultados recentes, demonstra um bom controle das partidas disputadas em casa. Nas últimas três ocasiões em que jogou em casa, triunfou sobre seus adversários em duas oportunidades.

Ao analisar o desempenho no Brasileirão, o time cearense participou de seis jogos como mandante, conquistando a vitória em quatro, empatando um e sofrendo apenas uma derrota para o Atlético-MG, com um placar de 1x0.

Por sua vez, o Corinthians não só obteve somente três vitórias em seus últimos dez confrontos, como também não conseguiu vencer nenhum jogo como visitante neste campeonato, anotando três empates e três derrotas.

Observando os últimos confrontos entre os times, o Ceará também apresenta melhores resultados, já que, nas três recentes ocasiões em que se enfrentaram, o Vozão triunfou em dois desses jogos, todos realizados em casa.

Portanto, para este confronto, acreditamos na vitória dos anfitriões.

Palpite 1 - Vitória do Ceará com Odd 2.35 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Ceará x Corinthians nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Para o ambas as equipes marcam

Apesar da fase conturbada que o Corinthians enfrenta, a equipe conseguiu marcar em suas duas últimas partidas. Em relação ao Brasileirão, a média é de um gol por jogo, tendo registrado 14 gols em 13 rodadas.

Por outro lado, o Ceará sofreu gols em três dos últimos cinco jogos e acumulou 11 gols cedidos desde o início do campeonato. No total, o clube tem cinco de 12 jogos com gols para ambas as equipes neste Campeonato Brasileiro.

Assim, levando em conta a frequência de jogos onde os dois times marcam e o potencial ofensivo de cada um, é razoável esperar que ambos consigam balançar as redes nesta partida.

Palpite 2 - Ambas Marcam (SIM) com Odd 2.10 na bet365

Total de chutes ao gol

Ceará e Corinthians apresentam números notáveis em relação aos chutes ao gol neste Campeonato Brasileiro, com médias de 3,8 e 3,4 finalizações por partida, respectivamente. Analisando os dados dos últimos cinco jogos de cada equipe, percebe-se que existe uma semelhança no total de finalizações ao gol, com o Ceará realizando 18 chutes e o Corinthians, 16.

Em todos esses confrontos, o Vozão só ficou abaixo de três finalizações em uma ocasião. Por outro lado, o Timão esteve nessa situação em duas partidas, mas é importante ressaltar que, no jogo anterior a este, o Corinthians teve oito chutes ao gol.

Portanto, o embate desta quarta-feira tem boas perspectivas de ocorrer uma quantidade considerável de gols.

Palpite 3 - Mais 7,5 Chutes ao Gol com Odd 1.72 na bet365