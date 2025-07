Palpite Ceará x Mirassol - Brasileirão Série A - 23/07/2025

Ceará e Mirassol entram em campo nesta quarta-feira (23), na Arena Castelão, às 19h, em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão Série A.

Enquanto o Ceará busca uma reação jogando em casa, o Mirassol tenta manter a boa sequência na competição.

Confira algumas previsões, dicas de mercados, análises e prováveis escalações para Ceará x Mirassol.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado Final Mirassol 3.75 Ambas Marcam SIM 2.05 Total de Gols Mais 2,5 2.40

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 21/07, às 16h04.

Momento das equipes

O Ceará sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, desta vez contra o Internacional, em Porto Alegre, após um gol de Alan Patrick aos 23 minutos de bola rolando. Anteriormente, havia sofrido outra derrota pelo mesmo placar de 1x0 para o Corinthians, no Castelão.

Com esses resultados, o Vozão finalizou a rodada na 11ª posição da classificação, com 18 pontos.

Já o Mirassol, que está invicto há seis partidas, conquistou mais uma vitória no último sábado diante do Santos. Em uma partida equilibrada, que parecia caminhar para um empate sem gols, o primeiro gol ocorreu aos 24 minutos do segundo tempo, seguido por mais dois, resultando em um placar final de 3x0 para os mandantes.

Na partida anterior a essa, o Mirassol também obteve um resultado significativo, ao empatar com o Palmeiras no Allianz Parque. No momento, a equipe ocupa a sétima posição, com 21 pontos.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

Mirassol: Walter; Daniel Borges, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Yago Felipe (Negueba); Edson Carioca e Chico da Costa.

Mirassol é favorito na partida mesmo jogando fora de casa

Com uma excelente campanha no Brasileirão, o Mirassol sem dúvidas se destaca como uma das grandes revelações do campeonato e tem demonstrado sua força a cada jogo.

Até agora, desde o começo da competição, o time do interior paulista sofreu apenas duas derrotas: uma na estreia contra o Cruzeiro, e outra na sétima rodada, frente ao Bragantino.

Além disso, o elenco já provou que pode competir com times grandes. Vale lembrar que o clube está invicto em suas últimas três partidas fora de casa, tendo empatado com o Internacional e o Palmeiras, além de derrotar o São Paulo.

Já o Ceará perdeu um pouco da sua força jogando em casa e não apresenta o mesmo rendimento que tinha no início da temporada, sendo recentemente superado pelo Corinthians e pelo Atlético-MG.

Assim, levando em conta o bom momento do Mirassol, é bem provável que o time conquiste os três pontos longe de seus domínios.

Palpite 1 - Vitória do Mirassol com Odd 3.75 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Ceará x Mirassol nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa para ambas marcam

Analisando o retrospecto dos dois últimos encontros entre as equipes na Série B do ano passado, percebe-se que ambas encerraram com gols de cada lado. Isso pode ser um indicativo de que este duelo possa ter tendências favoráveis ao mercado de gols.

Apesar do Mirassol estar muito bem estruturado defensivamente e ter levado apenas um gol em seus últimos quatro jogos, enquanto o Ceará, também atuando em quatro confrontos, conseguiu marcar somente um gol, é viável esperar um jogo em que ambas as equipes consigam balançar as redes, uma vez que o Alvinegro precisa voltar a apresentar resultados, especialmente por estar jogando em casa.

Portanto, é bastante provável que ocorram gols para os dois lados.

Palpite 2 - Ambas Marcam (SIM) com Odd 2.05 na bet365.

Gols na partida

Com resultados positivos no campeonato, o Mirassol apresenta uma média de 1,6 gols por jogo e, no total, já disputou cinco partidas onde a soma de gols ultrapassou 2,5.

Por outro lado, o Ceará, que possui números inferiores ao ter conseguido apenas 14 gols até agora, também terá que lidar com a boa fase da defesa adversária, que foi superada somente duas vezes nos últimos cinco jogos.

Contudo, como mencionado anteriormente, a equipe, pressionada pela má sequência de resultados recentes, precisa reagir neste encontro. Assim, espera-se que a partida seja movimentada e que haja um número razoável de gols.

Palpite 3 - Mais 2,5 Gols com Odd 2.40 na bet365.