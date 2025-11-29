Palpite Ceará x Cruzeiro - Brasileirão Série A - 29/11/2025

Na luta contra o rebaixamento, o Ceará recebe o Cruzeiro. Os mineiros podem assumir a vice-liderança do Brasileirão e seguir sonhando com o título.
Melhores palpites para Ceará x Cruzeiro:
- Vitória do Cruzeiro, com odds de 2.30 na Betano;
- Ambas as equipes marcam (SIM), com odds de 1.98 na Betano;
- Para Kaio Jorge fazer um gol a qualquer momento, com odds de 2.45 na Betano.
Em jogo aberto e empolgante, o Cruzeiro deve vencer o Ceará por 2 a 1.
Nossa análise: momento das equipes
O confronto entre Ceará e Cruzeiro é muito importante para o Z-4, já que a disputa para escapar do rebaixamento está impressionante, com os times de baixo reagindo e colocando outras equipes, como o Vozão, em risco.
O Ceará iniciou a rodada como 14º, com 42 pontos, e vem de derrota para o Mirassol, por 3 a 0. O time precisa dos três pontos em casa para afastar de vez o fantasma do rebaixamento.
O técnico Léo Condé pediu união total neste momento difícil e espera o apoio da torcida para lotar o Castelão neste sábado.
Já o Cruzeiro, terceiro colocado com 68 pontos, vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians e, em caso de novo triunfo neste sábado, vai assumir o segundo lugar.
A equipe mineira tem chances remotas de título, mas segue mantendo acesa a chama, levando as esperanças até as últimas rodadas.
Prováveis escalações de Ceará x Cruzeiro
Ceará: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia, Zanocelo, Dieguinho e Vina (Lucas Mugni), Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul;
Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki, Walace, Lucas Silva e Matheus Pereira, Christian, Arroyo e Kaio Jorge.
Cruzeiro chega mais forte para o confronto
Terceiro colocado e com ótima campanha até aqui no Brasileirão, o Cruzeiro é favorito para o duelo deste sábado.
Mesmo fora de casa, o time mineiro é um adversário duro e tem jogadores muito qualificados. A tendência é que a Raposa jogue à espera de erros ofensivos do Vozão para sair em contra-ataques mortais.
No primeiro turno, o Ceará levou a melhor e venceu a Raposa no Mineirão, por 2 a 1, em um jogo atípico, no qual os mineiros tiveram o controle e pressionaram insistentemente, mas não foram eficazes no ataque.
Naquela partida, o Vozão jogou recuado, à espera do Cruzeiro, mas dessa vez terá de tomar a iniciativa e partir para o ataque. Um cenário completamente diferente.
- Palpite 1 para Ceará x Cruzeiro: Vitória do Cruzeiro, com odds de 2.30 na Betano.
Boa chance para apostar em gols de ambos os times
Ceará e Cruzeiro devem fazer um jogo de gols de ambos os lados.
O Vozão tem a obrigação da vitória e vai partir para cima, apoiado pela torcida no Castelão. Já a Raposa joga leve, sem grandes obrigações, mas com um futebol envolvente, ainda com chances de beliscar o título do Brasileirão.
Quarto melhor ataque do campeonato, com 52 gols, o Cruzeiro já balançou as redes adversárias em 17 jogos como visitante neste Brasileirão, uma média superior a um gol por partida fora de casa.
O Ceará terá o retorno de dois jogadores muito importantes para esta partida: o meia Vina e o artilheiro Pedro Raul, principal goleador da equipe neste Brasileirão, com 10 gols.
- Palpite 2 para Ceará x Cruzeiro: Ambas as equipes marcam (SIM), com odds de 1.98 na Betano.
Artilheiro chega em alta em busca de mais gols
Kaio Jorge é um dos principais nomes deste Campeonato Brasileiro. O artilheiro da competição, com 21 gols, está sobrando.
Ele fez dois gols na rodada anterior, na vitória sobre o Corinthians, e ainda deu uma assistência.
Contra o Ceará, o camisa 19 tem nova chance de balançar as redes e ficar mais próximo de se garantir como o principal goleador deste Brasileirão.
O artilheiro do Cruzeiro faz uma temporada tão boa que não dá brechas para Gabigol no time titular.
O técnico Leonardo Jardim deve manter os titulares para os jogos contra Ceará e Botafogo, antes de poupar contra o Santos, na rodada final.
Esta, portanto, deve ser a penúltima chance para Kaio Jorge ampliar ainda mais sua marca no Brasileirão.
- Palpite 3 para Ceará x Cruzeiro: Para Kaio Jorge fazer um gol a qualquer momento, com odds de 2.45 na Betano.