Palpite Brest x PSG - Champions League - 11/02/2025

O PSG busca manter sua sequência de vitórias contra o Brest na fase de play-off da Champions League.

Brest e PSG se preparam para um confronto inédito nos play-offs da Champions League. Confira nossos palpites para a partida.

Melhores Apostas para Brest vs PSG:

Aposta Palpite Odd Resultado PSG para vencer e ambas as equipes marcarem 2.45 na KTO Mercados asiáticos PSG -1,5 1.93 na KTO Jogador para marcar a qualquer momento Ousmane Dembélé 3.95 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Um Pouco de Contexto

Brest e PSG se enfrentam em um cenário inédito da Champions League. O Brest, embora tecnicamente jogue em casa, já sentiu o gosto amargo da derrota apenas para o Real Madrid em casa nesta temporada. Por outro lado, o PSG mantém uma série invicta contra adversários franceses desde maio de 2024.

Campanha Atual

Brest precisa estar em seu melhor para enfrentar um PSG que só conheceu derrotas nesta temporada através da Champions League. Entretanto, o PSG triunfou em 13 dos seus últimos 14 jogos, demonstrando um desempenho sólido.

Escalações Prováveis

Brest: Bizot, Lala, Haidara, Chardonnet, Ndiaye, Lees-Melou, Magnetti, Camara, Faivre, Ajorque, Sima.

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Doue, Vintinha, Ruiz, Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Palpite 1 - PSG para Vencer e Ambas Marcarem

Em um confronto que promete intensidade, o PSG se destaca pela sequência invicta de 16 jogos, superando adversários com autoridade, mas também permitindo alguns gols. Um histórico recente contra o Brest sugere uma vitória em que ambas as equipes balançam as redes.

Palpite 2 - PSG -1,5 Handicap

O PSG tem mostrado força ofensiva, vencendo confortavelmente em diversas ocasiões. Em suas recentes partidas na Champions League, tem sido comum ver uma vitória com pelo menos dois gols de vantagem, sinalizando confiança na aposta de handicap -1,5.

Palpite 3 - Dembélé para Marcar

Ousmane Dembélé está em uma fase espetacular, tendo marcado em sete jogos consecutivos. Contra o Brest, ele novamente é uma forte aposta para marcar a qualquer momento, dado seu histórico recente de gols impressionantes.