Palpite Brasil x Tunísia - Amistosos Internacionais - 18/11/2025

Brasil e Tunísia se enfrentam na penúltima Data Fifa antes da Copa do Mundo. Jogo é uma oportunidade para testes e correção de erros.

Melhores palpites de apostas para Brasil x Tunísia

Mais de 3 gols, com odds de 2.25 na bet365

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365

Para Estêvão marcar a qualquer momento, com odds de 2.40 na bet365

Em jogo aberto, o Brasil deve vencer a Tunísia por 3 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Brasil e Tunísia se enfrentam em amistoso nesta terça-feira (18), às 16h30, em mais um teste para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira vem de vitória sobre o Senegal, no último sábado, por 2 a 0, e quer mostrar que pode ainda mais.

Já a Tunísia vem de vitória apertada sobre a Jordânia, de virada, por 3 a 2, e agora tem um duro teste contra os pentacampeões mundiais.

A Seleção Brasileira está crescendo sob o comando de Carlo Ancelotti e já começa a chamar atenção da imprensa internacional. O estilo de jogo muito ofensivo vem se mostrando promissor, com jogadores insinuantes no ataque.

A Tunísia não chega a ser um adversário à altura do Brasil, mas pode ser um bom teste para a Copa. A Canarinho vem enfrentando equipes de diferentes continentes e agora é hora de mostrar valor contra mais um dos africanos.

Brasil e Tunísia se enfrentaram apenas duas vezes na história, com duas vitórias para a Canarinho. O último confronto foi antes da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, e o Brasil goleou por 5 a 1, sem nenhuma dificuldade.

Prováveis escalações de Brasil e Tunísia

Brasil: Ederson, Wesley, Eder Militão, Marquinhos e Alex Sandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Vini Jr, Rodrygo, Estêvão e Vitor Roque

Tunísia: Dahmen, Valery, Talbi, Bronn e Abdi, Skhiri, Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad, Mastouri

Jogo deve ter bom número de gols

O duelo entre Brasil e Tunísia deve ser aberto, com possibilidade de muitos gols. A Seleção Brasileira vem se destacando pelo poder ofensivo e tem jogadores extremamente talentosos na frente.

Ao mesmo tempo, o Brasil vem demonstrando fragilidade na defesa, o que pode ampliar ainda mais o placar.

Ofensivamente, o Brasil parece ter encontrado uma forma muito interessante de jogar, com grande movimentação dos homens de frente e várias possibilidades de gol.

Com um adversário de nível inferior, é de se esperar que a Seleção tenha facilidade para balançar a rede.

Com a Copa do Mundo se aproximando, os jogadores querem mostrar serviço para permanecer no grupo que vai disputar o torneio.

Além disso, alguns novatos, como Vitor Roque, chegam com fome de gols para impressionar o técnico Carlo Ancelotti.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Brasil x Tunísia nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Zaga do Brasil ainda não inspira confiança

Apesar do grande favoritismo brasileiro neste amistoso, é provável que a Tunísia também marque. Isso porque a zaga brasileira está longe de passar confiança. Contra o Japão, o Brasil cometeu erros grosseiros, que chamaram muita atenção, e acabou derrotado.

Cabe lembrar que o técnico Carlo Ancelotti ainda está em um período de ajustes na Seleção, tentando encontrar a melhor escalação e seus jogadores de confiança.

A grande troca de jogadores no decorrer dos amistosos também pesa para uma falta de entrosamento.

A Tunísia já se garantiu na Copa do Mundo e tem uma equipe, ao menos, competitiva. O país foi o segundo do continente africano a conquistar uma vaga no Mundial de 2026 e quer surpreender o Brasil neste confronto.

Último confronto mostra o que pode acontecer

A joia vive uma fase incrível, com muita confiança, e vai enfrentar uma zaga frágil. Estêvão fez um dos gols da vitória de 2 a 0 sobre Senegal, no último sábado, e pode marcar novamente.

Hoje no Chelsea, o ex-Palmeiras já se apresenta como um dos principais jogadores da Seleção sob o comando de Carlo Ancelotti. O treinador, inclusive, fez muitos elogios ao pupilo.

A Tunísia vem de uma vitória apertada sobre a fraca Jordânia, por 3 a 2, e agora enfrenta um ataque muito mais poderoso. É a chance dos atacantes brasileiros brilharem, mostrando que merecem espaço na convocação para a Copa do Mundo.

Estêvão é, provavelmente, o atacante que vive a melhor fase entre os homens de frente do Brasil e será acionado muitas vezes neste amistoso.