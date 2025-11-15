Palpite Brasil x Senegal - Amistosos Internacionais - 15/11/2025

Nosso especialista em apostas palpita que o Senegal pode complicar a vida dos brasileiros e surpreender no resultado.

Dicas de apostas para Brasil x Senegal:

BTTS: Sim, com odds de 1.90 na Betano;

Dupla Chance: Senegal/Empate, com odds de 2.60 na Betano;

Artilheiro a qualquer momento: Sadio Mané, com odds de 5.20 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Brasil 1-2 Senegal;

Palpite de artilheiros: Brasil - Vinícius Jr; Senegal - Sadio Mané, Iliman Ndiaye.

Ambas as equipes garantiram vagas na Copa do Mundo e agora podem focar na preparação para o torneio. O Brasil tem usado o Emirates Stadium em Londres como seu "lar fora de casa" desde 2019.

A Seleção possui um bom retrospecto no estádio do Arsenal, com sete vitórias em oito jogos. Os comandados de Carlo Ancelotti estão determinados a conquistar a oitava vitória em nove partidas neste fim de semana. Contudo, resultados surpreendentes têm ocorrido recentemente.

O técnico provavelmente testará diferentes formações na esperança de encontrar as combinações ideais para o próximo torneio. O mesmo vale para o Senegal, que garantiu sua vaga na América do Norte durante a última pausa internacional.

O técnico Pape Thiaw agora tem a liberdade de ajustar seu elenco e táticas para definir a melhor estratégia para a Copa do Mundo. Ele convocou o zagueiro de 20 anos Mamadou Sarr e o ponta de 17 anos Ibrahim Mbaye para os próximos amistosos.

Isso demonstra sua intenção de integrar novos jogadores e testar diferentes combinações durante esses jogos. Com nada em jogo, o resultado pode pender para qualquer lado.

Podemos ver uma atuação morna e desarticulada ou jogadores ansiosos para impressionar seus técnicos e entreter os fãs.

Escalações esperadas para Brasil x Senegal

Escalação esperada do Brasil: Souza, P. Henrique, Bruno, Magalhães, C. Henrique, Casemiro, Guimarães, L. Henrique, Paquetá, Vinícius Jr, Richarlison;

Escalação esperada do Senegal: Diaw, Mendy, Koulibaly, Niakhate, Diouf, I. Gueye, P. Gueye, I. Ndiaye, Jackson, Sarr, Mané.

Um potencial para gols de ambos os lados

Na última partida, o Brasil teve um resultado surpreendente. Os pentacampeões mundiais perderam por 3-2 para o Japão. Sofrer três gols não é comum para um time treinado por Carlo Ancelotti.

No entanto, o resultado expôs algumas fraquezas que os adversários podem explorar. Antes de sofrer três gols, os Reis do Samba haviam mantido três jogos sem sofrer gols em quatro partidas.

Enquanto isso, o Senegal tem mostrado um ataque potente.

Os Leões de Teranga marcaram 12 gols em seus últimos três jogos, todos eles qualificatórios para a Copa do Mundo. A equipe da África Ocidental passou por esses jogos com facilidade, sugerindo que tem poder de fogo suficiente para desafiar os brasileiros.

Ambos os confrontos diretos anteriores resultaram em gols para ambos os lados, e como este é outro amistoso, espera-se o mesmo no sábado.

Dica de aposta 1 para Brasil x Senegal: BTTS: Sim, com odds de 1.90 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Brasil x Senegal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Outro desafio para a seleção canarinha

Os comandados de Ancelotti são amplamente favoritos para vencer, como é comum na maioria das partidas. No entanto, os sul-americanos perderam duas de suas últimas três partidas, incluindo um jogo qualificatório para a Copa do Mundo contra a Bolívia.

O Japão teve a honra de vencer a Seleção na última pausa internacional, o que pode motivar os comandados de Diaw. O Senegal tem estado em forma excepcional. Eles permanecem invictos em seus últimos 10 jogos no tempo regulamentar (7 vitórias, 3 empates).

Além disso, a equipe africana detém um recorde único contra a Noruega, nunca tendo sido derrotada pelo Brasil. Eles se enfrentaram duas vezes, com os Leões de Teranga vencendo uma e empatando a outra.

O confronto mais recente ocorreu em 2023, quando o Senegal saiu vitorioso por 4-2 em Lisboa. Jogar em Londres, longe do ambiente familiar do Brasil, pode abrir a porta para outro resultado surpreendente.

Dica de aposta 2 para Brasil x Senegal: Dupla Chance: Senegal/Empate, com odds de 2.60 na Betano.

Uma pedra no caminho dos brasileiros

Este confronto tem potencial para gols de vários jogadores-chave. No entanto, as esperanças do Senegal de vitória repousam sobre Sadio Mané. Sua forma no clube não tem sido das melhores, já que ele não marcou em suas últimas sete partidas consecutivas pelo Al Nassr.

No entanto, ele marcou três gols em dois jogos durante a última pausa internacional e sempre se destaca pelo seu país. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, Mané marcou cinco gols em oito jogos.

Vale destacar que Mané marcou dois gols quando essas nações se encontraram pela última vez naquela vitória por 4-2 para os africanos. Como resultado, o ex-jogador do Liverpool pode novamente causar problemas ao Brasil.