Palpite Bragantino x Palmeiras - Brasileirão - 18/05/2025

O Red Bull Bragantino recebe o Palmeiras neste domingo, às 18h30, no Estádio Cicero de Souza Marques.

A partida é válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.



Confira dicas de apostas, mercados e análises para Bragantino x Palmeiras.

Mercado Palpite Odds Resultado Final Palmeiras 2.30 na Sportingbet Total de Gols Menos 2,5 1.60 na Sportingbet Ambas Marcam NÃO 1.75 na Sportingbet

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 16/05, às 12h24.

Momento das equipes

Em um bom momento, o Bragantino enfrenta o Palmeiras em um confronto direto na parte superior da tabela. O Red Bull, em terceiro lugar com 17 pontos, tem realizado uma excelente campanha no Brasileirão, ao acumular cinco vitórias em oito partidas.

Na sua última partida na competição, terminou empatado em 1x1 com o Grêmio, um empate que teve sabor de triunfo, pois parecia que o jogo terminaria sem gols, mas os anfitriões abriram o placar aos 87 minutos e, dois minutos depois, Isidro Pitta empatou para o Bragantino.

O Palmeiras, por sua vez, lidera a tabela com 19 pontos e possui uma vitória a mais que seu oponente deste domingo; a sexta vitória foi conquistada por 1x0 no clássico contra o São Paulo no último fim de semana, enquanto no meio da semana, o time alviverde jogou pela Copa Libertadores.

Nessa competição, também saiu vitorioso ao vencer o Bolívar por 2 a 0, mantendo um aproveitamento perfeito no torneio internacional.

Expectativa para mais uma vitória do Palmeiras

A equipe liderada por Fernando Seabra tem mostrado um bom rendimento como mandante nesta temporada, com apenas duas derrotas em 12 partidas, ambas ocorrendo nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro, o time disputou até agora quatro jogos em casa, obtendo três vitórias e um empate.Em termos de performance, o RB Bragantino conquistou 12 triunfos em 25 jogos em 2025. Por outro lado, o Palmeiras soma 20 vitórias em 30 confrontos nesta temporada, sendo 14 delas conquistadas fora de casa. Além do mais, o Verdão está em uma fase impressionante, com cinco vitórias consecutivas, sendo três delas fora de seus domínios. Vale destacar para a vitória contra o Ceará, na Copa do Brasil, onde o Palmeiras encerrou uma sequência de 24 jogos de invencibilidade do Ceará em casa.

O Bragantino, sem dúvida, se apresenta como um adversário complicado e tem se destacado de maneira positiva neste Campeonato Brasileiro. Contudo, o Palmeiras está tendo uma temporada muito sólida, tendo sofrido apenas três derrotas em 30 partidas. Apesar da boa fase do Bragantino, o Palmeiras deve ser capaz de se manter no topo da classificação e alcançar um bom resultado fora de casa.

Palpite 1 - Vitória do Palmeiras com odd 2.30 na Sportingbet.

Expectativa de pouco gols

As partidas recentes do Palmeiras no definitivamente não se destacaram por um grande número de gols, e no Campeonato Brasileiro, foram nove a favor e três contra. Nos últimos seis jogos, nenhum deles passou de dois gols e em quatro ocasiões apenas uma bola balançou as redes.

No Brasileirão, somente em duas partidas o total de gols ultrapassou 2,5, ambas terminando em 2x1, uma contra o Sport e a outra contra o Fortaleza, na segunda e na quinta rodada, respectivamente.

Esses dados são semelhantes aos do Bragantino, que apenas uma vez conseguiu marcar três gols em sete partidas realizadas recentemente. No total, cinco dos oito jogos tiveram menos de três gols. Em relação ao desempenho do time no campeonato, o ataque fez dez gols enquanto a defesa sofreu seis, números que se assemelham aos do Palmeiras. Assim, prevê-se um jogo com poucos gols.

Palpite 2 - Menos 2,5 Gols com odd 1.60 na Sportingbet.

Não para ambas marcam

A defesa do Palmeiras demonstra uma forte consistência nesta temporada, tendo tomado 18 gols até agora, o que representa 60% das partidas realizadas. Em relação às estatísticas do Campeonato Brasileiro, a equipe sofreu apenas três gols em oito jogos, e em nenhum deles permitiu mais de um.

É importante notar que a defesa do Verdão não é superada há cinco partidas, sendo o último gol que cedeu na derrota por 1x0 para o Bahia, na sexta rodada. O Bragantino, em suas últimas sete partidas, conseguiu marcar mais de uma vez apenas contra o Santos (2x1); desde então, enfrentou dificuldades para criar boas oportunidades de gol, anotando apenas uma vez por partida.

Assim, a eficácia da defesa do Palmeiras, combinada com a baixa produção ofensiva do Red Bull, sugere que provavelmente apenas uma das equipes conseguirá marcar neste duelo.

Palpite 3 - Ambas Marcam (NÃO) com odd 1.75 na Sportingbet.