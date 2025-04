Palpite Botafogo x Fluminense - Brasileirão Série A - 26/04/2025

Botafogo tem vantagem no clássico, porém o bom momento do Fluminense pode ser um fator importante neste Vovô.

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste sábado no Estádio Nilton Santos, às 21h. O clássico será disputado pela 6ª rodada do Brasileirão.

Confira os melhores palpites, dicas de mercados, análises e prováveis escalações para Botafogo x Fluminense.

Mercado Palpite Odds na Superbet Dupla Chance Fora ou Empate 1.62 Total de Gols Menos 2,5 1.60 Total de Cartões Mais 3,5 1.28

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 24/04, as 18h09.

Momento das equipes

Ocupando a 15ª posição na tabela com os mesmos cinco pontos do primeiro colocado do Z4 (Atlético-MG), o Botafogo, atual Campeão Brasileiro, não vem fazendo um bom início de campeonato em 2025.

Em cinco jogos disputados, venceu apenas um, no 2x0 contra o Juventude na segunda rodada, somados de dois empates e duas derrotas. No meio da semana, o Fogão sofreu mais uma derrota, dessa vez pela Copa Libertadores, por 1x0 diante do Estudiantes.

Vivendo um momento oposto, o Fluminense já acumula três vitórias em cinco rodadas, seguidas de um empate e uma derrota. Com esses resultados, o Tricolor está no G4, na 3ª colocação, com 10 pontos, três a menos que o líder Palmeiras. Jogando pela Sul-Americana na quarta-feira (23), a equipe de Renato Gaúcho ficou no 1x1 contra o Unión Española.

Agora, depois de seus compromissos em suas respectivas competições continentais, os rivais voltam suas atenções para o clássico deste fim de semana pelo Brasileirão.

Prováveis escalações

Botafogo: John, Cuiabano, Barboza, Danilo Barbosa (Jair) e Vitinho; Marlon Freitas, Gregore, Matheus Martins, Savarino e Artur; Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Fluminense: Fábio, Renê, Freytes, Ignácio e Samuel Xavier; Martinelli, Hércules, Canobbio, Ganso e Arias; Germán Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

Fluminense pode ser um visitante indesejado

O retrospecto do clássico entre Fluminense e Botafogo é desfavorável ao Tricolor, que não vence seu rival desde o primeiro turno do Brasileirão de 2022, quando triunfou por 1x0. Desde então, foram oito confrontos, todos com vitórias do Glorioso. Este ano, os rivais se enfrentaram uma vez, na fase de grupos do Cariocão, com o Botafogo saindo vitorioso.

No entanto, apesar do histórico recente favorecer o Alvinegro, o momento atual das equipes mostra um cenário diferente. Nos últimos cinco jogos, o Botafogo venceu apenas um, no 2x0 pela segunda rodada da Libertadores, e desde então sofreu três derrotas.

Por outro lado, o Fluminense não sabe o que é perder em suas cinco partidas recentes, tendo ganhado quatro e empatado uma. Além do bom desempenho no Campeonato Brasileiro, o Fluminense também vive uma boa fase na Sul-Americana, liderando o Grupo F com sete pontos.

Diferentemente do Botafogo na Libertadores, que já acumula duas derrotas e apenas uma vitória, resultados que o colocam fora da zona de classificação para a próxima fase.

Embora os últimos duelos sejam favoráveis ao Botafogo, o momento atual das equipes sugere que o Fluminense possa levar vantagem nesta partida, mesmo jogando fora de casa.

Palpite 1 - Fluminense ou Empate com odd 1.62 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Fluminense nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um clássico de poucos gols

O Clássico Vovô não tem sido marcado por muitos gols nos duelos recentes. Em seus últimos dez encontros, apenas três tiveram mais de dois gols.

Essa estatística também é observada nos jogos recentes das equipes no Brasileirão, onde tanto o Botafogo quanto o Fluminense registraram mais de 2,5 gols apenas uma vez. Nos últimos dez jogos, o Botafogo marcou nove gols e duas partidas com mais de 2,5 gols. Já o Fluminense marcou 14 gols, cinco a mais que o rival, mas teve somente três partidas com dois ou mais gols.

Baseando-se nesses números, a expectativa é que o clássico deste sábado tenha um resultado mais apertado, com poucas bolas na rede.

Palpite 2 - Menos 2,5 Gols com odd 1.60 na Superbet

Previsões para cartões

No entanto, se o Clássico Vovô não costuma ter muitos gols, o mesmo não pode ser dito sobre cartões. Dos cinco confrontos recentes, quatro jogos tiveram quatro ou mais cartões, totalizando 31 cartões, com 17 para o Botafogo e 14 para o Fluminense. Analisando também os últimos cinco jogos de ambas equipes, o Botafogo levou seis cartões, incluindo um vermelho para o zagueiro David Ricardo contra o Atlético-MG. Quatro dessas partidas tiveram mais de 3,5 cartões distribuídos. Já o Fluminense recebeu nove cartões e registrou uma média de quatro ou mais cartões no total por jogo em três ocasiões.

Considerando que clássicos tendem a ser jogos mais pegado e com bastante disputa por bola, e levando em conta os números apresentados, é provável que haja uma quantidade significativa de cartões distribuídos entre as equipes neste jogo.

Palpite 3 - Mais 3,5 Cartões com odd 1.28 na Superbet