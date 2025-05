Palpite Botafogo x Estudiantes - Libertadores - 14/05/2025

Estudiantes busca manter a liderança do chave, enquanto o Botafogo precisa vencer para subir na tabela. A expectativa é de um jogo eletrizante.



Nesta quarta-feira, Botafogo e Estudiantes medem forças em confronto válido pela 5ª rodada do Grupo A da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos.



Confia algumas dicas de apostas, mercados, análises e prováveis escalações para Estudiantes x Botafogo.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore, Cuiabano e Jeffinho; Artur e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Estudiantes: Mansilla; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Arzamendia; Santiago Ascacibar, Gabriel Neves e Cristian Medina; Tiago Palacios e Joaquín Tobio Burgos; Lucas Alario. Técnico: Eduardo Dominguez.

Um pouco de contexto

O Glorioso chega confiante para o confronto com o Estudiantes após golear o Internacional por 4x0 no último domingo, pelo Brasileirão. Antes disso, havia vencido o Carabobo pelo placar de 2x1, dessa vez pela Copa Libertadores.

Com esse resultado, o Botafogo conquistou sua segunda vitória na competição continental, ambas jogando contra o Carabobo, e soma seis pontos na tabela. Atualmente é o terceiro colocado do Grupo A.

Líder da chave com nove pontos, o Estudiantes vive um bom momento na Libertadores e conta com três vitórias e uma derrota. No entanto, foi eliminado nas oitavas de final do Campeonato Argentino pelo Rosario Central por 2x0, jogando fora de casa.

Dupla hipótese

Superando a instabilidade dos jogos recentes, o Botafogo conseguiu emplacar uma boa sequência de resultados e saiu vitorioso em quatro das últimas cinco partidas. Em situação contrária, o Estudiantes venceu apenas duas e perdeu duas das cinco partidas disputadas recentemente. Porém, mesmo com o aproveitamento abaixo do esperado nesses jogos, é interessante observar que as duas derrotas e o empate foram em partidas do Campeonato Argentino, enquanto pela Libertadores conseguiu manter o aproveitamento.



No primeiro encontro entre Botafogo e Estudiantes, o El Pincha levou a melhor por placar apertado de 1x0, jogando em casa. Vale lembrar que dois dos três triunfos dos argentinos aconteceram no mando de campo adversário. O Fogão, embora tenha conquistado duas vitórias até o momento, ambas foram contra o Carabobo, lanterna do grupo que ainda não venceu no torneio e não oferece grandes dificuldades.Considerando que o Estudiantes está melhor na competição, mas o Botafogo, para esta partida, conta com o fator casa e apoio da torcida, juntamente com a necessidade urgente de vencer para sonhar com o avanço para próxima fase, é provável que o empate seja o resultado menos esperado nesta disputa. Com isso, o mercado para dupla hipótese é o palpite mais razoável.

Palpite 1 - Casa ou Fora com odd 1.33 na Betnacional.

Quem irá marcar o primeiro gol?

O Botafogo vem demonstrando grande movimentação de jogo logo nos primeiros minutos de bola rolando, abrindo o placar em quatro de seus cinco últimos confrontos. Assim como foi diante do Internacional, quando marcou o primeiro gol aos 9 minutos com Igor Jesus, e antes disso, contra o Carabobo, na quarta rodada da Libertadores, ao abrir o placar aos 22 minutos graças ao gol de Vitinho.

No duelo desta quarta-feira, contando com o apoio da torcida, precisando vencer e, ainda, embalado pela grande vitória na última partida, é esperado que o Glorioso tenha intensidade de jogo e busque o resultado logo no começo da partida. Portanto, são grandes as chances do Botafogo ser o primeiro a marcar neste confronto.

Palpite 2 - Botafogo para Marcar o 1º Gol com odd 1.72 na Betnacional.

Total de escanteios

O El Pincha não tem cobrado muitos escanteios nas últimas partidas e soma apenas 23 cantos em cinco jogos. No sábado (10), marcou apenas três no jogo com o Rosario Central, mesma quantidade de cantos cobrados contra o Universidad de Chile.

No entanto, na disputa com o Botafogo, esse número subiu para dez escanteios, seis deles apenas no primeiro tempo. Em situação semelhante, o Botafogo também tem tido poucos escanteios a favor, contando com 21 tiros de canto nas últimas cinco partidas.

Apesar dos números de escanteios na maioria desses confrontos terem ficado acima de 8,5, esse fator teve influência direta por causa dos escanteios dos adversários. No geral, ambas as equipes fazem poucos escanteios, estatística que pode se repetir no duelo desta noite.



Palpite 3 - Menos 8,5 Escanteios com odd 2.01 na Betnacional.