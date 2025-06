Palpite Botafogo x Ceará - Brasileirão Série A - 04/06/2025

Times empatados na tabela buscam vitória para se aproximar do G6. Jogo acontece nesta quarta às 20h.

Em semana de Data Fifa, Botafogo e Ceará se enfrentam em jogo adiado da décima rodada. Os dois times têm a mesma quantidade de pontos na tabela e buscam a vitória para se aproximarem do G6. O confronto acontecerá nesta quarta-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Jair, David Ricardo, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Allan; Artur, Savarino e Igor Jesus.

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Willian Machado, Nicolas; Fernando Sobral, Diego, Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

Confira algumas dicas de apostas, mercados, análises e prováveis escalações para Botafogo x Ceará.

Mercado Palpite Odds na Betano Total de Gols Mais 2,5 1.65 Total de Cartões para o Ceará Menos 2,5 2.00 Resultado Final Botafogo 1.62

Odds atualizadas em 02/06, às 23h50.

Como chegam as equipes

Mantendo a regularidade no Brasileirão, o Botafogo venceu mais uma disputa no domingo passado, superando o Santos por 1x0 na Vila Belmiro. Com esse resultado, o Glorioso soma quatro vitórias no campeonato e subiu duas posições, agora ocupando a 9ª colocação com 15 pontos. Em sua partida anterior, também venceu pelo mesmo placar de 1x0, desta vez pela Libertadores, superando a Universidad do Chile e garantindo vaga nas oitavas de final do torneio. Antes disso, pela Copa do Brasil, foi derrotado por 1x0 pelo Capital, mas se classificou no placar agregado, já que havia vencido o primeiro jogo por 4x0.

O Ceará, no entanto, vem de duas derrotas seguidas: a primeira na Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Palmeiras por 3x0, e a segunda diante do Atlético-MG por 1x0, no Brasileirão. No Campeonato Brasileiro, o Vozão está logo atrás do Botafogo, com os mesmos 15 pontos, e ocupa a 10ª posição.

Expectativa de poucos gols na partida

Os jogos recentes do Botafogo têm sido de poucos gols. Observando os últimos cinco embates, somente contra o Estudiantes, pela Libertadores, o número total de gols na partida ultrapassou os 2,5. Desde então, o elenco comandado por Renato Paiva não tem feito ou tomado mais de um gol por jogo. Em números totais pelo Brasileirão, o Botafogo marcou 11 vezes, com uma média de 1,1 gol por jogo, e teve a defesa vazada cinco vezes.

Situação essa que tem se repetido nos jogos do Ceará, que, assim como seu adversário, tem registrado partidas com baixos índices de gols. Dos seus últimos oito confrontos, apenas uma vez os marcadores atingiram mais de dois gols; nas demais, em seis delas, não superou nem 1,5 gols. A quantidade de gols do Ceará no Brasileirão é a mesma do Botafogo, tendo sofrido três gols a mais que seus oponentes desta quarta-feira.

Os alvinegros coincidem com os números em relação à quantidade de gols em suas partidas recentes; com isso, é esperado que este encontro siga o mesmo padrão e seja marcado por poucos gols.

Palpite 1 - Menos 2,5 Gols com odd 1.65 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Team A x Team B nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Cartões para o Ceará

Apesar do Ceará apresentar uma média de dois cartões por jogo no Campeonato Brasileiro, a equipe alvinegra tem recebido poucos cartões em suas partidas recentes. Ao examinar os últimos cinco confrontos, o clube recebeu cartões em quatro deles, somando um total de cinco cartões. Dentre esses jogos, apenas na partida contra o Santos, na 8ª rodada, saíram dois cartões, enquanto nas outras, houve apenas um cartão.

As estatísticas recentes sugerem que apostar em cartões pode não ser uma boa opção em relação ao Ceará. Assim, a previsão é que o Vozão não receba mais do que dois cartões.

Palpite 2 - Menos 2,5 Cartões para o Ceará com odd 2.00 na Betano

Ceará tem dificuldades para vencer fora de fora

O Botafogo chega para este embate com um desempenho superior, já que conquistou a vitória nas duas partidas anteriores. Além disso, tem uma vantagem por atuar como mandante. Em sua casa, o time botafoguense alcançou três triunfos dos quatros conquistado até o momento na competição.

Ademais, no atual Campeonato Brasileiro, o Ceará não registrou nenhuma vitória fora de seu estádio; das quatro vitórias obtidas, todas foram em seu campo. Vale destacar que a equipe treinada por Léo Condé não vence há duas partidas, enfrentando uma eliminação em uma dessas derrotas.

Palpite 3 - Vitória do Botafogo com odd 1.62 na Betano