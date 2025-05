Palpite Botafogo-PB x Flamengo - Copa do Brasil - 01/05/2025

Botafogo-PB e Flamengo se enfrentam no Estádio José Américo de Almeida Filho, às 20h. A bola irá rolar pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

Confira dicas de palpite, mercados, análises e prováveis escalações para Botafogo-PB x Flamengo.

Mercado Palpite Odds na Betnacional Resultado Final Flamengo 1.28 Total de Gols Mais 2,5 1.69 Ambas Marcam NÃO 1.56

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 30/04, às 16h30.

Um pouco de contexto

Vivendo bom momento, no último domingo (27) o Flamengo aplicou uma incrível goleada por 4 a 0 no Corinthians, e atualmente é o lider do Campeonato Brasileiro com 14 pontos.

Por sua vez, o Botafogo-PB vem de quatro partidas sem perder, contando com uma vitória e quatro empates. Com esses resultados, o clube é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro Série C.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, Thallyson e Gabriel Honório; Guilherme Santos, Henrique Dourado e Rodrigo Alves.

Flamengo: Matheus Cunha; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo e Matheus Gonçalves; Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique.

Favorito na partida

Com a superioridade técnica inquestionável do Flamengo, fica fácil apontar um possível vencedor no confronto desta quarta-feira. Com apenas três derrotas em 2025, o Rubro-Negro soma 16 triunfos na atual temporada e está invicto há cinco jogos, desde a derrota para o Central Córdoba na Libertadores.

O Botafogo apresenta uma boa campanha nesta temporada, com 12 vitórias em 19 jogos. No entanto, o clube soma apenas uma vitória em seis partidas. Embora o clube paraibano tenha a vantagem do fator casa, a habilidade técnica do time carioca deve se sobressair nesta partida.

Palpite 1 - Vitória do Flamengo com odd 1.28 na Betnacional

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo-PB x Flamengo nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Total de gols

O ataque do Flamengo soma incríveis 50 gols em 25 partidas na atual temporada, com uma média de 2 gols por jogo. Nos últimos cinco jogos, foram 12 gols convertidos para o Rubro-Negro. Já o Botafogo-PB registrou 31 gols em 2025, embora tenha marcado em apenas dois de seus últimos cinco jogos, totalizando quatro gols. Ainda assim, o clube apresenta um bom desempenho ofensivo até aqui.

Com base nos números apresentados pelos clubes em 2025, a probabilidade de que haja três ou mais gols nesta partida é alta.

Palpite 2 - Mais 2,5 Gols com odd 1.69 na Betnacional

NÃO para ambas marcam

A defesa do Flamengo tem mostrado um grande desempenho até o momento, com apenas 12 gols sofridos em 25 jogos e já conta com cinco jogos sem ter a zaga vazada. A última vez que a zaga flamenguista levou gol foi há quase um mês, quando perdeu para o Central Córdoba por 2 a 1.

Além disso, o Botafogo não marca há duas partidas, e a tendência é que não marque nesta também. Com uma forte solidez defensiva e jogando contra um adversário de qualidade técnica inferior, a expectativa é que o Flamengo some mais um jogo sem tomar gols.

Palpite 3 - Ambas Marcam (NÃO) com odd 1.56 na Betnacional