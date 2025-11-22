Botafogo busca vaga na fase de grupos da Libertadores, enquanto o Grêmio quer conquistar a classificação para a Copa Sul-Americana.

Melhores palpites de apostas para Botafogo x Grêmio

Vitória do Botafogo, com odds de 1.61 na bet365

Ambas marcam (SIM), com odds de 1.95 na bet365

Mais de 9 escanteios, com odds de 1.83 na bet365

Em jogo cheio de emoções, o Botafogo deve vencer o Grêmio por 3 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

É reta final de Brasileirão. Botafogo e Grêmio se enfrentam neste sábado (22), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do campeonato. Ambas as equipes vêm de vitória na rodada anterior e querem mais.

O Glorioso está em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores, enquanto o Grêmio quer conquistar a classificação para a Copa Sul-Americana.

O Botafogo venceu o Sport, de virada, por 3 a 2, no Nilton Santos, e agora joga novamente em casa.

O time alvinegro sofreu para bater o lanterna, mas o resultado elevou o ânimo da equipe, que pretende encerrar sua participação neste Brasileirão de maneira honrada, de volta à Libertadores e, de preferência, já na etapa de grupos.

Já o Grêmio venceu o Vasco, por 2 a 0, na Arena do Grêmio, e vai ao Rio em busca de mais pontos. O Imortal praticamente zerou as chances de rebaixamento e agora mira uma vaga na Copa Sul-Americana para fechar o ano em paz com a torcida.

O histórico do confronto é equilibrado, mas com vantagem para os gaúchos. São 29 vitórias do Grêmio, 20 empates e 21 triunfos do Botafogo em 70 jogos oficiais.

Prováveis escalações de Botafogo e Grêmio

Botafogo: Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Cuiabano, Marlon Freitas, Danilo e Savarino, Artur, Jeffinho e Kadir (Arthur Cabral).

Grêmio: Tiago Volpi, Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon, Dodi, Arthur e Edenílson (Cristaldo), Pavón, Amuzu e Carlos Vinicius.

Botafogo chega mais forte para o confronto

O Glorioso sofreu para vencer o Sport, é verdade. Porém, a equipe alvinegra mostrou tudo o que a torcida queria: poder de reação, luta até o fim e gols. O resultado positivo mostrou que a equipe alvinegra ainda tem força para buscar as vitórias que precisa nesta reta final de temporada.

Com um cenário de incertezas para 2026, o Botafogo tem como objetivo voltar à Libertadores para garantir maiores investimentos na próxima temporada. Para isso, vencer é fundamental.

O Grêmio não tem grande campanha como visitante neste Brasileirão. O Imortal tem apenas três vitórias em 17 jogos fora de seus domínios, o que indica uma boa chance de triunfo para o Glorioso.

Palpite 1: Vitória do Botafogo, com odds de 1.61 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Grêmio nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Clássico nacional com cara de gols de ambos os lados



Botafogo e Grêmio são velhos conhecidos e donos de camisas muito “pesadas”. Os dois já fizeram inúmeros duelos incríveis pelo Brasileirão, sempre com muitos gols e emoção. Os últimos confrontos têm sido marcados por grande equilíbrio, o que pode se repetir neste sábado no Estádio Nilton Santos.

No primeiro turno, o confronto entre Grêmio e Botafogo, em Porto Alegre, terminou em 1 a 1. O Alvinegro abriu o placar, mas viu o Imortal chegar à igualdade na reta final da partida.

O Botafogo é favorito, mas o Grêmio é um time perigoso, capaz de aprontar e jogar de igual para igual com qualquer equipe do Brasil.

Tendo em vista este cenário, temos uma boa chance de vermos um jogo com gols de ambos os lados.

Palpite 2: Ambas marcam (SIM), com odds de 1.95 na bet365

Boas odds para escanteios

Uma boa alternativa para os apostadores neste confronto é investir em escanteios. As odds estão muito convidativas para os cantos, tendo em vista que são duas equipes grandes, que vão em busca do ataque.

A vitória do Botafogo sobre o Sport teve 12 escanteios, o que é um ótimo sinal para quem acredita em um jogo de muitos cantos neste sábado. O Glorioso vem explorando as bolas aéreas por contar com bons cabeceadores, como o zagueiro Alexandre Barboza.

Tanto Botafogo como Grêmio jogam com pontas. Isso aumenta as chances de termos escanteios, com muitas jogadas próximas à linha de fundo.

Além disso, o Glorioso tem laterais que costumam chegar bem ao ataque, o que também contribui para rebatidas e, claro, mais escanteios.

Palpite 3: Mais de 9 escanteios, com odds de 1.83 na bet365

