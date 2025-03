Palpite Bolívia x Uruguai - Eliminatórias - 25/03/2025

Após derrota, em casa, para a Argentina, o Uruguai vai fora de casa se recuperar nas Eliminatórias, desta vez diante da Bolívia.

O grande problema é que os bolivianos costumam complicar os seus adversários quando jogam no seu estádio, principalmente por conta da altitude, que funciona como um décimo segundo jogador.

Mercado Palpite Odds na bet365 Ambos marcam Sim 1.87 Gols Para o Uruguai ser o primeiro a marcar 2.15 Resultado Uruguai vence o primeiro tempo 3.65

Na última partida que disputou, a Bolívia acabou sofrendo 3 x 1 do Peru e por detalhe não sofreu mais uma goleada na competição.

Mesmo com o resultado negativo, a equipe manteve a sétima posição na tabela e a vaga para a repescagem, mas pode ser ultrapassada pela Venezuela, dependendo dos resultados.

Enquanto isso, o Uruguai caiu 2 posições com a derrota para a Argentina, principalmente por conta da vitória do Brasil e do Equador e agora quer voltar a vencer, principalmente porque um novo tropeço poderá fazer com que a equipe se aproxime da Bolívia na tabela de classificação.

Bolívia vai pressionada para o jogo

O resultado negativo sobre o Peru acabou deixando o torcedor boliviano com certo receio sobre até onde a equipe poderá chegar nas eliminatórias.

Nesse momento a equipe estaria classificada para disputar uma repescagem para a próxima Copa do Mundo, mas a distância para a Venezuela, último time que não estaria classificado, é de apenas 1 ponto.

Para piorar a situação, o time boliviano irá encarar o poderoso esquadrão do Uruguai, enquanto a Venezuela, dentro de casa, vai enfrentar o Peru, que ocupa a vice-lanterna e não deve conseguir conquistar uma vaga para a próxima Copa do Mundo.

Enquanto isso, após bons resultados, o Uruguai acabou desperdiçando muitas chances e foi derrotado pela Argentina, com direito a um golaço de Thiago Almada e deve adotar uma postura mais ofensiva para esse duelo.

Escalações Prováveis para Bolívia x Uruguai

Escalação esperada do Bolívia: Viscarra, Diego Medina, Luis Haquin e Efraín Morales; José Sagredo, Roberto Carlos Fernández, Cuéllar, Robson Matheus (Paniagua) e Ramiro Vaca; Miguelito e Carmelo Algarañaz. Técnico: Óscar Villegas.

Escalação esperada do Uruguai: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araújo, José María Giménez e Marcelo Saracchi; Federico Valverde e Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Luciano Rodríguez e Maximiliano Araújo; Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa

Ambos os times marcam

Observando os últimos jogos das equipes, percebemos uma probabilidade alta de termos os ambos não marcarem, principalmente por conta da campanha das equipes e pelo fato do Uruguai ter uma defesa sólida.

Entretanto, é preciso destacar que a partida será disputada na altitude, que prejudica um pouco a análise e aumenta as probabilidades de algo fora da curva acontecer.

Nas últimas 5 partidas em que atuaram em território boliviano, em pelo menos 3 oportunidades a Bolívia conseguiu balançar as redes adversárias.

Além disso, com 3 vitórias, um empate e apenas 1 derrota, a Bolívia demonstra muita força diante do seu torcedor e contra o Uruguai que precisa do resultado, deve conseguir marcar pelo menos 1 vez.

Palpite 1 - Ambos os times marcam (SIM) com odd 1.87 na bet365

Para o Uruguai marcar o primeiro gol

Mesmo jogando em casa, é forte a tendência de que a Bolívia irá sofrer o primeiro gol da partida, ainda mais se observamos o seu histórico recente.

Nos seus últimos 5 jogos, em todos eles o time viu o seu adversário abrir o marcador. Contra o Peru, por exemplo, foram 2 bolas na rede ainda na primeira etapa.

Inclusive, se observamos os confrontos recentes, existe uma grande possibilidade do Uruguai balançar as redes e fazer com que a Bolívia fique atrás do marcador logo no início de partida.

Em confrontos diretos, essa linha bateu em 3 oportunidades nos últimos 5 jogos, o que mostra uma possibilidade alta de termos a seleção uruguaia como primeiro time a marcar.

Palpite 2 - Para o Uruguai marcar o primeiro gol com odd 2.15 na bet365

Uruguai irá vencer o primeiro tempo

Outra linha que aparece com um alto valor é a de vencedor da primeira etapa da partida. Mesmo jogando fora de casa e com o fator da altitude, o Uruguai pode surpreender e já no primeiro tempo se aproximar da vitória.

Nos últimos 6 jogos que disputou, a Bolívia foi derrotada em pelo menos 5, além de ser a primeira a sofrer gol em todos os seus últimos 5 jogos.

Inclusive, a linha de derrota da Bolívia na primeira etapa costuma bater com certa frequência em duelos do time diante do Uruguai. Na última vez em que se enfrentaram, o Uruguai aplicou uma goleada de 5 x 0, com direito a 2 gols só na primeira etapa.

Palpite 3 - Uruguai vence no primeiro tempo com odd 3.65 na bet365