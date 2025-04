Palpite Bolívar x Palmeiras - Copa Libertadores - 24/04/2025

Será que o Verdão manterá sua invencibilidade ou o Bolívar surpreenderá em casa?

Bolívar e Palmeiras medem forças nesta quarta-feira pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O confronto irá rolar a partir das 19h, no Estádio Hernando Siles, na Bolívia.

Confira algumas dicas de apostas, os melhores mercados, análises e possíveis escalações para Bolívar x Palmeiras.

Mercado Palpite Odds na Betano Total de Gols Mais 2,5 1.95 Ambas Marcam SIM 1.53 Escanteios Bolívar Mais 7,5 1.93

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 22/04, às 23h40.

Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Disputa de alto nível

O Bolívar chega para o confronto desta quinta-feira após mais um grande resultado. No domingo (20), superou o Guabirá por 4x2, e antes disso havia goleado o Jorge Wilstermann por 5x1, ambos resultados pelo Campeonato Boliviano.

Já na Libertadores, o clube também vem de uma vitória importante, 3x0 diante do Sporting Cristal. No primeiro jogo da competição, perdeu por 4x2 em um jogo agitado contra o Cerro Porteño, ocupando assim a 2ª colocação no Grupo G. Em todos os seus 14 jogos este ano, os Los Celestes registraram apenas três derrotas.

Com 100% de aproveitamento, o Palmeiras lidera o Grupo G com duas vitórias: a primeira, jogando fora de casa, quando bateu o Sporting Cristal por 3x2, e posteriormente 1x0 sobre o Cerro Porteño.

O Verdão também lidera o Brasileirão, com 13 pontos conquistados em cinco jogos, e ainda não sabe o que é perder na competição nacional, com quatro triunfos e um empate. Na atual temporada, em 23 jogos disputados, o Alviverde perdeu somente duas vezes.

O confronto desta quinta-feira promete ser de alto nível, não apenas pela altitude de mais de 3.600 metros acima do nível do mar em La Paz, mas também pela qualidade técnica e desempenho que ambas as equipes apresentam até aqui.

Prováveis Escalações

Bolívar: Lanzillotta; Rocha, Quinteros, Ramirez e Sagredo; Justiniano, Melgar, Robson Matheus, Vaca e Velázquez; Romero.

Palmeiras: Weverton; Giay (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Vitor Roque e Facundo Torres.

Um jogo movimentado

O Bolívar apresenta um setor ofensivo bastante eficiente, acumulando 40 gols em 14 jogos, com uma impressionante média de 2,85 gols por partida. Apenas uma dessas partidas teve menos de três gols, na vitória por 1x0 contra o Club Aurora em fevereiro. Na Libertadores, a equipe já soma cinco gols em duas partidas.

O Palmeiras também dispõe de um ataque forte, tendo marcado 36 vezes na temporada, com uma média de 1,56 gols por jogo. Nas últimas seis partidas, o Verdão balançou a rede adversária em quatro delas, e em três dessas disputas o número total de gols ficou acima de 2,5. Na Libertadores, a equipe de Abel Ferreira já teve um jogo com três ou mais gols, na vitória por 3x2 contra o Sporting Cristal na estreia.

As estatísticas das equipes apontam um cenário ideal para um jogo com muitos gols marcados. A alta média de gols, juntamente com a qualidade do setor ofensivo de ambas, indica uma grande probabilidade de uma partida com pelo menos três gols.

Palpite 1 - Mais 2,5 Gols com odd 1.95 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bolívar x Palmeiras nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Equipes de grande poder ofensivo

O Bolívar tem uma boa taxa de gols em casa, com 11 gols marcados nos últimos três jogos como mandante. No entanto, apesar do poder ofensivo, a zaga do time costuma deixar espaços, tendo sofrido 16 gols em 14 confrontos, com apenas três partidas sem conceder gols. Isso indica que a equipe costuma tanto marcar quanto sofrer gols na maioria dos jogos.

Em contrapartida, a defesa do Palmeiras apresenta um resultado mais sólido, com 15 gols sofridos desde o início da temporada. Em seus sete compromissos recentes, o Palmeiras sofreu gols em apenas três encontros e marcou em seis deles. Vale lembrar que nos últimos cinco jogos fora de casa, o Palmeiras marcou oito vezes.

Considerando o estilo ofensivo de jogo das equipes e a alta taxa de gols apresentadas, é provável que os dois times marquem nesta partida.

Palpite 2 - SIM para Ambas Marcam com odd 1.53 na Betano

Escanteios para os donos da casa

Certamente escanteios é algo que os Celestes têm demonstrado uma alta frequência em seus jogos recentes. Nos últimos seis jogos, foram registrados 54 escanteios, com destaque para os jogos contra o Jorge Wilstermann e Real Tomayapo com 12 e 14 escanteios, respectivamente. Apenas no jogo mais recente contra o Guabirá, o número total de escanteios ficou abaixo de oito, com sete registrados.

Com seu estilo de jogo ofensivo, buscando jogadas e atacando na maior parte do tempo, é compreensível que o Bolívar consiga obter uma boa quantidade de escanteios. Jogando em casa, a expectativa é que a equipe mantenha essa tendência e consiga uma boa quantidade de tiros de canto novamente.

Palpite 3 - Mais 7,5 Escanteios para o Bolívar com odd 1.93 na Betano