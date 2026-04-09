Palpite Bolívar x Atlético-MG - Sul-Americana - 17/09/2025

Confira os palpites para Bolívar x Atlético-MG para o confronto em La Paz, nesta quarta-feira (17), às 19h, pela Copa Sul-Americana.

Melhores palpites de apostas para Bolívar x Atlético-MG

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Bolívar x Atlético-MG

Bolívar vence, com odds de 1.61 na bet365

Mais de 2.0 gols no jogo, com odds de 1.87 na bet365

Menos de 10 escanteios, com odds de 2.00 na bet365

Em jogo equilibrado, o Bolívar deve vencer o Atlético-MG por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Bolívar e Atlético-MG disputam, na noite desta quarta-feira (17), a partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Com uma vaga na semifinal em jogo, os dois times querem sair com a vantagem da altitude de La Paz.

Em casa, o Bolívar quer fazer valer o mando de campo para abrir uma boa margem antes do jogo em BH, enquanto o Atlético-MG, em fase de recuperação, quer voltar vivo do Hernando Siles.

Vindo da Libertadores, o Bolívar enxerga na Copa Sul-Americana uma boa chance de título na temporada. Na competição, o time tem grande campanha: são quatro vitórias em quatro jogos, com 10 gols marcados e nenhum sofrido. Agora, contra o Atlético-MG, o time busca o mesmo método de jogo, abrindo uma boa vantagem na partida de ida, em casa.

O Atlético-MG, por sua vez, não fez uma grande campanha na Copa Sul-Americana, precisando da fase de Playoffs para passar de fase. Em seu grupo, o Galo avançou em segundo lugar, disputando vaga com o Cienciano, que foi o líder, Caracas e Deportes Iquique.

A equipe, em dez jogos, venceu cinco, empatou três e perdeu dois, marcando 15 gols e sofrendo oito. Nos playoffs, encarou o Bucaramanga e passou pelo Godoy Cruz nas oitavas. Agora, a expectativa é de levar um bom resultado para Belo Horizonte e avançar para as semifinais.

Este será o terceiro jogo entre Bolívar e Atlético-MG na história do futebol, com cada time vencendo um jogo. No último encontro, na Libertadores de 2000, vitória dos bolivianos por 4 a 0 em La Paz.

Prováveis escalações de Bolívar e Atlético-MG

Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo (Luis Paz), Ignacio Gariglio, Miguel Torrén e José Sagredo; Leonel Justiniano, Robson Matheus e Daniel Cataño; Damián Batallini, Carlos Melgar y Martin Cauteruccio.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Hulk e Cuello.

Altitude como aliada do Bolívar

Jogar em La Paz nunca é simples, e o Bolívar sabe explorar a altitude de 4.000 metros como ninguém. A equipe costuma impor ritmo intenso desde os minutos iniciais, aproveitando a dificuldade dos adversários em se adaptar às condições físicas.

O Atlético-MG, por sua vez, tem elenco qualificado, mas historicamente sofre quando atua fora de casa em altitudes elevadas.

Além disso, o Bolívar tem aproveitamento sólido como mandante em competições continentais, construindo grande parte de suas campanhas nesses jogos.

O Galo ainda tenta recuperar regularidade após uma sequência de resultados inconsistentes e pode enfrentar complicações na marcação e na intensidade ao longo dos 90 minutos. Considerando o contexto e o retrospecto, o favoritismo dos bolivianos é natural.

Palpite 1 para Bolívar x Atlético-MG: Bolívar vence, com odds de 1.61 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bolívar x Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols no cardápio em La Paz

As partidas na altitude de La Paz dificilmente terminam sem emoção no placar. O Bolívar adota postura ofensiva em casa, empurrado pela torcida, enquanto o Atlético-MG tem jogadores capazes de aproveitar espaços em contra-ataques.

Mesmo que o Galo enfrente dificuldades físicas, sua qualidade ofensiva pode contribuir para o mercado de gols. A linha de mais de 2.0 se torna ainda mais interessante por permitir devolução em caso de um placar com apenas dois gols, como 1 a 1 ou 2 a 0.

Historicamente, os duelos envolvendo o Bolívar em casa costumam ter placares elásticos, resultado da intensidade imposta e da necessidade de os adversários se exporem. Por isso, apostar em gols é uma estratégia consistente para este confronto.

Palpite 2 para Bolívar x Atlético-MG: Mais de 2.0 gols no jogo, com odds de 1.87 na bet365

Escanteios abaixo da média

Apesar do cenário favorável para gols, o mercado de escanteios pode caminhar em direção oposta. Em partidas na altitude, os times tendem a arriscar finalizações de média e longa distância, o que diminui o número de jogadas pela linha de fundo.

O Bolívar, mesmo quando pressiona, busca muito a troca de passes centralizada, e o Atlético-MG deve adotar postura reativa, tentando reduzir espaços no miolo de campo.

Esse estilo coletivo normalmente gera menos escanteios do que em jogos onde as equipes exploram constantemente as laterais.

Além disso, o histórico recente dos dois times mostra médias que não chegam a inflar tanto esse mercado. Com a odd oferecida, o cenário de menos de 10 tiros de canto ganha valor e se apresenta como uma aposta viável.

Palpite 3 para Bolívar x Atlético-MG: Menos de 10 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na bet365