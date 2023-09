Palpite Bayern x Manchester United - Champions League - 20/9/23

Protagonizando bem possivelmente o grande jogo desta primeira rodada da Champions League, Bayern de Munique e Manchester United se enfrentam na Alemanha nesta quarta-feira (20).

Formando o Grupo A junto de Galatasaray e Copenhague, Bayern e Manchester United são os favoritos para passarem de fase, e a expectativa é de que estes confrontos diretos definam quem ficará em primeiro lugar.

Aposta Palpite Odd Ambas as equipes marcam Sim 1.57 na Betano Jogador marcar Harry Kane para marcar a qualquer momento 1.70 na Betano Chutes de jogador (Mais de 2.5 chutes) Marcus Rashford 2.32 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Jogos do fim de semana somam 8 gols

O Bayern de Munique entrou em campo pela última rodada da Bundesliga com um duelo de peso, recebendo o líder alemão Bayer Leverkusen, e o vencedor foi o público do jogo, assistindo a um empate por 2-2 com várias chances de ambos os lados.

Já o Manchester United demonstrou vulnerabilidades defensivas, o que vem sendo comum neste início de Premier League. Jogando no Old Trafford, a equipe de Erik Ten Hag perdeu por 3-1 para o Brighton.

A chance de uma partida com muitos gols é alta. Em quatro dos cinco jogos do Bayern de Munique nesta temporada, o Gigante da Baviera marcou, mas também teve sua defesa vazada.

Do outro lado, jogos do Manchester United possuem uma média superior a dois gols e meio por jogo. No total, o time marcou seis e sofreu 10, em cinco partidas.

Palpite 1 - Bayern x Manchester United - Ambas as equipes marcam: 1.57 na Betano.

Kane encontra primeiro oponente inglês na Alemanha

O centroavante do Bayern de Munique demonstrou toda a sua qualidade desde sua primeira partida pelo seu novo clube.

Em quatro jogos pela Bundesliga, Kane já contribuiu diretamente para cinco gols, anotando quatro, e dando uma assistência. Kane marcou um no empate por 2-2 com o Leverkusen na última rodada.

Kane enfrentou o Manchester United em várias ocasiões em seus tempos de Tottenham, e contribuiu com quatro gols e três assistências em seus 10 últimos jogos contra a equipe de Old Trafford.

Palpite 2 - Bayern x Manchester United - Harry Kane para marcar a qualquer momento: 1.70 na Betano.

Rashford já demonstra agressividade em jogo

Na última rodada da Premier League recebendo o Brighton, o camisa 10 do Manchester United fez seu primeiro de muitos jogos com a presença de Hojlund também iniciando a partida.

Nesta temporada, Rashford chegou a jogar no comando de ataque do Manchester United, e por ali não rende seu melhor futebol, jogando bem melhor como ponta.

A partida com o Brighton não foi das melhores, longe disso, mas Rashford mostrou um pouco do ímpeto que pode trazer com Hojlund chamando a atenção das defesas adversárias.

Rashford totalizou oito finalizações na derrota por 3-1, sua maior marca nesta temporada, na qual, o mesmo teve pelo menos três finalizações em quatro dos cinco jogos que já fez pelo United.

Palpite 3 - Bayern x Manchester United - (Mais de 2.5 chutes) Marcus Rashford: 2.32 na Betano.