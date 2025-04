Palpite Barcelona x Real Madrid - Copa do Rei - 26/04/25

Nossos especialistas trazem para você as melhores previsões de apostas para Barcelona x Real Madrid pela Copa do Rei em 26/04/25.

Barcelona x Real Madrid se enfrentam neste sábado (26/04) às 17h (Horário de Brasília) no Estádio Olímpico de la Cartuja, em Sevilla. Veja as melhores apostas para a final da Copa do Rei.

Mercado Palpite Odds na VBet Resultado final Real Madrid vence 3.01 Total de Gols Mais de 3.5 gols 2.25 Marcador a Qualquer Momento Kylian Mbappé marcará a qualquer momento 2.27

As odds estão sujeitas a mudança. Última atualização feita no dia 25/04 às 10h34 am.

Nossa análise dos times

O Barcelona superou sua semifinal da Copa do Rei em um confronto de ida e volta contra o Atlético de Madrid por um total de 5-4. Agora enfrentam seus arquirrivais na final neste final de semana, depois que o Real Madrid também venceu sua semifinal contra a Real Sociedad, com um total de 5-4.

O Barça de Hansi Flick ditou o ritmo que o Madrid deve seguir na LaLiga nesta temporada. Eles estão quatro pontos à frente dos Blancos, com apenas cinco jogos restantes.

O Barça também avançou para as semifinais da Liga dos Campeões após vencer o Borussia Dortmund nas quartas de final. Com a possibilidade de ganhar três troféus ainda como uma perspectiva realista para os homens de Flick, a Copa do Rei é o primeiro do que pode ser uma tríplice histórica.

O Real Madrid tem sido igualmente consistente nesta temporada, perdendo o mesmo número de jogos que o Barça (5). No entanto, marcaram 23 gols a menos que os catalães, que dependem muito do seu veterano atacante Robert Lewandowski.

O Madrid perdeu seus últimos três encontros com o Barcelona em competição oficial. Contudo, o provável retorno de Mbappé e Mendy à escalação neste final de semana adiciona mais velocidade e potência para ameaçar a defesa do Barça.

Prováveis Escalações Barcelona x Real Madrid

Possível escalação do Barcelona : Szczesny; Koundé, Gerard Martín, Cubarsi, Iñigo Martínez; de Jong, Pedri, Olmo; Yamal, Raphinha, Ferrán Torres

: Szczesny; Koundé, Gerard Martín, Cubarsi, Iñigo Martínez; de Jong, Pedri, Olmo; Yamal, Raphinha, Ferrán Torres Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Valverde, Mendy, Asencio, Rüdiger; Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Mbappé

Vitória do Real Madrid

Embora o Real Madrid tenha perdido seus últimos três Clássicos com o Barcelona, os homens de Carlo Ancelotti podem mudar a tendência aqui. A ausência de Robert Lewandowski no ataque do Barça deixa os catalães com menos opções no terço final.

De fato, apenas mais dois jogadores alcançaram dois dígitos em gols nesta temporada: Raphinha e Ferran Torres.

O Madrid se preparou para sua final da Copa do Rei com uma vitória apertada por 1-0 sobre o Getafe na noite de quarta-feira. Los Blancos voltaram a ficar a 4 pontos do Barça. Isso parece algo simbólico antes deste crucial encontro no Estádio de La Cartuja em Sevilha.

Palpite 1 - Vitória do Real Madrid com odd 3.01 na VBet

Expectativa de muitos gols

Observando seus recentes confrontos diretos, a final da Copa do Rei pode contar com muitos gols. Cinco dos últimos seis Clássicos terminaram com quatro ou mais gols marcados. Embora o Barça não conte com Lewandowski, ainda há muitos gols no time de Hansi Flick. Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal e Dani Olmo têm o poder ofensivo para criar problemas.

O Clássico mais recente – a Supercopa da Espanha – foi em janeiro quando foram marcados nada menos que sete gols, incluindo um cartão vermelho para o Barça.

Os mercados de apostas sugerem que há apenas 44,44% de chance de quatro ou mais gols serem marcados neste final de semana. Isso faz com que esta seja a opção de valor do nosso trio de apostas Barcelona vs Real Madrid.

Palpite 2 - Mais de 3,5 gols com odd 2.25 na VBet

Kylian Mbappé marca a qualquer momento

A estrela francesa do Real, Kylian Mbappé, será quase certamente a principal arma ofensiva de Ancelotti neste final de semana. Mbappé tem um excelente histórico de gols contra o Barcelona, tendo marcado sete gols em seis jogos oficiais ao longo de sua carreira até o momento.

Isso inclui suas aparições por seu antigo clube Paris Saint-Germain (PSG) na Liga dos Campeões. Mbappé não marcou no jogo da liga contra o Barça em outubro. No entanto, seu histórico contra os culés merece uma melhor probabilidade de gol que os 46,51% oferecidos pelos mercados de apostas nesta semana.

Mbappé não marcou desde 29 de março, então é o momento dele brilhar em Sevilha. Confiamos no gol do francês como a última das nossas apostas Barcelona x Real Madrid.

Palpite 3 - Kylian Mbappé marca a qualquer momento com odd 2.27 na VBet

