Palpite Barcelona x Inter - Champions League - 30/04/2025

Veja as melhores apostas para Barcelona x Inter, pela partida de ida na semifinal da Champions League.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado e gols Vitória do Barcelona e mais de 1.5 gols 1.83 Marcador a qualquer momento Raphinha 2.60 Ambos os times marcam Não 2.25

As odds estão sujeitas a mudanças. A última atualização foi feita dia 29/04, às 9h50 am.

Nossa análise das equipes

Barcelona e Inter entram na semifinal da Liga dos Campeões em formas bem distintas. Os donos da casa estão em alta e recentemente venceram a Copa do Rei, enquanto os visitantes perderam quatro jogos seguidos. Há apenas um favorito no Camp Nou para esta disputa.

O time de Hansi Flick está em uma sequência de 15 jogos sem perder em casa e não perdeu em seu território em 2025. Enquanto isso, a Inter não se saiu bem no Campeonato Italiano na última semana e não marcou em suas últimas três partidas. Lesões e retornos de jogadores-chave podem certamente desempenhar um papel.

Escalações prováveis para Barcelona x Inter

Escalação esperada do Barcelona : Szczesny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, de Jong, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres

: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, de Jong, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres Escalação esperada da Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martinez

Equipes em formas muito diferentes

O Barcelona receberá seus adversários italianos com alta confiança nesta semana. Eles são campeões da Copa do Rei, estão no topo da La Liga e ainda estão a caminho de um quadruplo notável. Enquanto isso, a temporada da Inter está desmoronando.

A derrota para a Roma no domingo significou três jogos sem um gol para o time de Simone Inzaghi. Eles também não venceram em suas últimas quatro partidas em todas as competições e foram eliminados da Coppa Italia por seus rivais amargos, o AC Milan. Em uma temporada que prometia muito, eles ainda podem acabar de mãos vazias.

Enquanto isso, o time de Flick venceu três partidas seguidas, incluindo uma contra o Real Madrid, e marcou oito gols no processo. Além disso, sua longa sequência invicta em casa os coloca em uma posição forte. Eles esperam vencer no primeiro jogo.

Palpite 1 - Vitória do Barcelona e mais de 1.5 gols com odds de 1.83 na Betano

Raphinha para o resgate

Qualquer time enfrentaria dificuldades ao perder um atacante com mais de 30 gols em uma única temporada. Felizmente, o Barcelona tem outro jogador.

Não há dúvida de que perder Robert Lewandowski é uma grande perda. Ele marcou 40 vezes em todas as competições na temporada 2024/25, e tem sido uma parte fundamental do sucesso do Barça. No entanto, Raphinha tem 30 gols e precisará mais uma vez se destacar nas próximas semanas.

O brasileiro não tem sido tão clínico recentemente, mas sua forma na Liga dos Campeões de 12 gols em 12 jogos é incrível. A Inter estará atenta a essa ameaça. O Barça provou nos últimos jogos que tem artilheiros, mas não há dúvida de que seu número 11 é um jogador a ser observado.

Palpite 2 - Raphinha para marcar a qualquer momento com odds 2.60 na Betano

Inter Sem Pontaria

I Nerazzurri não conseguiu marcar contra Bologna, Milan e Roma na última semana. Eles também têm vários problemas de lesão, e na noite de domingo, Benjamin Pavard tornou-se o jogador mais recente a se lesionar.

A potencial ausência de Marcus Thuram pode ter um grande impacto nesta semana. Também há dúvidas para o Barça. Lewandowski está quase certamente fora, e a disponibilidade de Alejandro Balde ainda não foi confirmada. Apesar de terem mostrado que podem funcionar sem ele, seu retorno seria um grande incentivo.

Mesmo que Thuram consiga voltar, não está claro quão em forma ele estará. Lautaro Martinez teve uma boa temporada, mas até ele tem encontrado dificuldades nas últimas três partidas. Com confiança abalada e forma ruim fora de casa, os catalães terão uma oportunidade real nesta partida.

Palpite 3 - Ambos os times marcam - não - com odds de 2.25 na Betano