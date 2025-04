Palpite Barcelona x Borussia Dortmund - Champions League - 09/04/2025

Temos previsões para o confronto entre Barcelona e Borussia Dortmund na Liga dos Campeões.

Barcelona e Borussia Dortmund se enfrentam nesta quarta-feira (09), em São Januário, às 16h. As equipes se enfrentam em jogo válido pelas quartas de final da Champions League.

As odds estão sujeitas a alterações. A última alteração foi feita dia 08/04, às 16h

Um pouco de contexto

O Barcelona está quatro pontos à frente na liderança da La Liga e tem mantido uma sequência impressionante de bom desempenho. O time de Hansi Flick ainda não perdeu nenhum jogo em 2025, o que os torna uma das equipes em melhor forma no mundo.

Na fase de oitavas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona passou fácil pelo Benfica, vencendo por 4-1 no agregado. Durante a fase de grupos, o Barça terminou em segundo lugar com 19 pontos.

O Borussia Dortmund teve uma temporada desapontante, estando em oitavo na Bundesliga. No entanto, com quatro vitórias nos últimos três jogos, sua forma tem melhorado recentemente.

A campanha europeia do Dortmund não foi fácil, pois o BVB terminou em décimo na fase de grupos. Para chegar às quartas, o Dortmund teve que vencer Sporting Lisboa e Lille.

Prováveis Escalações para Barcelona x Borussia Dortmund

Escalação provável do Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Raphinha, Gavi, Lewandowski

Escalação provável do Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Can, Schlotterbeck, Ryerson, Ozcan, Svensson, Chukwuemeka, Brandt, Beier, Adeyemi

Raphinha para marcar novamente na Champions

Raphinha está liderando a disputa pela Chuteira de Ouro na Liga dos Campeões, com 11 gols em 10 jogos até agora. Ele tem sido um jogador de destaque na Europa nesta temporada, com 27 gols e 18 assistências em todas as competições pelo Barcelona.

Raphinha marcou três gols nos dois jogos das oitavas de final do Barcelona contra o Benfica, que levaram seu time à próxima fase. O brasileiro esteve envolvido em todos os gols que a equipe de Flick marcou e ainda deu assistência para o único gol que não marcou.

Quando Barcelona e Borussia Dortmund se encontraram anteriormente na Liga dos Campeões, Raphinha marcou o primeiro gol do jogo, que o Barça venceu por 2-3.

Graças à sua impressionante contagem de gols, o Raphinha, de 28 anos, tem uma média de 1,19 gols por 90 minutos na UCL. O ponta está superando significativamente seu xG de 4,3 e aproveitando ao máximo seus 1,5 chutes no alvo por 90 minutos.

Palpite 1 - Rapinha para marcar a qualquer momento com odd 2.20 na bet365

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Barcelona x Borussia Dortmund nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Odds apontam vitória do Barça

O Barcelona não perdeu nenhum jogo em 2025 - venceu 18 jogos até agora. Antes de um recente empate com o Real Betis, eles haviam vencido sete seguidos. Na Liga dos Campeões, o time de Flick perdeu apenas uma vez na fase de grupos.

O Dortmund perdeu três jogos na fase de grupos, o que fez com que não conseguisse terminar entre os top-8. Quando esses dois times se enfrentaram anteriormente na UCL, o Barça saiu vencedor com uma vitória por 2-3 no Signal Iduna Park.

O BVB não conseguiu manter o gol sem ser vazado nos últimos seis jogos, embora tenha marcado em quatro deles. Apesar disso, a equipe de Niko Kovac marcou o terceiro maior número de gols na Liga dos Campeões.

Palpite 2 - Vitória do Barcelona com odd 1.36 na bet365

Expectativa de muitos gols

Cinco gols foram marcados quando essas equipes se enfrentaram em dezembro. No último encontro no campo do Barcelona, o time espanhol venceu por 3-1, com um total de quatro gols.

O Barça marcou 141 gols nesta temporada, incluindo 32 na Liga dos Campeões. Isso é uma média de 3,2 gols por 90 minutos. O Dortmund não fica muito atrás, com 28 gols e uma média de 2,3 por 90 minutos na principal competição europeia.

Barcelona participou de sete partidas da UCL nesta temporada com quatro ou mais gols marcados. Esse foi o caso em quatro dos jogos do Dortmund. A equipe de Kovac venceu os dois últimos jogos por 3-1 e 4-1.

O Dortmund jogou 17 partidas nesta temporada com quatro ou mais gols anotados. Isso ocorre com mais frequência para o Barça, que esteve envolvido em 27 partidas com quatro ou mais gols.

Palpite 3 - Mais de 3,5 gols com odd 1.80 na bet365