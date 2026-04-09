Palpite Barcelona x Real Sociedad - La Liga - 28/09/2025

Nosso especialista em apostas espera que o Barcelona marque pelo menos três vezes, com Robert Lewandowski balançando as redes em uma vitória sem sofrer gols.

Dicas de apostas para Barcelona x Real Sociedad:

Barcelona marca mais de 2,5 gols com odds de 1.80 na Betano ;

; Barcelona vence sem sofrer gols com odds de 2.50 na Betano ;

; Robert Lewandowski marca a qualquer momento com odds de 1.62 na Betano.

Espera-se que o Barcelona vença o Real Sociedad por 3-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Barcelona virou o jogo e venceu por 3-1 fora de casa contra o recém-promovido Real Oviedo no meio da semana. Essa foi sua sexta vitória em sete jogos competitivos até agora nesta temporada.

Hansi Flick certamente está satisfeito com o andamento das coisas. A habilidade da equipe de marcar 14 gols nos últimos quatro jogos, mesmo sem a estrela lesionada Lamine Yamal, também é um bom sinal.

O panorama não é tão positivo no Real Sociedad. Eles não venceram nenhum dos cinco primeiros jogos sob o comando do novo técnico Sergio Francisco.

No entanto, conseguiram uma vitória importante por 1-0 em casa contra o Mallorca na noite de quarta-feira.

Escalações esperadas para Barcelona x Real Sociedad

Barcelona: J. Garcia, Martin, Christensen, E. Garcia, Kounde, Pedri, De Jong, Rashford, Olmo, Raphinha, Lewandowski;

Real Sociedad: Remiro, Gomez, Caleta-Car, Zubeldia, Aramburu, B. Mendez, Gorrotxategi, Marin, Barrenetxea, Oyarzabal, Kubo.

Ataque goleador do Barça pronto para brilhar novamente

A adição de Marcus Rashford no verão deu ao Barcelona uma nova opção no ataque, e eles precisaram disso nas últimas semanas.

A forma impressionante de Ferran Torres também significa que agora há uma verdadeira competição pela posição de atacante.

Os números do ataque do Barça são muito impressionantes. Eles são os artilheiros das cinco grandes ligas europeias com 19 gols. Seu total de 13,6 xG também é o maior entre essas competições, e eles estão tão fortes quanto na temporada passada.

Há uma chance de que Yamal esteja em condições de atuar, saindo do banco, neste jogo. Mesmo que não seja o caso, eles devem ter o poder de fogo suficiente para uma defesa do Real Sociedad, que permitiu 9,6 xG até agora.

Esse é o sexto pior recorde na La Liga.

Palpite 1 para Barcelona x Real Sociedad: Barcelona marca mais de 2,5 gols com odds de 1.80 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Real Sociedad nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

La Real sem marcar

Os visitantes também enfrentam problemas no outro extremo do campo. Eles até conseguem chegar com frequência ao ataque, e sua média, 16,0 chutes por jogo, é a quarta maior na La Liga. No entanto, sua taxa de conversão de chutes é a mais baixa da divisão, e eles marcaram apenas seis gols até agora.

Essas tendências são, em grande parte, uma continuação das temporadas recentes. Eles tiveram dificuldades na frente do gol na temporada passada, com uma média de apenas 0,92 gols por jogo na La Liga.

Mikel Oyarzabal é sua ameaça mais confiável, mas ele mesmo não alcançou dois dígitos em gols na liga desde a temporada 2020/21.

O Barcelona venceu suas duas primeiras partidas em casa sem sofrer gols. Eles têm tanto controle no meio-campo que seus adversários raramente veem a bola para ameaçar a defesa catalã.

Os anfitriões parecem capazes de vencer este jogo sem sofrer gols, com uma probabilidade implícita de 40%.

Palpite 2 para Barcelona x Real Sociedad: Barcelona vence sem sofrer gols com odds de 2.50 na Betano

Lewandowski quer manter ritmo após gol no meio da semana

Com Ferran começando todos os jogos do Barcelona na liga até agora, o espanhol merece um descanso antes da visita do PSG pela Champions League. Isso deve dar uma oportunidade para Lewandowski liderar o ataque.

O início de temporada do atacante veterano foi interrompido por uma lesão, mas ele parece estar em forma novamente.

Apesar desses problemas de condicionamento físico, e de sua posição estar ameaçada, o jogador de 37 anos ainda marcou três vezes na La Liga nesta temporada. Esses gols vieram a uma taxa de um a cada 54 minutos.

Ele marcou de cabeça em Oviedo na noite de quinta-feira para ajudar o Barça a virar o jogo. Isso totaliza quatro gols em cinco aparições pelo clube e pela seleção.

Lewandowski está confiante de que pode aumentar sua contagem contra uma defesa esperada do Real Sociedad.