Palpite Barcelona x Elche - La Liga - 02/11/2025

Nosso especialista em apostas espera que os visitantes marquem e disputem até o intervalo. Também espera-se que Fermin López seja uma ameaça de gol.

Melhores palpites para Barcelona x Elche:

Ambos os times marcam, com odds de 1.72 na Betano ;

; 1º tempo: empate ou Elche, com odds de 2.32 na Betano ;

; Fermin López marca a qualquer momento, com odds de 2.20 na Betano.

Palpite de placar: Barcelona 2-1 Elche.

Nossa análise: momento das equipes

Este é o primeiro jogo do Barcelona desde a derrota por 2-1 para o Real Madrid no El Clásico.

Com vários jogadores fora de combate, eles tiveram dificuldades contra seus grandes rivais. O time de Hansi Flick perdeu três dos últimos cinco jogos em todas as competições.

Isso dará esperança a um time do Elche que tem competido bem em seu retorno a este nível.

Sob a orientação do ex-assistente do Barça, Eder Sarabia, eles perderam apenas duas vezes em 11 partidas oficiais nesta temporada.

Eles entram neste jogo após uma vitória por 4-0 sobre o modesto Los Garres na Copa do Rei.

Prováveis escalações para Barcelona x Elche

Barcelona: Szczesny, Balde, Garcia, Cubarsi, Koundé, Casado, De Jong, Rashford, Fermin, Yamal, Ferran;

Elche: Peña, Bigas, Affengruber, Chust, Valera, Neto, Febas, Aguado, Núñez, Rodríguez, Mir.

Ambos os times marcam no Estadi Olímpic

Este jogo apresenta duas equipes que gostam de passar a bola e ditar o ritmo do jogo o máximo possível.

A média de posse de bola do Barça de 70,9% é a mais alta da La Liga, mas o Elche está em terceiro com 59,7%.

Os visitantes virão para a capital catalã e tentarão jogar seu jogo natural o máximo possível. Isso pode criar um confronto aberto, e o Elche perceberá fraquezas na defesa dos donos da casa.

O Barcelona tem mostrado vulnerabilidade contra times que atacam e rompem o coração de sua defesa.

Eles só mantiveram um jogo sem sofrer gols em nove partidas em todas as competições, e permitiram mais de 1,5 xG em quatro dos últimos cinco jogos.

Ambos os times marcaram em todos os seus últimos sete jogos.

Palpite 1 para Barcelona x Elche: Ambos os times marcam, com odds de 1.72 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Elche nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Elche compete até, pelo menos, o intervalo

Confortavelmente o melhor dos clubes recém-promovidos, o Elche se adaptou a jogar neste nível. Mesmo fora de casa, eles têm sido competitivos, com seu estilo paciente permitindo que ganhem espaço em todos os jogos.

A defesa dos Franjiverdes tem se saído bem até as etapas finais dos jogos.

50% dos gols fora de casa que eles sofreram nesta temporada ocorreram após o minuto 75. Eles estavam empatando no intervalo em três dos seus cinco jogos fora de casa.

Dois dos quatro jogos do Barcelona em casa pela liga também estavam empatados no intervalo. No entanto, o time de Flick tem se saído muito melhor após o intervalo.

Eles marcaram oito e não sofreram gols no segundo tempo na La Liga.

Palpite 2 para Barcelona x Elche: 1º tempo: empate ou Elche, com odds de 2.32 na Betano.

Fermin marca novamente

Com Raphinha fora de combate e Robert Lewandowski provavelmente apenas no banco em seu retorno de lesão, o Barça está ligeiramente desfalcado em opções ofensivas.

Ferran Torres e Lamine Yamal também tiveram dificuldades para impressionar no El Clásico no último fim de semana.

Felizmente para Flick, Fermin López se recuperou recentemente de uma lesão e está em ótima forma.

O jovem de 22 anos marcou quatro gols em suas últimas duas partidas. Ele registrou oito chutes no total nesses jogos contra Olympiacos e Real Madrid, acertando o alvo em todos, exceto um deles.

O histórico de gols de Fermin a partir de uma posição avançada no meio-campo também tem sido impressionante por um longo período.

Ele tem uma média de um gol a cada 178 minutos na La Liga desde sua estreia no início da temporada 2023/24.