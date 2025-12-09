Palpite Barcelona x Eintracht Frankfurt - Champions League - 09/12/2025

Nosso especialista em apostas espera que os anfitriões dominem o jogo. Espera-se que os gols comecem a rolar desde os primeiros momentos da partida.

Dicas de apostas para Barcelona x Eintracht Frankfurt:

Barcelona marca mais de 3,5 gols, com odds de 2.25 na Betano;

Mais de 1,5 gols no primeiro tempo, com odds de 1.73 na Betano;

Ambas as equipes marcam, com odds de 1.75 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Barcelona 5-1 Eintracht Frankfurt;

Desde que perdeu por 3-0 para o Chelsea em seu último jogo da Champions League, o Barcelona venceu três seguidas. Eles marcaram 11 gols nesse período, derrotando Atlético de Madrid e Real Betis em vitórias importantes.

O time de Hansi Flick também precisa vencer este jogo, pois busca se manter na corrida por uma vaga entre os oito primeiros.

Apesar de ter vencido apenas uma vez na competição até agora, o Eintracht Frankfurt ainda está na disputa para avançar. Sua forma geral também é fraca, com apenas três vitórias nos últimos 13 jogos.

Eles perderam seu último jogo europeu por 3-0 contra a Atalanta e foram goleados por 6-0 pelo RB Leipzig no sábado na Bundesliga.

Escalações esperadas para Barcelona x Eintracht Frankfurt

Escalação esperada do Barcelona: J. García, Balde, Martin, E. García, Koundé, Pedri, De Jong, Raphinha, Fermín, Yamal, Lewandowski;

Escalação esperada do Eintracht Frankfurt: Zetterer, Kristensen, Koch, Theate, Brown, Chaibi, Skhiri, Doan, Uzun, Bahoya, Knauff.

O goleador Barça brilhará novamente

Flick tem o luxo de escolher entre todos os seus melhores jogadores de ataque no momento. Ferran Torres marcou um hat-trick na vitória por 5-3 sobre o Betis no sábado.

No entanto, Raphinha e Robert Lewandowski ainda devem ser escalados para este jogo. Com Pedri novamente em forma, a linha de frente está recebendo bons serviços.

O Barça parece particularmente perigoso no terço final. Eles marcaram pelo menos três gols em sete dos seus últimos oito jogos. Os catalães também têm uma média de 3,3 gols por jogo em casa nesta temporada em todas as competições.

Isso pode ser problemático para a defesa do Eintracht Frankfurt, que sofreu seis gols em seu último jogo. Os visitantes têm uma média de 2,8 gols sofridos por jogo na Champions League. Esse é o segundo pior recorde da competição, atrás apenas do Ajax.

Dado esses problemas, apostar que o Barcelona marcará mais de 3,5 gols parece uma boa opção, com uma probabilidade implícita de 44,4%.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Eintracht Frankfurt nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O cenário está pronto para um primeiro tempo cheio de ação

Embora sua forma geral seja forte, o Barcelona tem tido dificuldades para começar bem os jogos. Eles ficaram atrás nos primeiros 30 minutos em cada um dos seus últimos quatro jogos.

No entanto, Flick pode se contar com a capacidade de sua equipe de reagir quando está em desvantagem. Apesar do gol de Antony aos cinco minutos para os andaluzes, eles estavam vencendo por 4-1 no intervalo contra o Betis no fim de semana. Houve pelo menos dois gols no primeiro tempo em nove dos seus últimos 10 jogos.

Esta defesa do Frankfurt não parece capaz de segurar o Barça por muito tempo. Os visitantes permitiram 13.2 xG na Champions League nesta temporada, o que é um dos três piores recordes.

Dado isso, não deve demorar muito para os anfitriões encontrarem seu ritmo, especialmente com novas opções de ataque disponíveis. Apostar em mais de 1,5 gols no primeiro tempo parece oferecer valor, com uma probabilidade implícita de 57,8%.

Dica de aposta 2 para Barcelona x Eintracht Frankfurt: Mais de 1,5 gols no primeiro tempo, com odds de 1.73 na Betano.

O Frankfurt furará a defesa instável dos anfitriões

O time de Dino Toppmöller já sofreu cinco gols na Espanha nesta temporada, perdendo por 5-1 para o Atlético de Madrid na segunda rodada. No entanto, eles também estiveram do lado certo de um placar de 5-1 na Champions League contra o Galatasaray.

Eles devem ter oportunidades neste jogo, com o Barcelona ainda sem manter um jogo sem sofrer gols na Champions League nesta temporada. 13 dos últimos 15 jogos envolvendo a equipe de Flick também viram ambas as equipes marcarem.

Não há uma solução rápida óbvia para os problemas do Barça na defesa. Eles parecem determinados a continuar assumindo riscos com sua linha alta, esperando superar qualquer equipe.

Isso sugere que apostar em ambas as equipes para marcar pode continuar sendo uma estratégia inteligente em seus jogos.