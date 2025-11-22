Palpite Barcelona x Athletic Club - La Liga - 22/11/2025

Nosso especialista em apostas espera um jogo com poucos gols, com ação após o intervalo e Robert Lewandowski garantindo a vitória para o Barcelona.

Dicas de apostas para Barcelona x Athletic Club:

Athletic Club marca menos de 0,5 gols, com odds de 2.37 na Betano;

Robert Lewandowski marca a qualquer momento, com odds de 1.72 na Betano;

2º Tempo: Barcelona, com odds de 1.75 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Barcelona 2-0 Athletic Club;

Palpite de artilheiros: Barcelona - Robert Lewandowski, Lamine Yamal.

O Barcelona precisava da pausa internacional mais do que a maioria das equipes. Eles estavam enfrentando problemas com lesões e tinham vencido apenas três dos sete jogos em todas as competições antes de sua viagem a Vigo. No entanto, eles se apresentaram melhor nesse jogo, com o hat-trick de Lewandowski levando-os a uma vitória por 4-2.

O Athletic Club também não tem estado em grande forma, pois está lidando com muitos problemas de condicionamento físico, com Iñaki Williams sendo seu jogador mais crucial ausente.

Embora tenham vencido apenas três dos últimos 13 jogos em todas as competições, conseguiram vencer o Oviedo por 1-0 há duas semanas.

Escalações esperadas para Barcelona x Athletic Club

Escalação esperada do Barcelona: J. Garcia, Balde, Cubarsi, Christensen, Koundé, E. Garcia, Fermin, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski;

Escalação esperada do Athletic Club: Simón, Yuri, Laporte, Vivian, Gorosabel, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, N. Williams, Gomez, Berenguer, Guruzeta.

Feito raro, o Barça terminará o jogo sem sofrer gols

O Barcelona tem tido dificuldades defensivas nesta temporada. A linha alta de Hansi Flick foi exposta, mas eles pareceram mais sólidos nos últimos dois jogos da liga. O Barça permitiu apenas 0,7 xG contra o Elche e 0,6 xG contra o Celta Vigo.

Eles podem ser forçados a escolher um meio-campo um pouco mais conservador neste jogo devido à lesão de Pedri e à suspensão de Frenkie de Jong. Eric Garcia poderia ser utilizado em um papel de meio-campo defensivo, o que pode oferecer mais proteção.

Este não é provavelmente o teste defensivo mais difícil do Barcelona nesta temporada. O Athletic não está jogando bem e não conseguiu marcar em 44% de seus jogos competitivos neste ano. Eles têm uma média de apenas 0,8 gols por jogo em partidas fora de casa na La Liga.

Há valor em apostar que os visitantes não marcarão neste jogo com base nessas estatísticas. Isso pode ser feito com uma probabilidade implícita de 42,2%.

Dica de aposta 1 para Barcelona x Athletic Club: Athletic Club marca menos de 0,5 gols, com odds de 2.37 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Athletic Club nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Lewandowski continuará no embalo após o hat-trick em Vigo

Ferran Torres tem sido frequentemente o atacante preferido do Barcelona nesta temporada. Isso foi resultado de sua boa forma e dos problemas de condicionamento de Lewandowski.

No entanto, o atacante polonês certamente está de volta à preferência após marcar três vezes no último jogo.

O jogador de 37 anos também marcou e deu duas assistências para a Polônia durante a pausa internacional. Ele certamente se beneficiou de jogar mais pelo seu país. Lewandowski agora deve estar totalmente em forma e pronto para brilhar neste jogo.

Apesar das oportunidades relativamente limitadas, seu recorde na La Liga ainda é positivo nesta temporada. Lewandowski marca um gol a cada 65 minutos, em média, com uma taxa de conversão de chutes de 30%.

Portanto, vale a pena apostar que ele marcará a qualquer momento, com uma probabilidade implícita de 55,6%.

Dica de aposta 2 para Barcelona x Athletic Club: Robert Lewandowski marca a qualquer momento, com odds de 1.72 na Betano.

Os anfitriões dominarão após o intervalo

Este será o primeiro jogo do Barcelona no Camp Nou em dois anos e meio. Isso lhes dará confiança adicional, embora apenas 45.000 torcedores comparecerão. Apesar de terem jogado em outros locais até agora nesta temporada, eles ostentam um recorde de 100% em casa na La Liga.

A tendência geral tem mostrado que eles se saem melhor no segundo tempo. A diferença de gols no primeiro tempo na primeira divisão espanhola é de apenas +3. Isso contrasta com +14 após o intervalo.

Além disso, 80% dos gols sofridos pela equipe de Flick na La Liga ocorreram antes do intervalo. Eles ainda não sofreram um único gol em casa na liga no segundo tempo.

Dado isso, o Barcelona parece oferecer valor no mercado de resultados do segundo tempo, com uma probabilidade implícita de 57,1%.