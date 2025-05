Palpite Bahia x São Paulo - Brasileirão Série A - 31/05/2025

Bahia busca reabilitação em casa, enquanto São Paulo quer voltar a vencer. Partida acontece neste sábado às 18h30.

Bahia e São Paulo se enfrentam neste sábado, às 18h30, na Arena Fonte Nova. A disputa acontece pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Confira algumas dicas de aposta, melhores mercados e análise para Bahia x São Paulo.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado Final Empate 3.20 Total de Cartões Mais de 4,5 1.65 São Paulo Chutes no Gol Mais de 3,5 1.95

Odds sujeitas a mudanças. Última atualização feita em 29/05, às 15h30.

Um pouco de contexto

No meio da semana, o São Paulo entrou em campo pela Libertadores e garantiu sua vaga nas oitavas de final ao vencer o Talleres (ARG) por 2x1. Agora, neste sábado, o time direciona sua atenção para o campeonato nacional, buscando reencontrar o caminho das vitórias, após ser derrotado pelo Mirassol por 2x0. Esse resultado fez com que o clube caísse duas posições, e se encontra atualmente na 13ª posição com 12 pontos.

O Bahia, por outro lado, não teve a mesma sorte que o São Paulo na Libertadores e foi desclassificado pelo Internacional em uma partida emocionante no Beira-Rio. Sem a competição continental em seu calendário, o Tricolor agora foca suas energias apenas nas competições nacionais, já que também está participando da Copa do Brasil. Retornando ao Brasileirão, a equipe treinada por Rogério Ceni vem de uma derrota por 1x0 diante do Grêmio, ocupando a 7ª posição com 15 pontos.

Resultado final

Neste Campeonato Brasileiro, o São Paulo ocupa a posição de time com o maior número de empates, tendo alcançado essa marca em 60% dos seus jogos até agora, sendo três deles fora de casa, e já emplacou quatro empates nas quatro primeiras rodadas.

Por outro lado, o Bahia somou três empates na competição, dois jogando em seu estádio. Nas suas últimas três partidas em casa, obteve vitórias em duas oportunidades, mas sofreu uma derrota em uma delas. Contudo, o tricolor baiano não teve sucesso nas duas partidas mais recentes, acumulando duas derrotas consecutivas antes do jogo deste sábado.

Apesar do Bahia ser considerado o favorito nesta partida, por jogar diante de sua torcida e estar em uma fase melhor no campeonato, o São Paulo tem se mostrado um adversário difícil fora de casa nas últimas cinco partidas, nas quais conquistou três vitórias, um empate e sofreu uma derrota.

Assim, levando em conta a frequência dos empates do tricolor paulista neste Brasileirão, juntamente com o desempenho insatisfatório do Bahia nos recentes confrontos, porém, mesmo assim, jogando com o apoio de sua torcida, a equipe deve ser desafiadora. Portanto, a sugestão de um empate entre os tricolores pode ser uma aposta com boas chances de retorno.

Palpite 1 - Empate com odd 3.20 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2

Um jogo com muitos cartões

As partidas de ambos os times têm sido marcadas por um número elevado de cartões. No total, o Bahia acumulou 11 cartões em seus últimos cinco jogos, incluindo um cartão vermelho para o volante Jean Lucas, no clássico contra o Vitória, durante a 9ª rodada. Dentre essas partidas, apenas na disputa contra o Atlético Nacional, da Colômbia, o Bahia saiu sem receber nenhum cartão; nos outros jogos, registrou dois ou mais cartões em três ocasiões.

Na mesma pegada, o São Paulo, em igual número de partidas, não recebeu menos que dois cartões por confronto, totalizando 15 cartões, incluindo um vermelho resultante da expulsão de Nahuel Ferraresi no jogo contra o Náutico, pela Copa do Brasil. Dentre todos esses encontros, somente na partida contra o Libertad, na Libertadores, o total de cartões ficou abaixo do limite de 4,5, contabilizando três amarelos e um vermelho. Com base nessas estatísticas, é bastante provável que o próximo jogo apresente um número acima de quatro cartões.

Palpite 2 - Mais 4,5 Cartões com odd 1.65 na Betano

Chutes ao gol do time visitante

O time de São Paulo registrou 34 finalizações no gol durante este Brasileirão, o que resulta em uma média de 3,4 chutes precisos por jogo, e em 90% dessas partidas, a equipe alcançou três ou mais finalizações na direção certa. Na sua penúltima partida no campeonato nacional, frente ao Grêmio, foram contabilizados cinco chutes ao alvo. É importante notar que, jogando fora de casa, em quatro confrontos, o clube do Morumbi realizou quatro arremessos em três desses jogos.

Essas estatísticas são semelhantes às do time em suas três últimas partidas, onde nos confrontos contra Talleres e Mirassol, mantiveram o padrão de pelo menos três finalizações a gol, enquanto na partida contra o Náutico, na Copa do Brasil, foram seis chutes ao alvo. Portanto, considerando os dados de finalizações da equipe paulista, a possibilidade de mais de 3,5 finalizações ao gol pode ser uma alternativa interessante.

Palpite 3 - Mais 3,5 Chutes no Gol do São Paulo com odd 1.95 na Betano