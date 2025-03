Palpite Bahia x Flamengo - Campeonato Brasileiro Feminino - 27/03/2025

Os clubes se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

O Bahia estreou em grande estilo no Campeonato Brasileiro Feminino. O time baiano viajou ao Rio Grande do Sul no último sábado para enfrentar o Internacional, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino, e fechou o placar final do jogo com virada em 3 a 2 para cima das donas da casa. Com a vitória, o Bahia ficou em 4° lugar na tabela de classificação.

Mercado Palpites Odds na Betano Gols Mais 2,5 1.60 Ambas Marcam Sim 1.60 Dupla Chance Bahia ou Flamengo 1.26

As odds podem sofrer alterações. Última atualização feita em 25/03/2025 às 23:42h

Por outro lado, o Flamengo estreou com derrota diante do São Paulo nesta segunda-feira(24). A equipe Rubro-Negra foi derrotada por 1 a 0 no Estádio Luso-Brasileiro. Com dificuldades em conseguir furar a defesa das adversárias, o Flamengo não somou pontos e ficou na 14ª colocação.

Expectativa de gols na partida

Ambas equipes têm um ataque ofensivo e buscam gols durante toda partida. Embora não tenha balançando as redes neste início de campeonato, o Flamengo marcou em 5 dos últimos 7 jogos disputados este ano, no último duelo pela Taça Rio, as cariocas golearam por 5x0 a Pérola Negra. As Rubro-Negras somam uma média de 2,0 gols por partida.

Seguindo na mesma pegada, o Bahia fez gols em 5 dos últimos 6 jogos. Somando 9 gols nas partidas recentes, o time baiano tem um aproveitamento de 1,5 gols por jogo.

Palpite 1 – Mais de 2.5 na partida. Odds 1.60 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Flamengo nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambas as equipes marcam

Bahia não só marca, mas também sofre gols com frequência. A defesa da equipe não é tão difícil assim de ser furada, foram 7 gols tomados em 6 dos jogos disputados recentemente, uma média de 1,16 gols sofridos por partida.

O Flamengo por sua vez só ficou sem ter sua defesa vazada em 2 dos 7 jogos desta temporada, sofrendo 1,0 por jogo.

Ambas equipes apresentam um time ofensivo com ataque que busca por gols, mas que ao mesmo tempo não conseguem fazer com que sua zaga segure a pressão da movimentação de jogo.

Palpite 2 – Ambas equipes marcam. Odds 1.60 na Betano

Dupla chance

Seguindo a lógica das estatísticas, não seria surpresa esperar uma dupla chance de vitória. Embora o Bahia jogue em casa, o Rubro-Negro consegue propor jogo em campo adversário.

O duelo desta quinta-feira(27), tem tudo para ser um jogo disputado e com um equilíbrio tático. A previsão é que duas equipes busquem por gols e uma disputa boa pela posse de bola.

Palpite 3 – Dupla chance de vitória com odd 1.26 na Betano