Palpite Bahia x Atlético-MG - Brasileirão Série A - 12/07/2025

Embalado, o Esquadrão de Aço busca emplacar mais uma vitória contra o Atlético-MG e manter invencibilidade contra os Alvinegros.

A principal competição do Brasil está de volta. Neste fim de semana, as equipes da elite do futebol brasileiro voltam a brigar na corrida de pontos do Brasileirão, e no sábado, dia 12, Bahia e Atlético-MG se enfrentam pela 13ª rodada, em partida que acontecerá na Arena Fonte Nova, às 21h.

Confira as algumas dicas de apostas, mercados e análises para Bahia x Atlético-MG.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado Final Bahia 2.25 Ambas Marcam NÃO 1.80 Total Escanteios Mais 9,5 1.80

Odds sujeitas a alterações. Última atualização em 12/07, às 11h40.

Retorno das equipes ao Brasileirão

Após uma pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, as equipes da Série A voltam a jogar depois de um mês afastadas do Brasileirão.

Neste sábado (12), Bahia e Atlético-MG retornam à disputa com otimismo, após vitórias significativas na rodada anterior.

O Tricolor de Aço teve um resultado expressivo fora de casa, derrotando o Bragantino, que ocupa a terceira posição, por 3x0.

Com esse triunfo, subiu duas posições e agora se encontra em 5º lugar, somando 21 pontos.

No seu último jogo, na quarta-feira (09), venceu o Fortaleza nas quartas de final da Copa do Nordeste com o placar de 2x1 e segue para a próxima etapa.

O Galo também saiu vitorioso em seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, vencendo o Internacional em casa por 2x0. Com isso, agora está na 7ª colocação, com 20 pontos, apenas um ponto atrás de seu oponente deste fim de semana.

Bahia defende invencibilidade de dois anos contra o Atlético-MG

Jogando em seus domínios, o time liderado por Rogério Ceni tem demonstrado ser um adversário difícil a ser batido.

No Campeonato Brasileiro, em seis partidas realizadas em casa, triunfou em quatro e empatou duas. Por outro lado, o Atlético-MG, atuando fora de casa, obteve apenas duas vitórias em seis confrontos.

Além disso, o clube de Belo Horizonte não tem um histórico favorável na Arena Fonte Nova na última década, onde enfrentou o Tricolor Baiano dez vezes, saindo vitorioso apenas uma, em 2021.

Vale lembrar que essa vitória garantiu ao Alvinegro o título de Campeão Brasileiro daquele ano.

Em 2023, as equipes se reencontraram no Brasileirão em um jogo com mando atleticano, resultando na vitória do time da casa por 1x0.

Desde então, ocorreram mais três partidas entre os times, e o Galo não conseguiu vencer o Bahia, tendo sofrido duas derrotas e um empate.

Portanto, acreditamos que o Bahia é o favorito para este confronto.

Palpite 1 - Vitória do Bahia com Odd 2.25 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Força defensiva do Bahia jogando em casa

Com um total de 13 gols registrados até agora no campeonato Brasileiro, a equipe liderada pelo técnico Cuca apresenta uma média de 1,1 gol por partida. Entretanto, dos gols anotados, apenas quatro foram feitos em jogos fora de casa, revelando a dificuldade do time mineiro em marcar em campo adversário.

Por outro lado, o Bahia tem demonstrado uma sólida defesa em jogos como mandante, tendo sofrido apenas quatro gols dos 11 que permitiram desde o início do campeonato.

Assim, levando em consideração a análise das duas equipes e o fato de que o Alvinegro tem sido pouco eficiente ofensivamente fora de seu estádio, o que coincide com a boa defesa do Tricolor como mandante, é provável que apenas o Bahia consiga marcar neste duelo.

Palpite 2 - Ambas Marcam (NÃO) com Odd 1.80 na bet365.

Escanteios na partida

Quando se fala sobre escanteios, o Atlético-MG apresenta estatísticas positivas, com uma média de 7,6 escanteios por partida neste Campeonato Brasileiro.

Nas duas últimas partidas, a equipe teve 14 escanteios, e em ambas as ocasiões, o total de escanteios ultrapassou 9,5.

Em relação ao Bahia, se observarmos seus dois últimos jogos no Brasileirão, os números também são impressionantes, com 18 escanteios.

Até agora, em 12 partidas jogadas, o clube registra uma média de 4,8 escanteios por jogo.

Considerando os desempenhos de cada equipe nas cobranças de escanteio, ambas têm uma boa frequência na participação de jogadas de canto, com destaque para o Alvinegro de Belo Horizonte.

Portanto, para esta partida, espera-se uma quantidade considerável de escanteios. Logo, nossa previsão é de que haja mais de nove escanteios ao longo do jogo.

Palpite 3 - Mais 9,5 Escanteios com Odd 1.80 na bet365.