Bahia e Vasco se enfrentam pelo Brasileirão, com o Esquadrão lutando por G-4 e o Gigante da Colina em má fase.
Melhores palpites de apostas para Bahia x Vasco
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Bahia x Vasco
- Bahia vence, com odds de 1.76 na KTO
- Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.02 na KTO
- Ambos marcam (SIM), com odds de 1.88 na KTO
Em jogo equilibrado, o Bahia vencerá o Vasco por 2 a 1.
- Veja como se cadastrar com o cupom KTO
- Conheça os 10 melhores apps de apostas
- Saiba mais sobre os melhores sites de apostas do Brasil
Nossa análise: Momento das equipes
Bahia e Vasco chegam para o duelo em momentos delicados e com pressão alta. O Bahia ainda briga por vaga na Libertadores, mas perdeu força na reta final. O Vasco tenta se afastar de qualquer risco e reencontrar competitividade após uma sequência muito ruim.
O confronto aponta para jogo tenso, com duas equipes instáveis e em busca de respostas imediatas.
O Bahia vive queda de rendimento. A derrota para o Fortaleza expôs novamente os problemas defensivos, principalmente na recomposição e nas coberturas laterais.
O time cria bastante, mas sofre para controlar o jogo quando perde a bola. Rogério Ceni tenta ajustar a marcação, mas a equipe segue vulnerável.
A favor do Bahia, conta o fator local: a Fonte Nova costuma impulsionar o time, que joga com mais velocidade e agressividade.
O Vasco enfrenta seu pior momento após uma fase de alta. São quatro derrotas nas últimas cinco partidas e um desempenho que caiu drasticamente.
A equipe sofre com falhas individuais, pouca intensidade e dificuldade para reagir quando sofre o primeiro gol.
Fora de casa, o cenário piora. A transição defensiva não funciona, o time perde duelos e concede muitas finalizações.
Mesmo assim, o elenco tem qualidade para criar, e Rayan, Nuno e Tche Tche ainda conseguem gerar perigo quando o Vasco encontra espaço.
Prováveis escalações de Bahia x Vasco
- Bahia: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre [Erick], Jean Lucas e Everton Ribeiro [Cauly], Ademir, Erick Pulga e Willian José.
- Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Hugo Moura (Tche Tche) e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
Bahia tenta reação em casa
O Bahia chega pressionado após nova derrota na Fonte Nova. A equipe caiu diante do Fortaleza por 3 a 2 e ampliou a sequência ruim na reta final. O time de Rogério Ceni tem criação, volume ofensivo e intensidade, mas sofre muito defensivamente.
Falta controle quando o adversário acelera e há erros constantes nas coberturas.
Mesmo assim, jogar em Salvador costuma potencializar o time: posse mais alta, pressão forte e boa resposta emocional da torcida.
O Vasco vive um momento delicado. São quatro derrotas nos últimos cinco jogos, com queda acentuada de rendimento.
A equipe perdeu força ofensiva e voltou a sofrer com problemas defensivos e desatenção em lances simples. Fora de casa, o Cruzmaltino tem sido vulnerável, especialmente quando precisa sair para jogar.
- Palpite 1: Bahia vence, com odds de 1.76 na KTO
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Vasco da Gama nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Tendência de jogo movimentado
O Bahia é um time que produz muito ofensivamente no seu estádio. A equipe finaliza bastante, chega com vários jogadores na área e sempre cria volume.
Ao mesmo tempo, sofre atrás. A defesa cede espaços, não acompanha infiltrações e perde força quando pressionada.
O Vasco, mesmo oscilando, ainda encontra momentos de transição. Nuno Moreira pode gerar bolas perigosas e Rayan continua sendo referência no jogo aéreo.
As duas equipes defendem mal e atacam com mais ousadia do que controle.
Isso aumenta a chance de uma partida aberta, com ritmo alto e chances para os dois lados, assim como na partida do primeiro turno, em São Januário.
- Palpite 2: Mais de 2.5 gols, com odds de 2.02 na KTO
Ambos devem encontrar chances
O Bahia quase sempre marca em casa. O time tem boa movimentação, aposta nas infiltrações e cria muito pelos lados.
Contra defesas vulneráveis, costuma encontrar caminhos rapidamente, girando a bola com tranquilidade e qualidade, tendo paciencia para encontrar os espaços.
O Vasco deve sofrer, mas também pode aproveitar as brechas. A defesa do Bahia é instável e deixa muitos espaços nas costas dos volantes.
Rayan, Nuno ou Andrés Gómez podem aproveitar essas transições.
Com duas equipes frágeis atrás e com ataques que encontram espaços, o cenário natural é de gol dos dois lados, repetindo o cenário dos últimos anos e, principalmente, do confronto do primeiro turno.
- Palpite 3: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.88 na KTO