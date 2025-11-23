+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palpites Bahia vs Vasco da Gama
Lucas Gomes

Palpite Bahia x Vasco - Brasileirão Série A - 23/11/2025

Confira os palpites Bahia x Vasco para o confronto em Salvador, neste domingo (23), às 16h, pelo Brasileirão.

Bahia e Vasco se enfrentam pelo Brasileirão, com o Esquadrão lutando por G-4 e o Gigante da Colina em má fase. 

Melhores palpites de apostas para Bahia x Vasco

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Bahia x Vasco

  • Bahia vence, com odds de 1.76 na KTO
  • Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.02 na KTO
  • Ambos marcam (SIM), com odds de 1.88 na KTO

Em jogo equilibrado, o Bahia vencerá o Vasco por 2 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Bahia e Vasco chegam para o duelo em momentos delicados e com pressão alta. O Bahia ainda briga por vaga na Libertadores, mas perdeu força na reta final. O Vasco tenta se afastar de qualquer risco e reencontrar competitividade após uma sequência muito ruim. 

O confronto aponta para jogo tenso, com duas equipes instáveis e em busca de respostas imediatas.

O Bahia vive queda de rendimento. A derrota para o Fortaleza expôs novamente os problemas defensivos, principalmente na recomposição e nas coberturas laterais. 

O time cria bastante, mas sofre para controlar o jogo quando perde a bola. Rogério Ceni tenta ajustar a marcação, mas a equipe segue vulnerável. 

A favor do Bahia, conta o fator local: a Fonte Nova costuma impulsionar o time, que joga com mais velocidade e agressividade.

O Vasco enfrenta seu pior momento após uma fase de alta. São quatro derrotas nas últimas cinco partidas e um desempenho que caiu drasticamente. 

A equipe sofre com falhas individuais, pouca intensidade e dificuldade para reagir quando sofre o primeiro gol. 

Fora de casa, o cenário piora. A transição defensiva não funciona, o time perde duelos e concede muitas finalizações. 

Mesmo assim, o elenco tem qualidade para criar, e Rayan, Nuno e Tche Tche ainda conseguem gerar perigo quando o Vasco encontra espaço. 

Prováveis escalações de Bahia x Vasco

  • Bahia: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre [Erick], Jean Lucas e Everton Ribeiro [Cauly], Ademir, Erick Pulga e Willian José.
  • Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Hugo Moura (Tche Tche) e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Bahia tenta reação em casa

O Bahia chega pressionado após nova derrota na Fonte Nova. A equipe caiu diante do Fortaleza por 3 a 2 e ampliou a sequência ruim na reta final. O time de Rogério Ceni tem criação, volume ofensivo e intensidade, mas sofre muito defensivamente. 

Falta controle quando o adversário acelera e há erros constantes nas coberturas. 

Mesmo assim, jogar em Salvador costuma potencializar o time: posse mais alta, pressão forte e boa resposta emocional da torcida.

O Vasco vive um momento delicado. São quatro derrotas nos últimos cinco jogos, com queda acentuada de rendimento. 

A equipe perdeu força ofensiva e voltou a sofrer com problemas defensivos e desatenção em lances simples. Fora de casa, o Cruzmaltino tem sido vulnerável, especialmente quando precisa sair para jogar. 

  • Palpite 1: Bahia vence, com odds de 1.76 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Vasco da Gama nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tendência de jogo movimentado

O Bahia é um time que produz muito ofensivamente no seu estádio. A equipe finaliza bastante, chega com vários jogadores na área e sempre cria volume. 

Ao mesmo tempo, sofre atrás. A defesa cede espaços, não acompanha infiltrações e perde força quando pressionada.

O Vasco, mesmo oscilando, ainda encontra momentos de transição. Nuno Moreira pode gerar bolas perigosas e Rayan continua sendo referência no jogo aéreo. 

As duas equipes defendem mal e atacam com mais ousadia do que controle. 

Isso aumenta a chance de uma partida aberta, com ritmo alto e chances para os dois lados, assim como na partida do primeiro turno, em São Januário.

  • Palpite 2: Mais de 2.5 gols, com odds de 2.02 na KTO

Ambos devem encontrar chances

O Bahia quase sempre marca em casa. O time tem boa movimentação, aposta nas infiltrações e cria muito pelos lados. 

Contra defesas vulneráveis, costuma encontrar caminhos rapidamente, girando a bola com tranquilidade e qualidade, tendo paciencia para encontrar os espaços.

O Vasco deve sofrer, mas também pode aproveitar as brechas. A defesa do Bahia é instável e deixa muitos espaços nas costas dos volantes. 

Rayan, Nuno ou Andrés Gómez podem aproveitar essas transições. 

Com duas equipes frágeis atrás e com ataques que encontram espaços, o cenário natural é de gol dos dois lados, repetindo o cenário dos últimos anos e, principalmente, do confronto do primeiro turno.

  • Palpite 3: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.88 na KTO