Bahia e Vasco se enfrentam pelo Brasileirão, com o Esquadrão lutando por G-4 e o Gigante da Colina em má fase.

Melhores palpites de apostas para Bahia x Vasco

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Bahia x Vasco

Bahia vence, com odds de 1.76 na KTO

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.02 na KTO

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.88 na KTO

Em jogo equilibrado, o Bahia vencerá o Vasco por 2 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Bahia e Vasco chegam para o duelo em momentos delicados e com pressão alta. O Bahia ainda briga por vaga na Libertadores, mas perdeu força na reta final. O Vasco tenta se afastar de qualquer risco e reencontrar competitividade após uma sequência muito ruim.

O confronto aponta para jogo tenso, com duas equipes instáveis e em busca de respostas imediatas.

O Bahia vive queda de rendimento. A derrota para o Fortaleza expôs novamente os problemas defensivos, principalmente na recomposição e nas coberturas laterais.

O time cria bastante, mas sofre para controlar o jogo quando perde a bola. Rogério Ceni tenta ajustar a marcação, mas a equipe segue vulnerável.

A favor do Bahia, conta o fator local: a Fonte Nova costuma impulsionar o time, que joga com mais velocidade e agressividade.

O Vasco enfrenta seu pior momento após uma fase de alta. São quatro derrotas nas últimas cinco partidas e um desempenho que caiu drasticamente.

A equipe sofre com falhas individuais, pouca intensidade e dificuldade para reagir quando sofre o primeiro gol.

Fora de casa, o cenário piora. A transição defensiva não funciona, o time perde duelos e concede muitas finalizações.

Mesmo assim, o elenco tem qualidade para criar, e Rayan, Nuno e Tche Tche ainda conseguem gerar perigo quando o Vasco encontra espaço.

Prováveis escalações de Bahia x Vasco

Bahia: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre [Erick], Jean Lucas e Everton Ribeiro [Cauly], Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Hugo Moura (Tche Tche) e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Bahia tenta reação em casa

O Bahia chega pressionado após nova derrota na Fonte Nova. A equipe caiu diante do Fortaleza por 3 a 2 e ampliou a sequência ruim na reta final. O time de Rogério Ceni tem criação, volume ofensivo e intensidade, mas sofre muito defensivamente.

Falta controle quando o adversário acelera e há erros constantes nas coberturas.

Mesmo assim, jogar em Salvador costuma potencializar o time: posse mais alta, pressão forte e boa resposta emocional da torcida.

O Vasco vive um momento delicado. São quatro derrotas nos últimos cinco jogos, com queda acentuada de rendimento.

A equipe perdeu força ofensiva e voltou a sofrer com problemas defensivos e desatenção em lances simples. Fora de casa, o Cruzmaltino tem sido vulnerável, especialmente quando precisa sair para jogar.

Palpite 1: Bahia vence, com odds de 1.76 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Tendência de jogo movimentado

O Bahia é um time que produz muito ofensivamente no seu estádio. A equipe finaliza bastante, chega com vários jogadores na área e sempre cria volume.

Ao mesmo tempo, sofre atrás. A defesa cede espaços, não acompanha infiltrações e perde força quando pressionada.

O Vasco, mesmo oscilando, ainda encontra momentos de transição. Nuno Moreira pode gerar bolas perigosas e Rayan continua sendo referência no jogo aéreo.

As duas equipes defendem mal e atacam com mais ousadia do que controle.

Isso aumenta a chance de uma partida aberta, com ritmo alto e chances para os dois lados, assim como na partida do primeiro turno, em São Januário.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols, com odds de 2.02 na KTO

Ambos devem encontrar chances

O Bahia quase sempre marca em casa. O time tem boa movimentação, aposta nas infiltrações e cria muito pelos lados.

Contra defesas vulneráveis, costuma encontrar caminhos rapidamente, girando a bola com tranquilidade e qualidade, tendo paciencia para encontrar os espaços.

O Vasco deve sofrer, mas também pode aproveitar as brechas. A defesa do Bahia é instável e deixa muitos espaços nas costas dos volantes.

Rayan, Nuno ou Andrés Gómez podem aproveitar essas transições.

Com duas equipes frágeis atrás e com ataques que encontram espaços, o cenário natural é de gol dos dois lados, repetindo o cenário dos últimos anos e, principalmente, do confronto do primeiro turno.