Palpite Bahia x Cruzeiro - Brasileirão Série A - 15/09/2025

Confira nossos palpites para Bahia x Cruzeiro para o confronto em Salvador, nesta segunda-feira (15), às 20h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Bahia x Cruzeiro

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Bahia x Cruzeiro

Cruzeiro vence, com odds de 2.94 na bet365

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.60 na bet365

Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.80 na bet365

Nossa análise: momento das equipes

Em confronto que pode mexer com o topo da tabela, Bahia e Cruzeiro encerram, na noite desta segunda-feira (15), às 20h, na Arena Fonte Nova, a rodada do Brasileirão.

Tentando se recuperar, o Esquadrão de Aço quer voltar a vencer em casa, enquanto a Raposa ainda sonha, mesmo que de forma tímida, com um possível título.

Na 5ª posição, o Bahia, após a eliminação na Copa do Brasil, voltou o foco para o Brasileirão. Agora, com 36 pontos em 20 jogos, o Esquadrão quer conquistar a vaga na Libertadores pela competição, então precisa melhorar o desempenho para alcançar o objetivo.

Em 3º, o Cruzeiro está cada vez mais consolidado no G-4 do Brasileirão. Mesmo assim, e com a chance de conquistar a Copa do Brasil, a Raposa ainda sonha com o penta da competição. Com 44 pontos, a seis do líder Flamengo, o Cabuloso sabe da dificuldade, mas entende que se mantiver o ritmo, terá possibilidades.

Ao todo, foram disputados 33 jogos entre Bahia e Cruzeiro, com 14 triunfos do Esquadrão, 14 empates e 32 vitórias da Raposa. No último encontro, vitória do Cruzeiro por 3 a 0, já neste Brasileirão.

Prováveis escalações de Bahia e Cruzeiro

Bahia: Ronaldo (João Paulo); Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Cauly (Rodrigo Nestor) e Willian José.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge (Gabigol).

Cruzeiro aposta na força para vencer fora de casa

Mesmo jogando em Salvador, o Cruzeiro chega motivado para enfrentar o Bahia e tem condições de conquistar um resultado positivo.

A equipe mineira, apesar das oscilações recentes, continua brigando na parte de cima da tabela e vem mostrando força nos momentos decisivos. Kaio Jorge vive a melhor fase da carreira e lidera o setor ofensivo, enquanto Matheus Pereira organiza as ações no meio.

O histórico recente fora de casa mostra uma equipe competitiva, que consegue se impor mesmo em estádios hostis.

O Bahia, embora seja consistente como mandante, tem alternado bons e maus desempenhos diante de rivais diretos. Assim, a Raposa pode explorar sua eficiência ofensiva e buscar uma vitória importante.

Palpite 1 para Bahia x Cruzeiro: Cruzeiro vence, com odds de 2.94 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tendência de jogo equilibrado no placar

Apesar de ter bons nomes no setor ofensivo, o Bahia adota postura pragmática em partidas decisivas, preferindo não se expor demasiadamente.

Já o Cruzeiro, que oscila fora de casa, costuma ajustar sua estratégia para atuar de forma mais cautelosa contra rivais fortes. Isso tende a gerar uma partida equilibrada, com poucas chances claras de gol.

Os números também reforçam esse cenário: o Bahia venceu jogos importantes na Fonte Nova por placares curtos, enquanto a Raposa tem média baixa de gols marcados longe do Mineirão.

Assim, o panorama é de um confronto decidido em detalhes, com forte disputa no meio de campo e maior foco defensivo. O placar, portanto, dificilmente será elástico, mantendo a tendência de poucas bolas na rede.

Palpite 2 para Bahia x Cruzeiro: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.60 na bet365

Escanteios podem surgir em bom número

A forma como Bahia e Cruzeiro constroem suas jogadas aumenta consideravelmente a chance de um duelo com volume interessante de escanteios.

O Bahia, atuando em casa, tem aproveitado bem os lados do campo, especialmente com as subidas de Luciano Juba e Santiago Arias, que constantemente forçam defesas a ceder cantos.

Do outro lado, o Cruzeiro aposta em cruzamentos para Kaio Jorge e investidas rápidas de Wanderson, que também costumam gerar escanteios.

Além disso, os dois times contam com jogadores de estatura elevada, como David Duarte e Fabrício Bruno, que fazem das bolas paradas uma das principais armas ofensivas.

Isso sugere que o confronto terá boas oportunidades nesse mercado, com tendência de ultrapassar a média de 9 cobranças.

Palpite 3 para Bahia x Cruzeiro: Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.90 na bet365