Palpite Bahia x Cruzeiro - Brasileirão Série A - 15/09/2025

Confira nossos palpites para Bahia x Cruzeiro para o confronto em Salvador, nesta segunda-feira (15), às 20h, pelo Brasileirão.
Melhores palpites de apostas para Bahia x Cruzeiro
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Bahia x Cruzeiro
- Cruzeiro vence, com odds de 2.94 na bet365
- Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.60 na bet365
- Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.80 na bet365
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Nossa análise: momento das equipes
Em confronto que pode mexer com o topo da tabela, Bahia e Cruzeiro encerram, na noite desta segunda-feira (15), às 20h, na Arena Fonte Nova, a rodada do Brasileirão.
Tentando se recuperar, o Esquadrão de Aço quer voltar a vencer em casa, enquanto a Raposa ainda sonha, mesmo que de forma tímida, com um possível título.
Na 5ª posição, o Bahia, após a eliminação na Copa do Brasil, voltou o foco para o Brasileirão. Agora, com 36 pontos em 20 jogos, o Esquadrão quer conquistar a vaga na Libertadores pela competição, então precisa melhorar o desempenho para alcançar o objetivo.
Em 3º, o Cruzeiro está cada vez mais consolidado no G-4 do Brasileirão. Mesmo assim, e com a chance de conquistar a Copa do Brasil, a Raposa ainda sonha com o penta da competição. Com 44 pontos, a seis do líder Flamengo, o Cabuloso sabe da dificuldade, mas entende que se mantiver o ritmo, terá possibilidades.
Ao todo, foram disputados 33 jogos entre Bahia e Cruzeiro, com 14 triunfos do Esquadrão, 14 empates e 32 vitórias da Raposa. No último encontro, vitória do Cruzeiro por 3 a 0, já neste Brasileirão.
Prováveis escalações de Bahia e Cruzeiro
Bahia: Ronaldo (João Paulo); Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Cauly (Rodrigo Nestor) e Willian José.
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge (Gabigol).
Cruzeiro aposta na força para vencer fora de casa
Mesmo jogando em Salvador, o Cruzeiro chega motivado para enfrentar o Bahia e tem condições de conquistar um resultado positivo.
A equipe mineira, apesar das oscilações recentes, continua brigando na parte de cima da tabela e vem mostrando força nos momentos decisivos. Kaio Jorge vive a melhor fase da carreira e lidera o setor ofensivo, enquanto Matheus Pereira organiza as ações no meio.
O histórico recente fora de casa mostra uma equipe competitiva, que consegue se impor mesmo em estádios hostis.
O Bahia, embora seja consistente como mandante, tem alternado bons e maus desempenhos diante de rivais diretos. Assim, a Raposa pode explorar sua eficiência ofensiva e buscar uma vitória importante.
Palpite 1 para Bahia x Cruzeiro: Cruzeiro vence, com odds de 2.94 na bet365
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Tendência de jogo equilibrado no placar
Apesar de ter bons nomes no setor ofensivo, o Bahia adota postura pragmática em partidas decisivas, preferindo não se expor demasiadamente.
Já o Cruzeiro, que oscila fora de casa, costuma ajustar sua estratégia para atuar de forma mais cautelosa contra rivais fortes. Isso tende a gerar uma partida equilibrada, com poucas chances claras de gol.
Os números também reforçam esse cenário: o Bahia venceu jogos importantes na Fonte Nova por placares curtos, enquanto a Raposa tem média baixa de gols marcados longe do Mineirão.
Assim, o panorama é de um confronto decidido em detalhes, com forte disputa no meio de campo e maior foco defensivo. O placar, portanto, dificilmente será elástico, mantendo a tendência de poucas bolas na rede.
Palpite 2 para Bahia x Cruzeiro: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.60 na bet365
Escanteios podem surgir em bom número
A forma como Bahia e Cruzeiro constroem suas jogadas aumenta consideravelmente a chance de um duelo com volume interessante de escanteios.
O Bahia, atuando em casa, tem aproveitado bem os lados do campo, especialmente com as subidas de Luciano Juba e Santiago Arias, que constantemente forçam defesas a ceder cantos.
Do outro lado, o Cruzeiro aposta em cruzamentos para Kaio Jorge e investidas rápidas de Wanderson, que também costumam gerar escanteios.
Além disso, os dois times contam com jogadores de estatura elevada, como David Duarte e Fabrício Bruno, que fazem das bolas paradas uma das principais armas ofensivas.
Isso sugere que o confronto terá boas oportunidades nesse mercado, com tendência de ultrapassar a média de 9 cobranças.
Palpite 3 para Bahia x Cruzeiro: Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.90 na bet365