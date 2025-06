Palpite Auckland City x Boca Juniors - Mundial de Clubes - 24/06/2025

Confira três palpites para Auckland City x Boca Juniors em sua última partida da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes em 24 de junho.

Nosso especialista em apostas sugere que o Boca Juniors conquistará três pontos contra seus adversários na noite de terça-feira.

Dicas de apostas para Auckland City x Boca Juniors

Mercado Palpite Odds na Superbet Maior pontuação Boca Juniors - segundo tempo 1.86 10 minutos 1x2 Boca Juniors 2.30 Intervalo de Gols 4-5 gols 3.35

Odds sujeitas a mudanças. Última atualização feita dia 24/06, às 15h28.

Esperamos que o Boca Juniors vença por 4-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Como esperado, os amadores neozelandeses do Auckland City não tiveram um bom desempenho na Copa do Mundo de Clubes. Eles foram amplamente derrotados em ambos os jogos do grupo, sofrendo 16 gols no processo, e voltarão para casa após o jogo de terça-feira à noite.

No entanto, os Navy Blues vão aproveitar a ocasião quando enfrentarem o time argentino Boca Juniors no Geodis Park, no Tennessee. Embora estejam fora do torneio, ainda podem causar problemas para as esperanças de qualificação de seus adversários.

O Boca sofreu uma derrota para o líder do Grupo C, Bayern de Munique, em seu último jogo. Portanto, eles precisam vencer de forma tão convincente quanto o Benfica fez contra o Auckland City na noite de sexta-feira. Como o Boca empatou contra os portugueses, e os resultados diretos entre eles estão iguais, o desempate pode depender de qual time tem um melhor saldo de gols.

Os homens de Miguel Ángel Russo precisam de três pontos e devem marcar pelo menos sete gols, já que seu saldo atual é de menos um. Enquanto isso, o Boca confiará nos alemães para ajudá-los a reduzir o saldo positivo de seis gols do Benfica.

Escalações esperadas para Auckland City x Boca Juniors

Escalação esperada do Auckland City: Garrow; Lagos, Mitchell, den Heijer, Boxall, Bell; Zhou, Ilich; Yoo, Zeb, Bevan;

Escalação esperada do Boca Juniors: Marchesin; Advíncula, Di Lollo, Costa, Blanco; Battaglia, Belmonte; Zenón, Carlos Palacios, Velasco; Miguel Merentiel.

Fogos de artifício no segundo tempo

O Auckland City não teve melhores resultados na nova versão da Copa do Mundo de Clubes. Eles tiveram algum sucesso em suas aparições anteriores nesta competição. No entanto, foram de longe o time mais fraco este ano.

Eles sofreram quatro gols em sua partida de estreia contra o Bayern de Munique após o intervalo. Enquanto isso, em seu último jogo contra o Benfica, sofreram cinco gols no segundo período antes de serem derrotados por 6-0.

A atuação do Boca no segundo tempo contra os bávaros foi ligeiramente melhor do que no primeiro, já que marcaram um gol aos 66 minutos. Em sua campanha doméstica, os Azuis e Ouro marcaram 13 de seus gols totais após o intervalo, o que equivale a 54%.

Se o jogo não estiver indo bem para o time argentino no intervalo, eles provavelmente atacarão o Auckland City incansavelmente para aumentar seu saldo de gols e as chances de avançar para as oitavas de final.

Dica de aposta 1 para Auckland City x Boca Juniors: Maior pontuação do Boca Juniors - segundo tempo, com odds de 1.86 na Superbet

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Auckland City x Boca Juniors nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Boca para definir o ritmo inicial

Enquanto o Boca pode buscar um melhor saldo de gols no final do jogo, eles também podem começar com tudo, semelhante ao que o Bayern fez contra o Auckland City. Os neozelandeses foram vulneráveis no início, e os alemães marcaram no sexto minuto.

Além disso, também cederam um gol ao Benfica no primeiro chute a gol em dois minutos. As Águias deveriam ter assumido a liderança cedo, mas foram frustradas pelo goleiro neozelandês Nathan Garrow.

Com seu objetivo claro, o Boca pode assumir a liderança cedo aqui e definir o tom para o restante da partida.

Dica de aposta 2 para Auckland City x Boca Juniors: 10 minutos 1x2 - Boca Juniors, com odds de 2.30 na Superbet

A aposta no saldo de gols do Boca

Vale a pena notar que o Auckland City perdeu suas últimas sete partidas consecutivas na Copa do Mundo de Clubes, com um placar agregado de 27-1.

As tropas de Miguel Ángel Russo ainda têm esperança, pois sabem que podem marcar gols suficientes para se classificar. Eles só marcaram mais de três gols em uma ocasião em sua liga doméstica.

No entanto, estão em uma situação diferente. O Boca entende que está perto da fase eliminatória, mas deve vencer em Nashville e torcer para que o resultado seja favorável na Carolina do Norte. Será desafiador marcar seis gols, e eles podem ficar dolorosamente aquém desse objetivo, mas ainda avançar com a ajuda do Bayern.