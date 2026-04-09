Palpite Atlético Nacional x São Paulo - Copa Libertadores - 12/08/2025

As equipes se enfrentam nesta terça-feira (12), 21h30, em Medellín, pela Libertadores, nove anos após o último duelo. A partida traz altas expectativas.

Melhores dicas de apostas para Atlético Nacional x São Paulo

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Betboom Dupla chance São Paulo vence ou empata 1.57 Ambos marcam Sim 2.21 Escala de escanteios 0-8 2.12

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Nove anos depois, Atlético Nacional e São Paulo voltam a se enfrentar na Libertadores. Em 2016, os colombianos venceram os dois jogos da semifinal e ficaram com o título. Agora, em momentos diferentes, os clubes prometem um duelo equilibrado.

Na atual edição, o Atlético Nacional soma três vitórias e três derrotas, com sete gols marcados e cinco sofridos. Curiosamente, os triunfos foram no Atanásio Girardot e as derrotas fora de casa. No grupo F, avançou ao lado do Internacional, deixando Bahia e Nacional para trás.

O São Paulo, desde a volta de Hernán Crespo ao comando, reagiu na temporada e mantém campanha invicta na Libertadores. Foram quatro vitórias e dois empates, com 10 gols marcados e quatro sofridos. No grupo, superou Talleres, Libertad e Alianza Lima, vencendo todas fora de casa.

No histórico, são 12 confrontos, com cinco vitórias do Tricolor, quatro do Nacional e três empates. O último encontro foi em 2016, com vitória colombiana por 2 a 1.

Prováveis escalações

Atlético Nacional: Castillo Moreno; Castro, García Valero, Haydar, Salazar, Campuzano, Rivero Almario, Moreno, Bauza; Arce e Batista.

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva.

Mesmo fora de casa, São Paulo carrega favoritismo controlado

Muito por conta do desempenho sólido como visitante na Libertadores, o São Paulo chega em Medellín com moral elevada. A equipe de Hernán Crespo mostrou maturidade em partidas fora do Morumbi, vencendo adversários complicados e controlando jogos de forma estratégica. Além disso, a consistência defensiva e a capacidade de adaptação ao ritmo do rival fazem do Tricolor um time difícil de ser batido.

Apesar do bom momento do Atlético Nacional atuando em casa, o São Paulo apresenta um elenco mais equilibrado e com maior poder de decisão no ataque, o que aumenta suas chances de voltar para o Brasil com vantagem.

O fator experiência também pesa: jogadores como Luciano, André Silva e Alisson vivem bom momento e já decidiram jogos importantes nesta temporada. Ainda que o empate não seja considerado um mau resultado, a expectativa é de que o São Paulo busque o controle desde os minutos iniciais.

Palpite 1: São Paulo vence ou empata, com odds de 1.57 na Betboom.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético Nacional x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de gols

Mesmo com uma defesa sólida, o Tricolor vai encarar um adversário que sabe usar bem o fator local. O Atlético Nacional, empurrado pela torcida, costuma atacar com intensidade, principalmente pelas laterais, forçando cruzamentos e finalizações rápidas. Por outro lado, deixa espaços na recomposição defensiva, algo que pode ser aproveitado por um São Paulo veloz e eficiente em transições.

A combinação desses fatores indica um jogo aberto, com ambas as equipes criando oportunidades de gol. Além disso, o retrospecto recente mostra que o Nacional costuma marcar em casa e o São Paulo tem sido letal como visitante, reforçando a probabilidade de as redes balançarem para os dois lados.

O duelo promete momentos de pressão ofensiva alternada e pode até ter gols nos dois tempos, com cada equipe explorando pontos fracos da outra.

Palpite 2: Ambos marcam na partida com odds de 2.21 na Betboom.

Bola na área é a chave

Em jogos de mata-mata, os detalhes fazem a diferença, e um deles pode ser o aproveitamento das bolas paradas. Tanto Atlético Nacional quanto São Paulo possuem bons cabeceadores e jogadores que sabem colocar a bola na área com precisão. Os escanteios devem surgir naturalmente, principalmente na primeira etapa, quando as equipes ainda buscam se impor e testar a defesa adversária.

No entanto, o estilo de jogo de ambos também privilegia a troca de passes e o controle pelo meio, o que limita a quantidade de levantamentos. Assim, a expectativa é de que as oportunidades vindas da bola parada sejam importantes, mas não em número exagerado.

Esse equilíbrio entre posse e exploração das laterais tende a resultar em uma partida de poucas cobranças, com cada uma ganhando ainda mais valor dentro do contexto tático.

Palpite 3: Escala de escanteios entre 0-8 na partida, com odds de 2.12 na Betboom.