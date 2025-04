Palpite Atlético-MG x São Paulo - Brasileirão Série A - 06/03/2025

Duelo de gigantes busca redimir início inconsistente no Brasileirão 2025.

Atlético Mineiro e São Paulo se enfrentam neste domingo 06/03 às 16h no Mineirão. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira os melhores palpites para Atlético-MG x São Paulo com dicas de mercados, análises e prováveis escalações.

Mercado Palpite Odds na Betsul Resultado Final Atlético-MG 2.01 Time Com Mais Escanteios Atlético-MG 1.70 Total de Gols Mais 1,5 1.47

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 04/04 às 11h13.

Atlético-MG quer defender invencibilidade contra o São Paulo

Neste domingo, o Atlético-MG tem uma missão histórica: defender sua invencibilidade de três décadas diante do São Paulo no Mineirão. Desde 1991, o Galo não perde para o Tricolor Paulista em jogos realizados no Mineirão.

Após duas estreias com resultados abaixo do esperado, o Atlético-MG busca reencontrar o caminho da vitória. Primeiro, a equipe perdeu por 2-1 para o Grêmio na primeira rodada do Brasileirão. Em seguida, empatou sem gols com o Cienciano no primeiro jogo do Grupo H pela fase de grupos da Sul-Americana.

Por outro lado, o São Paulo começou a Copa Libertadores com o pé direito. A equipe venceu o Talleres por 1-0, jogando fora de casa, com gol marcado por Alisson. Com essa vitória, o Tricolor ocupa a 2ª colocação do Grupo D. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo empatou sem gols com o Sport em seu primeiro jogo.

Prováveis escalações

Provável escalação do Atlético-MG : Everson; Natanel, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

: Everson; Natanel, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk. Provável escalação do São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Luiz Gustavo e Alisson; Cédric Soares, Ferreirinha e Calleri.

Resultado Final

O Atlético-MG tem demonstrado um excelente desempenho em jogos como mandante em 2025. Em 7 partidas disputadas em casa, a equipe não sofreu nenhuma derrota, com 5 vitórias e 2 empates, ambos por 1-1, contra o América-MG e Democrata.

Por outro lado, o São Paulo tem enfrentado dificuldades como visitante. Em 7 partidas jogadas fora de casa, o clube conquistou apenas 2 vitórias, além de 3 derrotas e 2 empates.

Vale lembrar que o São Paulo tem dois desfalques importantes neste jogo. Lucas, lesionado, segue sem previsão certa para voltar aos gramados, o meia-atacante Oscar sentiu desconforto muscular no último jogo contra o Talleres e pode ser poupado do confronto.

Analisando o desempenho de ambas as equipes em relação ao fator casa/fora, é possível concluir que o Atlético-MG tem um bom aproveitamento quando conta com o apoio da sua torcida. Já o São Paulo não apresenta números convenientes como visitante, o que pode ser um fator importante na partida.

Palpite 1 – Atlético-MG Vence a Partida com odds 2.01 na Betsul

Veja odds para resultado da partida

Atlético-MG é conhecido pelo alto número de escanteios

O Atlético-MG apresenta uma taxa de conversão de escanteios marcados notavelmente alta. Nos últimos 5 jogos, a equipe marcou impressionantes 46 escanteios. Considerando todos os jogos da temporada, o clube soma um total de 119 escanteios cobrados, o que representa uma média de 7,9 cantos por jogo.

É importante notar que, em 2025, os jogos contra o Cruzeiro e Pouso Alegre, pelo Campeonato Mineiro, foram as únicas vezes em que o Atlético marcou menos escanteios, com apenas 3 em cada partida. Em todos os outros jogos, a equipe marcou no mínimo 5 escanteios.

Diante desses números, a opção de apostar no Atlético-MG para time com mais escanteios na partida parece ser um mercado favorável.

Palpite 2 – Atlético-MG Time com mais escanteios na partida com odds 1.70 na Betsul

A expectativa é de um jogo com poucos gols

Até o momento, o Atlético-MG tem um bom desempenho ofensivo na temporada. Em 16 jogos, a equipe marcou 25 gols e apenas em 4 ocasiões não conseguiu marcar. Além disso, em 7 desses jogos, o Atlético-MG marcou no mínimo 2 gols por partida, demonstrando um ótimo desempenho do ataque do Alvinegro.

Outro dado interessante é que em 10 das 16 partidas disputadas, o número total de gols foi superior a 1,5, indicando um ritmo ofensivo de jogo.

Em termos de gols marcados na temporada, o São Paulo apresenta um desempenho semelhante ao do seu adversário. Em 16 partidas disputadas, a equipe marcou 20 gols, o que representa um aproveitamento de 1,25 gols por jogo.

Além disso, é importante notar que o São Paulo apenas em 4 ocasiões não conseguiu marcar gols, demonstrando uma capacidade ofensiva consistente ao longo da temporada. Com isso, o mercado de Mais 1,5 Gols se mostra um bom palpite.

Palpite 3 – Mais 1,5 Gols com odds 1.47 na Betsul