Palpite Atlético-MG x Fluminense - Brasileirão Série A - 11/05/2025

Galo busca vitória em casa para subir na tabela, enquanto Fluminense quer manter-se próximo do G4.

Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 17h30, na Arena MRV. A partida irá rolar pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Confira algumas dicas de palpites, mercados, análises e prováveis escalações para Atlético-MG x Fluminense.



Mercado Palpite Odds na VBet Resultado Final Atlético-MG 1.98 Total de Gols Mais 2,5 2.53 Ambas Marcam SIM 2.20

Atual momento das equipes

Na quinta-feira (8), o Atlético-MG sofreu sua primeira derrota, de virada, na Copa Sul-Americana, diante do Deportes Iquique por 3x2, em jogo disputado no Chile. Com esse resultado, o Alvinegro caiu para o segundo lugar do Grupo H. Já no Brasileirão, a equipe respira um pouco mais aliviada após vencer o Juventude na sétima rodada e subir sete posições na tabela, saindo da zona de rebaixamento.

Ao que parece, a 4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana não estava favorável aos times brasileiros.

O Fluminense também perdeu, pelo Grupo F, para o San José da Bolívia por 1x0, no entanto, mesmo tendo perdido a liderança da chave para o Once Caldas e agora ocupando a vice-liderança, permanece com três pontos de vantagem para o terceiro colocado.

No Brasileirão, os cariocas venceram o Sport por 2x0, na última partida pela competição, e seguem colados no G4 com os mesmos 13 pontos do Cruzeiro, quarto colocado, ficando atrás pelo saldo de gols.

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Igor Rabello e JUnior Alonso; Rubens, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Hulk e Rony.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Agustín Canobbio e Everaldo.

A tendência é que o Galo consiga o resultado em casa

Embora o Galo não venha fazendo uma boa campanha nesse início de campeonato, tendo conquistado apenas duas vitórias, enquanto o Fluminense já saiu vitorioso em quatro confrontos e está quatro pontos à frente, o Atlético ainda apresenta boas chances de vitória neste jogo.

Jogado em casa, com o apoio da torcida, que também faz pressão por melhores resultados, o elenco de Cuca deve entrar em campo pressionado e com a necessidade do resultado. Com isso, o mais provável é que a equipe jogue com força máxima em busca de mais três pontos.



Palpite 1 - Vitória do Atlético-MG com odd 1.98 na VBet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Fluminense nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de muitos gols

Atlético-MG e Fluminense têm 33 e 34 gols marcados nesta temporada, respectivamente, o que demonstra um bom desempenho ofensivo de ambas as equipes. Nas últimas cinco partidas do Galo, três delas tiveram dois ou mais gols no total, com destaque para o jogo contra o Deportes Iquique, que superou os 4,5 gols, e o empate de 2x2 contra o Maringá, que superou os 3,5 gols.

O Fluminense, também nos últimos cinco jogos, teve apenas um jogo com mais de 2,5 gols, no triunfo de 2x1 sobre o Sport. Mesmo assim, a tendência é para que saia no mínimo três gols neste encontro, ainda mais que o Atlético deve adotar uma postura mais ofensiva para buscar o resultado logo no primeiro tempo.

Palpite 2 - Mais 2,5 Gols com odd 2.53 na VBet

Ambas marcam (SIM)

O Atlético tomou gols em quatro dos cinco jogos que disputou recentemente, com oito gols marcados e sofridos no total. Já o Fluminense tem apresentado mais solidez defensiva em comparação ao seu rival, tomando cinco gols em cinco partidas e marcando cinco gols, com duas partidas tendo gols de ambas as equipes.

Em números totais na temporada, a zaga atleticana sofreu 17 gols, mas essa estatística é influenciada pelo fato de a equipe ter tomado apenas três gols no Campeonato Mineiro. No entanto, o Atlético já tomou sete gols em sete rodadas do Brasileirão. O Fluminense teve sua defesa vazada 20 vezes ao longo da temporada, com sete gols sofridos no Campeonato Brasileiro.

Com base nisso, nosso palpite é que ambas as equipes marquem gols neste domingo.



Palpite 3 - SIM para Ambas Marcam com odd 2.20 na VBet