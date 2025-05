Palpite Atlético-MG x Corinthians - Brasileirão Série A - 24/05/2025

Ambos buscam vitória para subir na tabela do Brasileirão, com igualdade nos pontos. Partida ocorre neste sábado às 21h em Belo Horizonte.

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam, neste sábado (24), em mais uma partida do Brasileirão.

A bola rola às 21h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Os dois times estão colados na tabela, com 13 pontos cada um, na oitava e nona posição do campeonato.

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Superbet Ambos marcam Sim 2.02 Total de escanteios Mais de 10.5 2.02 Dupla Chance Atlético-MG vence ou empata 1.20

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 22/05, às 16h.

Como chegam as equipes

Com a mesma pontuação no Brasileirão, Atlético-MG e Corinthians escrevem mais um capítulo de sua rivalidade neste sábado (24), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Classificadas na Copa do Brasil, as duas equipes têm apenas um objetivo: a vitória.

O bom resultado para qualquer um dos lados pode catapultar a equipe vencedora para a parte de cima da tabela e a credenciar à disputa pelo G-6.

O Galo tem tido um bom desempenho nos últimos jogos. Contando com a última partida, disputada nesta quarta-feira (21) e vencida por 4 a 0 contra o Maringá, a equipe tem apenas uma derrota em 10 jogos, para o Deportes Iquique, no Chile, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, o Galo usou o time reserva. Desde o resultado, os números da equipe melhoraram ainda mais, com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos.

Na temporada, o aproveitamento também é bom, com 15 vitórias, 11 empates e apenas quatro derrotas em 30 jogos disputados. Jogando como mandante, o Galo ainda não perdeu no ano.

Também em uma boa sequência, o Corinthians não quer fazer feio contra o Atlético-MG fora de casa. Classificado após uma atuação pouco convincente contra o Novorizontino na Copa do Brasil, o Timão sofreu apenas duas derrotas nos últimos 10 jogos, vindo de três vitórias seguidas desde o último tropeço, diante do Mirassol, fora de casa. Desde que Dorival Júnior assumiu a equipe, são cinco vitórias, um empate e uma derrota.

Campeão Paulista, o Timão tem uma temporada sólida em 2025. São 36 jogos, com 21 vitórias, oito empates e sete derrotas sofridas. A equipe ainda não venceu como visitante no Brasileirão nesta temporada.

Atlético-MG e Corinthians já se enfrentaram em 87 jogos na história, com 29 vitórias do Galo, 22 empates e 36 vitórias do Timão. No último encontro, vitória dos mineiros por 2 a 1.

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson, Natanael, Lyanco, Alonso, Rubens (Caio Paulista), Alan Franco, Gabriel Menino (Fausto Vera), Gustavo Scarpa, Cuello, Rony e Hulk

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres (Léo Maná), André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; (Matheus Bidu); Raniele, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Breno Bidon); Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto.

Ataques potentes

Conhecidos por grandes jogos, Atlético-MG e Corinthians têm tido bons números ofensivos em 2025, o que os credencia à possibilidade de um jogo repleto de gols neste sábado (24), em Belo Horizonte.

Palpite 1 - Ambos marcam na partida, com odds de 2.02 na Superbet

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Corinthians nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Bola na área

Com bons nomes no jogo aéreo, os dois times também criam bastante pelo lado do campo, o que origina muitas chances em escanteios durante as partidas. No lado do Galo, Lyanco e Hulk são os alvos, enquanto o Corinthians busca Yuri Alberto e Felix Torres.

Palpite 2 - Mais de 10.5 escanteios na partida, com odds de 2.02 na Superbet

Arena virou caldeirão em 2025

Sem perder como mandante em 2025, o Atlético-MG não quer ver sua invencibilidade ruir contra o Corinthians, e fará de tudo para a manter assim. O Timão, por outro lado, ainda não venceu como visitante no Brasileirão de 2025.

Palpite 3 - Atlético vence ou empata, com odds de 1.20 na Superbet