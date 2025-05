Palpite Atlético-MG x Cienciano - Copa Sul-Americana - 29/05/2025

Galo busca vitória para garantir liderança, enquanto Cienciano joga pelo empate para se manter no topo. Partida acontece quinta às 21h30 na Arena MRV.

Atlético-MG e Cienciano decidem, na noite desta quinta-feira (29), quem avançará como líder do Grupo H da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Jogando em casa, o Galo depende apenas de si para passar de fase, enquanto o Cienciano joga pelo empate para manter a liderança.

Melhores dicas de apostas para Atlético-MG x Cienciano

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Novibet Marcar a qualquer momento Hulk 1.73 Ambos marcam Sim 2.50 Total de escanteios Mais de 9.5 1.77

As odds estão sujeitas a alterações. A última atualização foi feita dia 29/05 às 11h00.

Como chegam as equipes

Um ponto separa Atlético-MG e Cienciano na tabela de classificação da Copa Sul-Americana. Já garantido, seja pelos playoffs ou por vaga direta, o time peruano vem para Belo Horizonte tentando segurar um empate, o que garante a liderança. O Galo, por sua vez, quer vencer, convencer, e afastar a má fase.

O Atlético-MG tem enfrentado certa irregularidade em seus últimos jogos. Mesmo sem perder há cinco jogos, o Galo mineiro tem sofrido com críticas da torcida, principalmente por conta de atuações fracas. No último jogo, contra o Corinthians, as equipes empataram por 0 a 0 e os jogadores do Atlético-MG deixaram o gramado sob vaias.

Nos últimos 11 jogos, a equipe venceu cinco, empatou cinco e perdeu apenas um, para o Deportes Iquique, fora de casa. Nesta temporada, os números são bons e, somados ao título do Campeonato Mineiro, dão mais paciência para a torcida acreditar em um trabalho mais sólido com o passar do tempo.

Até o momento, o Atlético-MG tem 31 partidas em 2025, somando 15 vitórias, 12 empates e apenas quatro derrotas.

Para o Cienciano, com a vaga garantida, mas ainda sem saber a posição, o empate vale ouro. Líder e com nove pontos, a equipe peruana faz uma temporada muito boa na Copa Sul-Americana de 2025. Em cinco jogos, zero derrotas e até goleadas, como na última partida, contra o Deportes Iquique, no Peru.

Na temporada, são 19 jogos, com seis vitórias, nove empates e quatro derrotas. Nos últimos 10 jogos, são cinco vitórias, duas derrotas e três empates.

Apesar de só ter encontrado o Cienciano em uma oportunidade, no 0 a 0 desta temporada, o Atlético-MG tem bons números contra times peruanos. Foram, ao todo, nove jogos disputados, com sete vitórias e dois empates.

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso, Rubens, Patrick (Gabriel Menino), Alan Franco, Scarpa, Igor Gomes (Bernard), Ronny e Hulk.

Cienciano: Barrios; Estrada, Amondarain e Valoyes; Arias, Gonzalez, Ascues, Benites, Neira Herrera, Didier La Torre e Gentile (Beto da Silva).

O Incrível Hulk

Sem marcar há cinco jogos, Hulk vê a partida contra o Cienciano com bons olhos. Em 23 jogos disputados em 2025, o artilheiro marcou 11 vezes, mas tem tido dificuldades. A torcida do Atlético-MG espera que o craque recupere a forma e defina a classificação da equipe nesta quinta-feira.

Palpite 1 - Hulk marca a qualquer momento, com odds de 1.73 na novibet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Cienciano nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo disputado

Com o Galo precisando da vitória, o Cienciano tentará explorar possíveis erros defensivos da equipe. Forte ofensivamente, é provável que a equipe mineira abra o placar logo na primeira metade da partida, oferecendo espaços para que os peruanos também tenham suas chances.

Palpite 2 - Ambos marcam na partida, com odds de 2.50 na novibet

Bola na área

Em um jogo com clima de decisão, a jogada aérea pode ser uma arma, principalmente para os visitantes. Por conta disso, é compreensível esperar um número considerável de escanteios na partida.

Palpite 3 - Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.77 na novibet