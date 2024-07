Palpite Atlético-MG x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 3/7/24

Pela 14ª rodada do Brasileirão 2024, o time do Atlético-MG recebe o Flamengo nesta quarta-feira (3), às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Confira, portanto, as dicas que nossos especialistas em apostas selecionaram para este importante embate.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 2.57 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.78 na Betano Jogador a marcar Pedro a qualquer momento 2.62 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Atlético-MG vem vacilando em casa

Atlético-MG e Flamengo, sem dúvida, são duas das equipes com os elencos mais qualificados do país. Sendo assim, embora o momento vivenciado pelos cariocas seja melhor, se espera um jogo parelho.

Atuando como mandante, o Galo é o quinto pior time do campeonato. Em seis duelos nessa condição, alcançou uma vitória, empatou quatro vezes e perdeu em uma ocasião.

Os comandados de Tite, por sua vez, se posicionam como a segunda melhor equipe visitante: três vitórias, três empates e uma derrota.

Palpite 1 - Atlético-MG x Flamengo - Flamengo vence: 2.57 na Betano.

Dois ataques poderosos se encontram

No Brasileirão deste ano, ambos marcam pelo menos um gol por rodada. O Flamengo é detentor do ataque mais eficiente do Brasileirão. Afinal, foram 22 gols em 13 jogos.

Por outro lado, o time mineiro também desempenha bem ofensivamente, tanto que marcou 18 gols em 12 jogos disputados na competição.

Dessa forma, e considerando ainda que os dois times tem jogadores talentosos no ataque, a média de gols pode se elevar bastante neste encontro.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Flamengo deve vencer o Atlético-MG em jogo pelo Brasileirão 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Palpite 2 - Atlético-MG x Flamengo - Sim para ambos marcam: 1.78 na Betano.

Pedro em mais uma temporada goleadora

Pedro é o jogador com mais gols marcados até aqui no Brasileirão, sendo seis no total. Nesse sentido, ele almeja repetir o feito do Cariocão 2024: ser o artilheiro da competição.

Na atual temporada, ele já conseguiu mandar a bola para as redes 24 vezes em 32 jogos disputados. Sendo assim, apresenta uma média de 0,75 gols por partida.

É importante mencionar ainda que o camisa nove do rubro-negro tem sido o cobrador de pênaltis, o que certamente eleva suas chances de balançar as redes.

Palpite 3 - Atlético-MG x Flamengo - Pedro marca a qualquer momento: 2.62 na Betano.