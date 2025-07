Palpite Atlético Bucaramanga x Atlético-MG - Sul-Americana - 17/07/2025

Atlético Bucaramanga e Atlético-MG buscam uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana e se enfrentam nesta quinta-feira (17), no Estádio Américo Montanini, na Colômbia, às 21h30.

Confira algumas dicas de apostas, mercados, análises e prováveis escalações para Atlético Bucaramanga x Atlético-MG.

Mercado Palpite Odds na Novibet Total de Gols Mais 2,5 2.40 Ambas Marcam SIM 1.98 Escanteios Time Visitante Mais 4,5 1.70

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita e 16/07, às 15h15.

Prováveis escalações

Bucaramanga: Aldair Quintana, Jefferson Mena, Carlos Henao, Bayron Duarte, Fabián Sambueza, Fabry Castro, Leonardo Flores, Kevin Londoño, Freddy Hinestroza, Faber Gil, Luciano Pons.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco,Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Hulk, Rony e Dudu.

Momento das equipes

O Atlético-MG vai à Colômbia para enfrentar o Atlético Bucaramanga após um resultado não desejado em seu último jogo, no sábado (12), quando a equipe alvinegra foi superada pelo Bahia por 2x1 no Campeonato Brasileiro. Como resultado dessa derrota, o time caiu uma posição, agora ocupando o 8º lugar e se afastando do G4.

Na Sul-Americana, os comandados do técnico Cuca enfrentaram o Cienciano em um embate direto pela liderança do Grupo H, mas o jogo terminou em um empate de 1x1, fazendo com que perdessem a classificação direta para as Oitavas de Final.

O Bucaramanga, por sua vez, vem de um empate em 1x1 contra o Boyacá Chicó no Campeonato Colombiano. Na Copa da Colômbia, o time está na liderança do Grupo A com dez pontos e quase 100% de aproveitamento, registrando três vitórias e um empate.

Em sua participação na Libertadores, teve uma atuação modesta, alcançando apenas uma vitória e totalizando seis pontos ao fim da fase de grupos.

Partida com tendência a muitos gols

Nos confrontos do Bucaramanga, observa-se uma regularidade na quantidade de jogos com mais de dois gols, com esse padrão aparecendo em três dos últimos cinco confrontos. No entanto, essa estatística foi registrada, no mesmo número de partidas, apenas uma vez nos embates do Atlético-MG.

Entretanto, ao examinar separadamente os dados da fase de grupos da Sul-Americana, o Alvinegro apresentou uma taxa de 50% de suas partidas com mais de 2,5 gols.

Assim, levando em conta o histórico do clube brasileiro na fase de grupos da competição e os números recentes da equipe colombiana, é razoável supor que a tendência de jogos com mais de 2,5 gols continuará neste confronto.

Palpite 1 - Mais 2,5 Gols com Odd 2.40 na Novibet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético Bucaramanga e Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambas marcam

Apesar do Atlético Bucaramanga apresentar consistência nos resultados dos dez jogos mais recentes, com apenas uma derrota, a equipe tem mostrado certa instabilidade na defesa, tendo levado gols em sete dessas partidas, totalizando nove gols sofridos.

Em compensação, o ataque se revela produtivo, registrando 18 gols, com apenas dois jogos em que não conseguiu marcar.

Por seu lado, o Atlético-MG exibe números parecidos com os de seu adversário; ao observar seu desempenho nos últimos dez confrontos, a equipe sofreu gols em cinco partidas, com a defesa sendo superada em oito ocasiões. No setor ofensivo, anotou gols em oito desses jogos, acumulando 17 gols no total.

Portanto, considerando que ambos os times mantêm um desempenho consistente nesta temporada e tratando-se de uma disputa equilibrada, as oportunidades de gols para ambos parecem bastante favoráveis.

Palpite 2 - Ambas Marcam (SIM) com Odd 1.98 na Novibet.

Escanteios para o Atlético Mineiro

De fato, as cobranças de escanteio são um ponto forte do Atlético-MG. Ao analisar apenas os dados das últimas cinco partidas, a equipe mineira registrou menos de cinco escanteios em apenas uma dessas ocasiões; nas outras, conseguiu pelo menos seis.

De modo geral, o Atlético-MG tende a realizar uma quantidade significativa de escanteios em seus jogos. Considerando as estatísticas da fase de grupos da Sul-Americana, a média foi de 5,5 escanteios por partida.

Assim, nossa previsão para o confronto desta quinta-feira é que os visitantes consigam pelo menos cinco escanteios.

Palpite 3 - Mais 4,5 Escanteios para o Time Visitante com Odd 1.70 na Novibet.