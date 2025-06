Palpite Atlético de Madrid x Botafogo - Mundial de Clubes - 23/06/2025

É um jogo decisivo para o Grupo B, e temos três palpites para Atlético de Madrid x Botafogo no encontro do Mundial de Clubes na segunda-feira.

Nosso especialista em apostas acredita que os brasileiros podem causar problemas para o time de Diego Simeone em Pasadena. Eles mostraram que podem competir com os melhores.

Dicas de apostas para Atlético de Madrid x Botafogo

Mercado Palpite Odds na Betsul Dupla Chance Botafogo ou empate 2.05 Ambas equipes marcam Sim 1.84 Gol em ambos os tempos Sim 1.70

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 20/06, às 14h42

Atlético de Madrid e Botafogo devem empatar em 1-1 no Rose Bowl.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

As esperanças do Atlético de Madrid de avançar no Mundial de Clubes estão por um fio enquanto entram no terceiro jogo, mas seu destino ainda está em suas próprias mãos. Uma derrota por 4-0 para o Paris Saint-Germain na estreia foi um grande revés, e eles precisam de uma grande virada de gols para progredir. Eles marcaram três ou mais gols em cinco dos últimos oito jogos e precisam fazer isso novamente.

Botafogo, os atuais campeões da Copa Libertadores, têm feito um ótimo torneio até agora. Após começar com uma vitória contra o Seattle Sounders, surpreenderam a todos vencendo o PSG. Enquanto evitarem uma derrota pesada na Califórnia, avançarão para a próxima fase.

Escalações esperadas para Atlético de Madrid x Botafogo

Escalação esperada do Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Giménez, Le Normand, Galán, Simeone, De Paul, Koke, Barrios, Griezmann, Álvarez;

Escalação esperada do Botafogo: John, Vitinho, Jair, Barboza, Telles, Gregore, Allan, Marlon Freitas, Savarino, Jesus, Artur.

Botafogo pronto para surpreender novamente

Os homens de Renato Paiva se colocaram em uma posição fantástica ao entrar no último jogo do grupo. Garantir seis pontos em dois jogos não era esperado, mas agora estão no topo do Grupo B e têm uma vantagem ao entrar nos mata-matas. Vencer os campeões da Liga dos Campeões os faz acreditar que tudo é possível.

O Atlético também está preocupado. Com os gigantes franceses quase garantidos para vencer o Sounders, eles precisam superar o Estrela Solitária por dois gols claros para progredir. Ninguém fez isso desde fevereiro.

Os Rojiblancos terminaram sua campanha na liga de forma bastante forte, com quatro vitórias nos últimos seis jogos, e marcaram muitos gols. Com Julián Álvarez liderando o ataque, eles têm uma chance sólida, mas os brasileiros não serão fáceis de derrubar. Sabendo que um empate será suficiente, os homens de Paiva podem se preparar para frustrar seus oponentes europeus.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Atlético de Madrid x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols em ambos os lados

Com tanto em jogo, podemos ver um confronto ferozmente competitivo entre Atlético e Botafogo. Ambos os lados demonstraram sua capacidade de marcar. No papel, os espanhóis têm a qualidade para quebrar seus oponentes, mas o Fogo pode causar danos, como evidenciado nos últimos dois jogos.

Igor Jesus marcou em ambos os jogos do Mundial de Clubes até agora e é a ameaça óbvia para Simeone se preocupar, mas não a única. Savarino e Artur podem causar problemas e manter seus oponentes alertas.

Enquanto isso, o Atlético tem Álvarez, Alexander Sørloth e Antoine Griezmann, que juntos marcaram 69 gols nesta temporada. Portanto, não faltam ameaças de gol. Eles precisarão dar tudo neste jogo, o que pode deixar brechas na defesa.

Um confronto emocionante

Este jogo não parece que será decidido em apenas uma metade. O Botafogo causou a maior parte do dano no primeiro tempo no Mundial de Clubes, enquanto dois gols do Atlético vieram no segundo. Os espanhóis precisam de uma grande vitória, e isso pode levar a um jogo relativamente aberto.

Os Colchoneros marcaram 14 gols a mais nos segundos tempos de seus jogos da La Liga em 2024/25 do que nos primeiros. Eles também sofreram dois no primeiro tempo na América até agora. Os brasileiros estarão ansiosos para começar forte e explorar essa fraqueza.

O Atlético é o time mais forte e tem melhores jogadores, mas o mesmo poderia ser dito sobre o PSG. O Botafogo não perde facilmente e não sofre muitos gols - eles têm uma chance real de liderar o Grupo B.